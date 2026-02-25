Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, donne son avis sincère sur les rumeurs de transfert d'Antoine Griezmann vers le club de MLS Orlando City

Après la victoire de l'Atlético Madrid contre le Club Bruges lors des barrages de la Ligue des champions, tous les regards se sont naturellement tournés vers Diego Simeone et l'avenir de son atout le plus créatif. Le manager argentin, qui a supervisé la grande majorité des années fastes de Griezmann en Espagne, a été interrogé directement sur les rumeurs concernant le transfert potentiel du Français vers la MLS. Plutôt que de mettre fin aux spéculations ou d'adopter une position ferme de « non à la vente », la réponse de Simeone a été particulièrement réfléchie et chargée d'émotion, indiquant peut-être que les rouages d'un transfert sont déjà en marche.

Simeone n'a pas hésité à reconnaître le rôle personnel du joueur dans cette décision déterminante pour sa carrière, faisant une déclaration brève mais profonde à ce sujet. S'adressant à la presse au sujet de l'avenir de Griezmann et de l'intérêt manifesté par Orlando City, le patron de l'Atleti a déclaré : « J'espère qu'il choisira ce qui est le mieux pour lui, ce qu'il veut vraiment, il mérite d'avoir ce qu'il désire. »