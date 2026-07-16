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Diagnostic définitif imminent : les meilleurs et pires scénarios pour l’avenir de De Jong

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Le Barça envisage de le remplacer par un joueur déjà présent dans son effectif.

À la veille du coup d’envoi de la nouvelle saison, le FC Barcelone fait face à une source d’inquiétude grandissante : les dernières mises à jour médicales ont pris le dessus sur les préparatifs techniques, contraignant le staff dirigé par Hans Flick à une période d’attente et d’incertitude, en attendant des résultats décisifs.

Alors que le groupe a entamé ses préparatifs, tous les regards restent tournés vers les prochaines heures et le milieu de terrain vedette Frenkie de Jong, une situation qui pourrait bouleverser les plans de début de saison.

  • Date du diagnostic définitif

    Le milieu de terrain international néerlandais Frenkie de Jong, touché au genou, subira vendredi des examens médicaux afin que le FC Barcelone puisse poser un diagnostic précis, rapporte le journal Sport.

    Hans Flick et le club catalan ont donc reçu une mauvaise nouvelle alors que le groupe retrouvait le centre d’entraînement Juan Gamper pour entamer la préparation de la saison 2026-2027. Bien qu’il lui restât encore quelques jours de vacances, le Néerlandais s’est présenté à la Ciutat Esportiva pour des examens médicaux après avoir ressenti des douleurs lors de la Coupe du monde.

    Les premiers examens ont révélé une lésion importante au genou droit.

    Le journal ajoute : « L’alerte est déclenchée au sein du club catalan concernant le Néerlandais, qui a dû, ces dernières saisons, composer avec des problèmes physiques et n’a pas pu jouer avec la régularité requise. Le club n’a pas encore publié de communiqué officiel, préférant attendre les résultats des examens complémentaires afin de préciser le diagnostic, le protocole de soins et, surtout, la durée probable de l’indisponibilité.

    Le liquide accumulé dans l’articulation a déjà été évacué, et le club prévoit de publier samedi prochain un communiqué précisant le diagnostic ainsi que la durée de son indisponibilité.

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  • Le meilleur et le pire des scénarios

    Selon Sport, Barcelone et Frenkie de Jong abordent l’heure de vérité : le milieu néerlandais aurait subi une lésion ligamentaire au genou droit, tout en évitant toutefois la rupture du ligament croisé. Dans le meilleur des scénarios, l’ancien Ajacide pourrait retrouver les terrains après la trêve internationale fixée du 21 septembre au 6 octobre, soit un peu plus de trois mois après son élimination de la Coupe du monde 2026.

    Dans le pire des scénarios, il resterait éloigné des terrains plus de quatre mois.

    De Jong a disputé quatre matchs lors de cette édition de la Coupe du monde, totalisant 331 minutes entre la phase de groupes et les seizièmes de finale, tour au cours duquel les Pays-Bas se sont inclinés face au Maroc aux tirs au but.

    Le joueur a disputé plusieurs matchs avec une attelle de protection, et la presse néerlandaise a révélé qu’il avait eu recours à des injections locales pour pouvoir tenir son rang.

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  • La solution vient de l'intérieur

    Selon Sport, la direction sportive du Barça, sous l’égide de Deco, refuse de recourir au marché des transferts pour pallier la blessure de Frenkie de Jong. Les responsables catalans cherchent toujours à trouver une solution pour Marc Casado, même si le jeune milieu de terrain souhaite rester et pourrait être une option valable.

    Marc Bernal et Gavi sont les candidats internes les plus sérieux pour épauler Pedri au milieu, même si Éric García ou Christensen pourraient dépanner à ce poste.

    Enfin, le club catalan place de grands espoirs en Tommy Marques, qui pourrait se frayer un chemin vers l’équipe première lors de la préparation estivale.

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