Dick Advocaat démissionne de son poste de sélectionneur de Curaçao pour une raison déchirante, à seulement quatre mois d'une participation historique à la Coupe du monde
Curaçao subit un revers dans la course à la Coupe du monde
L'ancien entraîneur des Rangers et de Sunderland a révélé que son départ était motivé par une question profondément personnelle liée à la santé de sa fille. Advocaat, qui a mené une carrière de plus de quatre décennies, a préféré privilégier ses devoirs paternels plutôt que l'opportunité de diriger une nation sur la plus grande scène mondiale. « J'ai toujours dit que la famille passait avant le football », a déclaré Advocaat dans un communiqué de presse de la Fédération de football de Curaçao (FFK). « C'est donc une décision naturelle. Cela dit, Curaçao, ses habitants et mes collègues me manqueront beaucoup. »
Une réalisation historique laissée inachevée
Le mandat d'Advocaat restera dans les mémoires pour son exploit sportif monumental, ayant mené cette petite nation insulaire à travers une campagne de qualification CONCACAF éprouvante. En novembre, il a guidé l'équipe vers une place historique en finale, faisant d'elle la plus petite nation jamais représentée à une Coupe du monde, avec une population de seulement 156 000 habitants. Bien qu'il ait manqué le match décisif contre la Jamaïque pour des raisons familiales, son impact sur l'ascension de l'équipe reste indéniable.
Revenant sur cette étape importante, le « petit général » a exprimé une immense fierté pour l'héritage qu'il laisse au football curacien. « Je considère la qualification du plus petit pays de la FIFA au monde pour la Coupe du monde comme l'un des moments forts de ma carrière », a déclaré Advocaat. « Je suis fier de mes joueurs, de mon staff et des membres du conseil d'administration qui ont cru en nous. »
Manquer un record de la Coupe du monde
En démissionnant aujourd'hui, Advocaat ne verra pas son nom entrer dans les livres d'histoire pour avoir atteint en juin prochain un record de longévité. À 78 ans, il était en passe de devenir le plus vieux sélectionneur à diriger une équipe lors d'une phase finale de Coupe du monde. Ce record reste détenu par l'icône allemande Otto Rehhagel, qui avait 71 ans et 317 jours lorsqu'il a supervisé le dernier match de la Grèce lors du tournoi de 2010 en Afrique du Sud. Compte tenu des antécédents d'Advocaat en matière de retour après une retraite, il reste à voir s'il reviendra un jour sur le banc.
La FFK a réagi avec une totale compréhension à la situation de son entraîneur sortant, en mettant l'accent sur la gratitude qu'elle éprouve pour son travail transformateur. « Nous ne pouvons que respecter sa décision », a déclaré le président de la fédération, Gilbert Martina. « Dick a écrit l'histoire avec l'équipe nationale de football. Curaçao lui en sera toujours reconnaissant. »
Fred Rutten à la tête de la vague bleue
Avec le match d'ouverture contre l'Allemagne qui approche à grands pas le 14 juin, la FFK a rapidement nommé un successeur afin d'assurer la stabilité. Fred Rutten, ancien entraîneur du PSV et de Schalke âgé de 63 ans, a été confirmé comme nouveau sélectionneur. Rutten prendra les rênes d'une équipe qui affrontera également l'Équateur le 21 juin et la Côte d'Ivoire le 25 juin dans le groupe E.
Cette transition intervient à un moment critique pour Curaçao, qui se prépare pour une campagne qui sera suivie par des millions de personnes dans le monde entier. Si l'expertise tactique d'Advocaat va manquer, les bases qu'il a posées offrent à Rutten une équipe compétitive, prête à se mesurer à l'élite. Le monde du football attend désormais de voir si « The Blue Wave » pourra honorer le travail d'Advocaat en créant la surprise sur la plus grande scène qui soit, même si son principal architecte regarde le match depuis chez lui avec sa famille.
