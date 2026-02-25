AFP
Traduit par
Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, donne son avis sincère sur les rumeurs de transfert d'Antoine Griezmann vers le club de MLS Orlando City
Griezmann lié à un transfert surprise à Orlando
Des informations récentes provenant de divers médias ont fortement lié l'attaquant de 32 ans à un transfert aux États-Unis, plus précisément à Orlando City. La franchise basée en Floride semble être la mieux placée pour le recruter, certains suggérant même un transfert avant la fin de la saison européenne actuelle en raison de l'ouverture d'une deuxième période de transfert dans la MLS. Bien qu'un départ immédiat reste peu probable, le débat à Madrid est passé de « si » l'attaquant emblématique va partir à « quand » il va finalement faire ses valises pour les États-Unis.
- Getty Images Sport
Simeone rompt le silence sur les rumeurs de transfert
Après la victoire de l'Atlético Madrid contre le Club Bruges lors des barrages de la Ligue des champions, tous les regards se sont naturellement tournés vers Diego Simeone et l'avenir de son atout le plus créatif. Le manager argentin, qui a supervisé la grande majorité des années fastes de Griezmann en Espagne, a été interrogé directement sur les rumeurs concernant le transfert potentiel du Français vers la MLS. Plutôt que de mettre fin aux spéculations ou d'adopter une position ferme de « non à la vente », la réponse de Simeone a été particulièrement réfléchie et chargée d'émotion, indiquant peut-être que les rouages d'un transfert sont déjà en marche.
Simeone n'a pas hésité à reconnaître le rôle personnel du joueur dans cette décision déterminante pour sa carrière, faisant une déclaration brève mais profonde à ce sujet. S'adressant à la presse au sujet de l'avenir de Griezmann et de l'intérêt manifesté par Orlando City, le patron de l'Atleti a déclaré : « J'espère qu'il choisira ce qui est le mieux pour lui, ce qu'il veut vraiment, il mérite d'avoir ce qu'il désire. »
L'attrait du rêve américain
Griezmann n'a jamais caché sa fascination pour la culture américaine et son désir de jouer un jour en MLS. Le Français est un fan notoire des sports nord-américains, assistant fréquemment à des matchs de la NBA et exprimant son intérêt pour le mode de vie proposé par les États-Unis. Orlando City représente une destination attrayante pour le meneur de jeu, lui offrant la possibilité de devenir le visage d'une franchise dans une ville qui a déjà accueilli des icônes mondiales telles que Kaka. Pour l'Atlético, la perte de Griezmann représenterait un bouleversement tactique, mais le club semble résigné à honorer les souhaits d'un joueur qui a tout donné pour les rayures rouges et blanches.
Bien que le mercato de la Major League Soccer fonctionne selon un calendrier différent de celui des ligues européennes, on s'attend toujours à ce que Griezmann termine la saison en cours en Liga avant de faire le grand saut. La perspective de rejoindre Orlando City en milieu de saison est techniquement faisable, mais difficile à mettre en pratique compte tenu des objectifs sportifs actuels de l'Atlético dans les compétitions nationales et européennes. Cependant, l'absence de démenti catégorique de la part du staff technique du club suggère que les bases d'un transfert retentissant cet été sont bel et bien posées, laissant les fans savourer les derniers mois de « Grizou » sous le maillot colchonero.
- AFP
Quelle est la prochaine étape pour l'Atlético Madrid ?
Le départ potentiel de Griezmann laisserait un vide énorme dans l'équipe de Simeone, un vide difficile à combler compte tenu de sa capacité unique à faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Malgré l'arrivée d'Alexander Sorloth et la présence de Julian Alvarez, Griezmann reste le moteur du jeu créatif de l'équipe. L'insistance de Simeone sur le fait que le joueur « mérite » de choisir sa propre voie souligne le respect mutuel entre les deux hommes, mais elle marque également le début d'une nouvelle ère pour l'Atlético. La direction devra probablement se replonger dans le marché des transferts pour remplacer la production et le leadership que l'international français apporte chaque semaine.
Alors que les rumeurs persistent, Griezmann restera concentré sur la fin de son contrat avec l'Atlético Madrid. Avec une qualification assurée pour la Ligue des champions et une course effrénée pour les premières places de la Liga, sa contribution sur le terrain sera cruciale jusqu'à la dernière minute. Qu'il atterrisse en Floride ou dans une autre destination américaine, le consensus à Madrid est clair : le club ne s'opposera pas à la décision de son talisman de suivre son cœur. Pour l'instant, Simeone et son équipe doivent naviguer dans la dernière ligne droite de la saison avec la réalité imminente que leur star est prête à troquer le Metropolitano pour le soleil de la Floride.
Publicité