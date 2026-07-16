Diagnostic définitif imminent : les meilleurs et pires scénarios pour l’avenir de De Jong

Le milieu de terrain international néerlandais Frenkie de Jong, touché au genou, subira vendredi des examens médicaux afin que le FC Barcelone puisse poser un diagnostic précis, rapporte le journal Sport.

Hans Flick et le club catalan ont donc reçu une mauvaise nouvelle alors que le groupe retrouvait le centre d’entraînement Juan Gamper pour entamer la préparation de la saison 2026-2027. Bien qu’il lui restât encore quelques jours de vacances, le Néerlandais s’est présenté à la Ciutat Esportiva pour des examens médicaux après avoir ressenti des douleurs lors de la Coupe du monde.

Les premiers examens ont révélé une lésion importante au genou droit.

Le journal ajoute : « L’alerte est déclenchée au sein du club catalan concernant le Néerlandais, qui a dû, ces dernières saisons, composer avec des problèmes physiques et n’a pas pu jouer avec la régularité requise. Le club n’a pas encore publié de communiqué officiel, préférant attendre les résultats des examens complémentaires afin de préciser le diagnostic, le protocole de soins et, surtout, la durée probable de l’indisponibilité.

Le liquide accumulé dans l’articulation a déjà été évacué, et le club prévoit de publier samedi prochain un communiqué précisant le diagnostic ainsi que la durée de son indisponibilité.

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