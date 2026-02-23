Dick Advocaat démissionne de son poste de sélectionneur de Curaçao pour une raison déchirante, à seulement quatre mois d'une participation historique à la Coupe du monde

Le mandat d'Advocaat restera dans les mémoires pour son exploit sportif monumental, ayant mené cette petite nation insulaire à travers une campagne de qualification CONCACAF éprouvante. En novembre, il a guidé l'équipe vers une place historique en finale, faisant d'elle la plus petite nation jamais représentée à une Coupe du monde, avec une population de seulement 156 000 habitants. Bien qu'il ait manqué le match décisif contre la Jamaïque pour des raisons familiales, son impact sur l'ascension de l'équipe reste indéniable.

Revenant sur cette étape importante, le « petit général » a exprimé une immense fierté pour l'héritage qu'il laisse au football curacien. « Je considère la qualification du plus petit pays de la FIFA au monde pour la Coupe du monde comme l'un des moments forts de ma carrière », a déclaré Advocaat. « Je suis fier de mes joueurs, de mon staff et des membres du conseil d'administration qui ont cru en nous. »