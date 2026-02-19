Goal.com
Sir Jim Ratcliffe Man Utd GFXGetty/GOAL
Divisions, licenciements et erreurs managériales monumentales ont marqué le mandat de Sir Jim Ratcliffe à Manchester United, mais y a-t-il une lueur d'espoir au bout du tunnel après deux années à oublier ?

« Devenir copropriétaire de Manchester United est un grand honneur qui s'accompagne d'une grande responsabilité. » Tels sont les mots prononcés par Sir Jim Ratcliffe lors de l'acquisition de sa participation de 27,7 % dans les Red Devils en février 2024. « Cela marque la fin de la transaction, mais ce n'est que le début de notre aventure visant à ramener Manchester United au sommet du football anglais, européen et mondial, avec des installations de classe mondiale pour nos fans. »

Deux ans plus tard, Ratcliffe n'a ni fait preuve de la responsabilité qui incombe à son rôle, ni rapproché United du sommet. Son règne en tant que dirigeant de facto des opérations footballistiques de United a été très mouvementé et a fait beaucoup de bruit, mais la plupart du temps de manière négative.

Ses commentaires francs et factuellement incorrects sur l'immigration en Grande-Bretagne la semaine dernière l'ont mis en conflit avec plusieurs groupes de supporters ainsi qu'avec le club lui-même, qui défend depuis longtemps l'inclusivité à travers son initiative « All Red All Equal » et se positionne comme un club mondial. United a publié une déclaration défendant ces valeurs le lendemain de la diffusion de l'interview de Ratcliffe sur Sky News.

Ratcliffe a également réussi à offenser des parties prenantes clés, telles que le maire de Manchester, Andy Burnham, avec lequel il travaille sur le projet de nouveau stade du club. Ses commentaires, que Burnham a qualifiés d'« inexacts, insultants et incendiaires » et qui « vont à l'encontre de tout ce que Manchester a toujours défendu », menacent de compromettre le projet de nouveau stade, qui repose sur le soutien et la bonne volonté de la population locale.

Les remarques surprenantes et inutiles du copropriétaire ont marqué le point le plus bas de ses deux années à la tête de United, et alors que le directeur d'INEOS s'apprête à entamer sa troisième année à la tête des Red Devils, les fans sont en droit de se demander si son arrivée a apporté quoi que ce soit de positif.

  • Erik ten Hag Manchester United 2024Getty

    Trois décisions désastreuses

    Ratcliffe a admis dans son interview déjà tristement célèbre sur Sky News qu'il s'était fait peu d'amis à United en raison des changements radicaux qu'il avait apportés, mais il a souligné qu'ils étaient nécessaires et a suggéré qu'ils étaient la raison pour laquelle les résultats s'amélioraient enfin.

    « Je suis très impopulaire à Manchester United parce que nous avons apporté beaucoup de changements », a-t-il déclaré. « Mais pour le mieux, à mon avis. Et je pense que nous commençons à voir des signes dans le club de football qui montrent que cela commence à porter ses fruits. »

    Manchester United connaît peut-être sa meilleure série de résultats sur le terrain depuis deux ans, depuis la nomination de Michael Carrick, mais ses quatre victoires sur cinq sont le fruit de décisions prises par Ratcliffe, et non l'inverse. Sur le plan sportif, il a pris trois décisions importantes, qui se sont toutes avérées désastreuses.

    Après avoir sapé Erik ten Hag avant la finale de la FA Cup 2024 en discutant avec des candidats potentiels pour remplacer l'entraîneur néerlandais, Ratcliffe a ensuite choisi de maintenir Ten Hag à son poste et de prolonger son contrat d'un an. Cette décision a augmenté le coût final du licenciement de Ten Hag, qui a eu lieu quatre mois plus tard, et a freiné l'équipe, qui a connu un début de saison 2024-25 catastrophique.

    Ratcliffe avait hérité de Ten Hag et souhaitait naturellement avoir son propre entraîneur, choisi par ses soins. Lui et le directeur général Omar Berrada ont opté pour le charismatique Ruben Amorim, ignorant les inquiétudes fondées concernant le manque d'expérience du Sporting CP en Premier League et son adhésion stricte à une formation 3-4-3 qui a très rarement réussi dans le football anglais.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport

    Ignorer les signes avant-coureurs

    La nomination d'Amorim a également sapé l'autorité du directeur sportif Dan Ashworth et a été un facteur déterminant dans son départ précipité cinq mois après avoir été débauché de Newcastle. Ratcliffe n'aurait pas été impressionné par le fait qu'Ashworth ne recommande que des entraîneurs ayant une expérience en Premier League, car cela montrait qu'il était incapable de sortir des sentiers battus.

    Mais après qu'Amorim se soit révélé être le pire entraîneur que United ait eu depuis l'ère de la Premier League, avec un taux de victoire de seulement 32 % et le plus mauvais classement du club en 51 ans, il est apparu que United ne rechercherait que des entraîneurs ayant une expérience de la Premier League pour son prochain recrutement permanent.

    Le coût total du licenciement de Ten Hag, ajouté à l'embauche et au licenciement d'Amorim et d'Ashworth, s'est élevé à environ 37 millions de livres sterling, effaçant complètement les économies réalisées grâce aux mesures controversées de réduction des coûts prises par Ratcliffe. Par exemple, le licenciement de 250 membres du personnel lors de la première vague de licenciements en 2024 a permis au club d'économiser entre 8 et 10 millions de livres sterling. Depuis, 200 autres employés ont été licenciés.

    À cela s'ajoutent des mesures mesquines, telles que la suppression des déjeuners gratuits pour le personnel et l'annulation des fêtes de Noël et des primes. Ratcliffe s'est également aliéné les supporters qui se rendent aux matchs et a déclenché de nouvelles protestations en augmentant le prix des billets, affirmant de manière bizarre que United ne devrait pas pratiquer des tarifs inférieurs à ceux de Fulham, et en mettant fin aux réductions pour les plus de 65 ans et les enfants.

  • Avram Glazer and Sir Jim Ratcliffe of Man UtdGetty Images/GOAL

    Réductions contre-intuitives

    En plus de causer une grande souffrance et une incertitude financière au personnel qui avait servi le club pendant de nombreuses années, ces licenciements ont été contre-productifs. United dispose désormais de moins de recruteurs pour dénicher les prochains grands talents et d'une équipe commerciale réduite pour conclure les contrats qui faisaient autrefois l'envie des clubs européens.

    L'une des premières mesures prises par Sir Alex Ferguson lorsqu'il a pris les rênes de United à la fin des années 1980 a été de renforcer le réseau local de recruteurs. Le pouvoir accru de United dans la région de Manchester a conduit à l'émergence de la légendaire génération « Class of 92 », composée de Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt, Gary et Phil Neville.

    La déclaration de Ratcliffe en octobre selon laquelle « l'académie a vraiment perdu de son importance à Manchester United » aurait déconcerté les parents des joueurs ainsi que le personnel, et la réduction du nombre de recruteurs ne fera qu'aggraver le problème.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    Préoccupations commerciales

    Si l'on peut excuser Ratcliffe pour ses erreurs dans la prise de décisions sportives importantes, compte tenu de son manque d'expertise dans ce domaine, le déclin commercial du club sous sa direction est plus grave.

    En janvier, United est tombé à la huitième place du classement Deloitte Football Money League, qui classe les équipes européennes en fonction de leurs revenus. Il s'agit de leur plus mauvais classement jamais enregistré, cette chute étant largement due à la diminution de 52 millions d'euros de leurs revenus de diffusion, conséquence de leur échec à se qualifier pour la Ligue des champions lors des saisons successives. Cependant, United est convaincu qu'il remontera dans ce classement s'il revient dans la plus grande compétition européenne, ce qui semble être en bonne voie.

    L'incapacité de United à se qualifier pour la Ligue des champions depuis que Ratcliffe est devenu copropriétaire, sa plus longue période d'absence depuis 1993, affecte le club financièrement à d'autres égards. Par exemple, son contrat avec Adidas vaut 10 millions de livres sterling de moins cette année, car le club ne fait pas partie de l'élite continentale.

    Le club est également sans sponsor pour ses tenues d'entraînement depuis la saison dernière, lorsque Tezos a mis fin à son accord avec le club. Les sources du club soulignent toutefois qu'ils sont prêts à attendre le bon accord, tant en termes de valeur que de partenaire. Le partenariat de sponsoring des manches des maillots de United avec DXC Technology doit également expirer cet été, et il reste à voir s'il sera renouvelé ou remplacé, tandis que le géant hôtelier Marriott International a mis fin à son accord de sponsoring avec United l'année dernière.

    Il existe d'autres exemples montrant que la marque United ne semble plus aussi forte qu'auparavant. Le club souhaitait organiser des matchs amicaux en milieu de saison au Moyen-Orient afin de combler le déficit financier lié à son absence des compétitions européennes, mais n'a pas pu le faire, tandis que le cours de son action a également chuté.

    Selon l'expert en finance du football Kieran Maguire, le cours de l'action United est actuellement de 17,70 dollars par action, contre 33 dollars par action payés par Ratcliffe pour acquérir sa participation minoritaire il y a deux ans, ce qui suggère que « le marché estime que Man United vaut nettement moins que ce qu'il a payé pour l'acquérir ».

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Amélioration du recrutement

    Malgré ces revers et ces mauvais résultats sur le terrain, United a tout de même enregistré un chiffre d'affaires commercial record de 333,3 millions de livres sterling l'année dernière, soit une augmentation de près de 30 millions de livres sterling par rapport à l'année précédente et le cinquième montant le plus élevé d'Europe. Les recettes des jours de match sont également passées de 137 millions à 160 millions de livres sterling grâce au nombre important de matchs disputés en Ligue Europa, mais elles devraient chuter de manière spectaculaire cette saison, le club ne disputant que 20 matchs à domicile.

    La plus grande amélioration observée à United au cours de l'année dernière concerne peut-être le recrutement des joueurs. Les trois recrues de l'été dernier ont marqué 21 des 45 buts de l'équipe en Premier League jusqu'à présent, Bryan Mbeumo en tête avec neuf buts, tandis que Matheus Cunha et Benjamin Sesko, ce dernier ayant souvent joué en tant que remplaçant, ont contribué à hauteur de six buts chacun.

    Senne Lammens a également connu un énorme succès dans les cages, et s'il continue sur sa lancée, il s'avérera être une recrue très judicieuse pour 18 millions de livres sterling. L'âge moyen de l'équipe a également diminué, tout comme la masse salariale, et on a le sentiment que tous les nouveaux arrivants auront un rôle important à jouer dans les années à venir. Les achats précipités en fin de mercato, comme ceux d'Antony et de Casemiro sous l'ancien régime, semblent désormais appartenir au passé.

    Ratcliffe peut s'attribuer une partie du mérite de ces progrès grâce à la refonte de l'équipe dirigeante du club et à l'embauche du directeur du recrutement Christopher Vivell, du directeur sportif Jason Wilcox et du nouveau directeur des données Mike Sansoni, qui a contribué à huit saisons victorieuses en championnat du monde de Formule 1 chez Mercedes-AMG Petronas.

    Un autre aspect positif tangible de l'arrivée de Ratcliffe a été la rénovation, pour un montant de 50 millions de livres sterling, du centre d'entraînement de l'équipe première, que le milliardaire a financée de sa propre poche.

  • New Manchester United stadiumMan Utd

    Tout ou rien

    Le projet phare du mandat de Ratcliffe a toutefois été la construction d'un stade d'une capacité de 100 000 places, qui permettrait de booster les revenus de Manchester United et de suivre les traces du Real Madrid, de Barcelone et de Tottenham en utilisant la rénovation ou la construction de stades comme moteur de croissance.

    Cela fait près d'un an que Manchester United a dévoilé ses plans pour un nouveau Old Trafford que Ratcliffe souhaite transformer en « Wembley du Nord », mais malgré la nomination de Collette Roche au poste de PDG du nouveau projet de stade et le lancement du plan de régénération de la zone, des questions clés restent sans réponse, telles que la date de début des travaux et le mode de financement.

    Le mieux que l'on puisse dire du règne de 24 mois de Ratcliffe en tant que copropriétaire, c'est qu'il a fait beaucoup de promesses ambitieuses qu'il n'a pas encore tenues. Le pire que l'on puisse dire, c'est qu'il a pris de mauvaises décisions, qui ont coûté cher, et qu'il s'est révélé être une figure controversée et de plus en plus déconnectée de la réalité.

    Malgré tous ces bouleversements, United peut toutefois se targuer du fait que, deux ans après le lancement du projet de Ratcliffe, l'équipe masculine est en passe de revenir en Ligue des champions, tandis que l'équipe féminine occupe la deuxième place de la Super League féminine, s'est qualifiée pour la finale de la Coupe de la Ligue et disputera pour la première fois les phases finales de la Ligue des champions.

    La meilleure chose que Ratcliffe puisse faire pour lui-même et pour United au cours des prochains mois est donc de faire profil bas, d'éviter toute nouvelle interview et de laisser les équipes parler à sa place.

