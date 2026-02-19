Deux ans plus tard, Ratcliffe n'a ni fait preuve de la responsabilité qui incombe à son rôle, ni rapproché United du sommet. Son règne en tant que dirigeant de facto des opérations footballistiques de United a été très mouvementé et a fait beaucoup de bruit, mais la plupart du temps de manière négative.

Ses commentaires francs et factuellement incorrects sur l'immigration en Grande-Bretagne la semaine dernière l'ont mis en conflit avec plusieurs groupes de supporters ainsi qu'avec le club lui-même, qui défend depuis longtemps l'inclusivité à travers son initiative « All Red All Equal » et se positionne comme un club mondial. United a publié une déclaration défendant ces valeurs le lendemain de la diffusion de l'interview de Ratcliffe sur Sky News.

Ratcliffe a également réussi à offenser des parties prenantes clés, telles que le maire de Manchester, Andy Burnham, avec lequel il travaille sur le projet de nouveau stade du club. Ses commentaires, que Burnham a qualifiés d'« inexacts, insultants et incendiaires » et qui « vont à l'encontre de tout ce que Manchester a toujours défendu », menacent de compromettre le projet de nouveau stade, qui repose sur le soutien et la bonne volonté de la population locale.

Les remarques surprenantes et inutiles du copropriétaire ont marqué le point le plus bas de ses deux années à la tête de United, et alors que le directeur d'INEOS s'apprête à entamer sa troisième année à la tête des Red Devils, les fans sont en droit de se demander si son arrivée a apporté quoi que ce soit de positif.