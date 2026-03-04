(C)Getty Images
Traduit par
Diego Simeone laisse entendre qu'il s'inquiète du départ d'Antoine Griezmann de l'Atlético Madrid pour le club de MLS Orlando City avant la finale de la Copa del Rey
L'incertitude assombrit le triomphe du Camp Nou
L'Atlético Madrid s'est assuré une place en finale de la Copa del Rey grâce à une performance pleine de courage et de résilience face à Barcelone, mais l'avenir de son meilleur buteur de tous les temps est incertain après le match retour. Antoine Griezmann a une nouvelle fois été l'architecte du succès de son équipe, jouant le rôle de pivot tactique alors que celle-ci subissait une pression énorme. Cependant, en coulisses, un éventuel transfert en Amérique du Nord a pris de l'ampleur, certains suggérant qu'un accord avec Orlando City pourrait le voir partir avant le match décisif qui se déroulera à La Cartuja le mois prochain.
Le Français n'a remporté aucun trophée majeur avec le club depuis la Supercoupe de l'UEFA 2018, ce qui fait de la course à la coupe de cette saison une quête très personnelle de trophées. Pourtant, malgré son statut d'icône du club, l'attrait de la Major League Soccer semble être un facteur qui pourrait mettre fin prématurément à son deuxième passage à Madrid. Selon The Athletic, Orlando espère convaincre Griezmann de rejoindre le club pendant la période de transfert principale de la MLS, qui se termine le 26 mars. Cependant, le rapport ajoute que l'international français ne devrait pas partir avant la période de transfert estivale et que les discussions officielles entre l'Atleti et Orlando n'ont pas encore eu lieu.
- AFP
Simeone et Koke admettent avoir des doutes sur Griezmann
Dans l'émotion qui a suivi la victoire en demi-finale, Simeone s'est montré remarquablement franc quant à la possibilité de perdre son joueur vedette. Le manager argentin, qui considère depuis longtemps Griezmann comme son lieutenant le plus fiable sur le terrain, a refusé de donner des garanties quant à la disponibilité de l'attaquant pour la finale. Le ton de Simeone était empreint d'affection mêlée de résignation, reconnaissant que la décision appartient entièrement au joueur tout en exprimant l'espoir désespéré qu'il reste pour un dernier tour de piste.
« J'espère qu'il jouera la finale, il le mérite plus que quiconque », a déclaré Simeone, cité par Marca. « Sa qualité et son talent resteront avec lui toute sa vie. Je l'aime beaucoup et je veux toujours le meilleur pour lui, mais j'espère qu'il pourra jouer cette finale. » Ces sentiments ont été repris par le capitaine du club, Koke, qui a admis que le vestiaire était dans l'ignorance. « Je ne sais pas ce qui va se passer avec Antoine », a avoué le milieu de terrain. « Nous voulons tous qu'il termine sa carrière à l'Atlético de Madrid, mais c'est une décision qu'il doit prendre. »
Le vestiaire se prépare à un éventuel adieu
Le sentiment au sein de l'équipe de l'Atlético semble être celui d'une acceptation à contrecœur, puisque ses coéquipiers Marcos Llorente et Juan Musso se sont également exprimés sur le dilemme personnel du Français. Llorente a souligné que Griezmann est un « grand ami et collègue », mais que l'équipe doit respecter ses objectifs personnels dans la vie. « Je ne sais pas ce qui va se passer, et nous ne lui avons pas posé la question. Il décidera ce qui est le mieux pour lui, et nous le soutiendrons. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est un grand ami, un grand collègue », a déclaré Llorente. Musso a quant à lui ajouté : « Antoine a tant donné à l'équipe, toutes ces années au club... Sa décision sera la bonne. Ce sont des questions très personnelles, et il est très difficile de les commenter de l'extérieur. Quoi qu'il fasse, je lui serai reconnaissant toute ma vie. Pour tout ce qu'il nous a donné. Éternellement reconnaissant ».
- AFP
Un test décisif pour la profondeur de l'Atlético
Si Griezmann quitte le club avant la finale, Simeone sera contraint de réinventer son attaque sans son principal moteur créatif. Le manager pourrait devoir choisir entre s'appuyer sur la présence physique de ses autres attaquants ou modifier son dispositif tactique pour compenser la perte de la capacité unique de Griezmann à faire le lien entre le milieu de terrain et l'avant-garde. Pour l'instant, Griezmann reste toutefois pleinement engagé auprès de l'Atlético, qui est toujours en lice pour remporter la Ligue des champions et terminer troisième de la Liga.
Publicité