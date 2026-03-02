DIX cartons rouges en une saison ! Les expulsions les plus stupides de Chelsea en 2025-2026 - classement

Le carton rouge reçu par Pedro Neto dimanche contre Arsenal était le 10e de Chelsea toutes compétitions confondues cette saison, neuf joueurs ayant été expulsés, ainsi que l'ancien entraîneur Enzo Maresca. L'Italien a été en partie tenu responsable du manque de discipline qui a miné son équipe pendant la première moitié de la saison, mais cette tendance semble se poursuivre sous la houlette de Liam Rosenior, Neto ayant fait en sorte que les Blues terminent leurs matchs consécutifs en infériorité numérique.

« Nous devons absolument faire quelque chose [au sujet de notre discipline]. Je dois parler au staff technique, au personnel du club et aux joueurs, car cette situation est inacceptable », a déclaré Rosenior après la défaite 2-1 à l'Emirates Stadium. « Je sais que les résultats du club ne sont pas excellents depuis le début de la saison, et maintenant, ils empirent. Nous avons disputé 10 matchs sans rencontrer ces problèmes lorsque j'étais là, mais nous en avons eu deux en deux matchs. Il y a quelque chose de profond que nous devons élucider. »

Quel que soit ce problème profond, Rosenior doit l'éradiquer, car certaines des cartons rouges reçus par Chelsea cette saison sont indéfendables. Dans cette optique, GOAL a classé les 10 expulsions (à ce jour !) par ordre de stupidité...