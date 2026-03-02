Goal.com
En direct
Chelsea red cards GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

DIX cartons rouges en une saison ! Les expulsions les plus stupides de Chelsea en 2025-2026 - classement

Chelsea a beaucoup de problèmes à résoudre, mais le plus flagrant à l'heure actuelle est peut-être son manque de discipline. Le manque d'expérience au sein de l'équipe la plus jeune de la Premier League a été souligné à plusieurs reprises pendant l'ère BlueCo, mais cela n'est nulle part plus flagrant que lorsqu'il s'agit de garder tous les joueurs sur le terrain à Stamford Bridge.

Le carton rouge reçu par Pedro Neto dimanche contre Arsenal était le 10e de Chelsea toutes compétitions confondues cette saison, neuf joueurs ayant été expulsés, ainsi que l'ancien entraîneur Enzo Maresca. L'Italien a été en partie tenu responsable du manque de discipline qui a miné son équipe pendant la première moitié de la saison, mais cette tendance semble se poursuivre sous la houlette de Liam Rosenior, Neto ayant fait en sorte que les Blues terminent leurs matchs consécutifs en infériorité numérique.

« Nous devons absolument faire quelque chose [au sujet de notre discipline]. Je dois parler au staff technique, au personnel du club et aux joueurs, car cette situation est inacceptable », a déclaré Rosenior après la défaite 2-1 à l'Emirates Stadium. « Je sais que les résultats du club ne sont pas excellents depuis le début de la saison, et maintenant, ils empirent. Nous avons disputé 10 matchs sans rencontrer ces problèmes lorsque j'étais là, mais nous en avons eu deux en deux matchs. Il y a quelque chose de profond que nous devons élucider. »

Quel que soit ce problème profond, Rosenior doit l'éradiquer, car certaines des cartons rouges reçus par Chelsea cette saison sont indéfendables. Dans cette optique, GOAL a classé les 10 expulsions (à ce jour !) par ordre de stupidité...

  • Chelsea v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Trevoh Chalobah contre Brighton (27 septembre)

    Parmi tous les joueurs qui ont reçu un carton rouge pour Chelsea au cours de la saison, l'expulsion de Trevoh Chalobah contre Brighton en septembre est, de loin, celle pour laquelle une grande partie de la responsabilité peut être attribuée à d'autres.

    Le défenseur anglais a été sanctionné pour avoir empêché Diego Gomez de marquer un but après l'avoir fait tomber à la limite de la surface, mais il a été contraint de prendre cette mesure désespérée après qu'une passe mal ajustée d'Andrey Santos ait permis au meneur de jeu paraguayen de Brighton de se retrouver seul face au but. Chelsea menait 1-0 au début de la deuxième mi-temps, mais ses 10 joueurs ont finalement succombé à une défaite 3-1, Chalobah étant retourné au vestiaire.

    • Publicité
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-LIVERPOOLAFP

    9Enzo Maresca contre Liverpool (4 octobre)

    Si cette liste classait les cartons rouges les plus « inutiles », Enzo Maresca serait beaucoup plus haut dans le classement, mais en termes de « stupidité », il est difficile de reprocher à un entraîneur de célébrer un but décisif marqué dans le temps additionnel par un jeune prodige qui a permis de battre le champion en titre sur son propre terrain.

    Le but d'Estevao, qui a donné l'avantage 2-1 à Chelsea contre Liverpool, a poussé Maresca à courir le long de la ligne de touche et à sauter sur ses joueurs près du drapeau de corner. Cependant, la police du divertissement de la Premier League, alias la PGMOL, n'autorise pas les entraîneurs à quitter leur zone technique de manière aussi flagrante, et Maresca a donc regardé les dernières secondes depuis l'intérieur du tunnel de Stamford Bridge.

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Wesley Fofana contre Burnley (21 février)

    Wesley Fofana aurait vraiment dû savoir qu'il ne fallait pas se lancer dans un duel avec James Ward-Prowse alors qu'il avait déjà reçu un carton jaune contre Burnley en février. Cependant, le défenseur français s'est jeté dans la bataille, mais son timing était mauvais et il a donc reçu un deuxième carton jaune, laissant Chelsea jouer les 18 dernières minutes à dix.

    Les Blues n'ont pas réussi à conserver leur avance de 1-0, Zian Flemming égalisant dans le temps additionnel. Même si les insultes racistes dont Fofana a été victime après l'incident étaient odieuses et tout à fait inacceptables, il ne fait aucun doute que ses décisions ce jour-là doivent être remises en question.

  • Marc Cucurella Chelsea 2025-26Getty Images

    7Marc Cucurella contre Fulham (7 janvier)

    Marc Cucurella s'est retrouvé impliqué dans un certain nombre d'incidents au cours de sa carrière à Chelsea jusqu'à présent, même s'il a largement réussi à éviter les sanctions cette saison, provoquant plutôt ses adversaires à commettre des erreurs de jugement. Le seul point noir pour le défenseur espagnol est toutefois survenu en janvier, lors du derby contre Fulham, où son erreur a condamné les Blues à la défaite à Craven Cottage.

    Au milieu de la première mi-temps, Bernd Leno a envoyé un long ballon en profondeur à Harry Wilson. Cucurella, dernier défenseur de Chelsea, n'a pas réussi à contrôler le ballon qui rebondissait et a fait tomber Wilson alors que celui-ci s'apprêtait à marquer. Cucurella a été expulsé pour avoir empêché une occasion de but après avoir commis une erreur de plus en plus rare.

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    6Joao Pedro contre Benfica (30 septembre)

    José Mourinho est revenu à Stamford Bridge au début de son mandat à Benfica, mais le match n'a pas été à la hauteur des attentes, Chelsea s'imposant 1-0 grâce à un but contre son camp de Richard Rios en première mi-temps. Malgré le score serré, les Blues ont été à l'aise pendant une grande partie de la soirée, ce qui a rendu l'expulsion du remplaçant Joao Pedro dans les derniers instants encore plus frustrante.

    À seulement 30 secondes de la fin du temps additionnel, l'attaquant brésilien a imprudemment levé le pied vers la tête d'un adversaire alors qu'il disputait un ballon rebondissant. Pedro a ensuite reçu un deuxième carton jaune pour un tacle haut alors que, s'il avait réfléchi une fraction de seconde à ce qu'il tentait de faire, il aurait dû se rendre compte que le risque n'en valait pas la peine à ce stade avancé du match.

  • Chelsea v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Moises Caicedo contre Arsenal (30 novembre)

    Alors que Chelsea s'apprêtait à accueillir Arsenal à Stamford Bridge en novembre, le club était le plus proche rival des Gunners en tête du classement, et l'attention se concentrait principalement sur le duel probable entre les deux meilleurs milieux de terrain de la Premier League, Declan Rice et Moises Caicedo. Cependant, l'excitation semblait avoir gagné ce dernier, qui a reçu un carton rouge avant même la mi-temps.

    Caicedo s'est lancé dans un duel avec Mikel Merino, mais n'a réussi qu'à écraser la cheville du joueur d'Arsenal tout en se blessant légèrement. Il a reçu un carton rouge et, bien que les Blues aient réussi à obtenir un match nul mérité 1-1, ils n'ont pris que quatre points lors des trois matchs pour lesquels Caicedo a été suspendu, mettant ainsi fin à leurs espoirs de titre après son imprudence inutile.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Pedro Neto contre Arsenal (1er mars)

    Pedro Neto avait eu du mal à se montrer décisif lors du choc entre Chelsea et Arsenal, lorsque les deux rivaux londoniens s'étaient affrontés à l'Emirates Stadium en mars, mais cela ne justifiait pas pour autant qu'il laisse éclater sa frustration pendant cinq minutes de folie en deuxième mi-temps. Il a d'abord reçu un carton jaune pour avoir protesté contre le coup de tête de Jurrien Timber qui a donné aux Gunners une avance de 2-1 dans le nord de Londres, avant de plonger pour faire tomber Gabriel Martinelli alors qu'il menait une contre-attaque pour les hôtes quelques instants plus tard.

    Neto n'arrivait pas à croire qu'il avait été expulsé, mais il ne pouvait pas se plaindre. L'ancien attaquant de Chelsea Chris Sutton a qualifié l'international portugais d'« idiot » pour avoir « laissé tomber Chelsea », qui n'a pas réussi à remonter au score avec 10 joueurs.

  • Manchester United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Robert Sanchez contre Manchester United (20 septembre)

    Robert Sanchez a souvent eu tendance à s'emporter au cours de sa carrière à Chelsea, et l'un de ses écarts les plus coûteux s'est produit à Old Trafford en septembre, lorsqu'il a été expulsé après seulement cinq minutes. Sanchez aurait pu rester dans sa cage et tenter d'arrêter le tir que Bryan Mbeumo aurait tenté après avoir pris le dessus sur la défense des Blues, mais le gardien espagnol s'est précipité et a percuté l'attaquant de Manchester United à environ 20 mètres du but.

    En tant que dernier défenseur, il a été expulsé à juste titre, laissant les visiteurs jouer presque tout le match à 10 contre 11. Ils ont été aidés par l'expulsion de Casemiro avant la mi-temps, mais United avait déjà pris deux buts d'avance et Chelsea n'a pas réussi à égaliser malgré le but de Trevoh Chalobah en fin de match.

  • FBL-ENG-LCUP-WOLVES-CHELSEAAFP

    2Liam Delap contre les Wolves (29 octobre)

    Après avoir souffert d'une blessure aux ischio-jambiers en août, Liam Delap espérait relancer sa carrière à Chelsea lorsqu'il a fait son retour sur le terrain en deuxième mi-temps du match de quatrième tour de la Carabao Cup contre les Wolves deux mois plus tard. Mais il a plutôt terminé la soirée à Molineux en se faisant traiter de « stupide » par son entraîneur Enzo Maresca après avoir été expulsé pour deux tacles ridicules.

    Delap a d'abord reçu un carton jaune pour avoir bousculé Yerson Mosquera dans un incident hors du ballon, puis, sept minutes plus tard, il a sauté sur Emmanuel Agbadou en lui donnant un coup de coude, ce qui lui a valu un deuxième carton jaune et donc un carton rouge. Chelsea menait 3-2 à ce moment-là, et bien que les Wolves aient égalisé, un but de Jamie Gittens à la dernière minute a permis à Delap d'éviter que son imprudence ne conduise à une défaite.

  • Malo Gusto Chelsea 2025-26Getty Images

    1Malo Gusto contre Nottingham Forest (18 octobre)

    C'est une chose d'être expulsé alors que le match est encore indécis ou même lorsque la frustration d'une défaite certaine prend le dessus, mais c'en est une autre de recevoir un carton rouge alors que le résultat est déjà acquis. C'est pourtant exactement ce qu'a fait Malo Gusto alors que Chelsea menait déjà 3-0 à Nottingham Forest à la 87e minute au City Ground en octobre.

    Alors que Forest mettait la touche finale à son communiqué confirmant le licenciement d'Ange Postecoglou, Gusto a plongé sur Neco Williams, ce qui lui a valu un deuxième carton jaune et donc une expulsion prématurée. Enzo Maresca a qualifié cette faute d'« inutile » lors de sa conférence de presse d'après-match, ce qui était peut-être indulgent envers le défenseur français compte tenu de l'état du match.

Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0