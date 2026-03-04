Diego Simeone laisse entendre qu'il s'inquiète du départ d'Antoine Griezmann de l'Atlético Madrid pour le club de MLS Orlando City avant la finale de la Copa del Rey

L'Atlético Madrid s'est assuré une place en finale de la Copa del Rey grâce à une performance pleine de courage et de résilience face à Barcelone, mais l'avenir de son meilleur buteur de tous les temps est incertain après le match retour. Antoine Griezmann a une nouvelle fois été l'architecte du succès de son équipe, jouant le rôle de pivot tactique alors que celle-ci subissait une pression énorme. Cependant, en coulisses, un éventuel transfert en Amérique du Nord a pris de l'ampleur, certains suggérant qu'un accord avec Orlando City pourrait le voir partir avant le match décisif qui se déroulera à La Cartuja le mois prochain.

Le Français n'a remporté aucun trophée majeur avec le club depuis la Supercoupe de l'UEFA 2018, ce qui fait de la course à la coupe de cette saison une quête très personnelle de trophées. Pourtant, malgré son statut d'icône du club, l'attrait de la Major League Soccer semble être un facteur qui pourrait mettre fin prématurément à son deuxième passage à Madrid. Selon The Athletic, Orlando espère convaincre Griezmann de rejoindre le club pendant la période de transfert principale de la MLS, qui se termine le 26 mars. Cependant, le rapport ajoute que l'international français ne devrait pas partir avant la période de transfert estivale et que les discussions officielles entre l'Atleti et Orlando n'ont pas encore eu lieu.