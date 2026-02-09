La blessure de Grealish signifie qu'il fait face à un avenir incertain. Everton a la possibilité d'acheter Grealish pour 50 millions de livres sterling cet été, alors qu'il ne lui restera plus que 12 mois sur son contrat avec Manchester City, mais on ne sait pas encore s'ils vont déclencher cette clause. Interrogé sur la situation à la suite de la blessure de Grealish, Moyes a simplement insisté sur le fait qu'il était « beaucoup trop tôt » pour prendre une décision concernant son avenir. Everton a décidé de remplacer Grealish lors du mercato de janvier, en signant Tyrique George, prêté par Chelsea pour le reste de la saison.

De son côté, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a été interrogé sur l'avenir de Grealish à Manchester City en début de saison et a fait part de ses réflexions : « Je pense qu'il a encore un contrat d'un an avec nous. L'important, c'est qu'il soit de retour. Il a une influence considérable sur les matchs d'Everton. Après ce qui s'est passé, Manchester City voudra peut-être le récupérer, mais je ne sais pas. Beaucoup de choses vont encore se passer. Nous verrons bien. L'important, c'est qu'il joue à nouveau, et beaucoup. C'est la norme. Je suis vraiment heureux, honnêtement, qu'il soit de retour et qu'il donne le meilleur de lui-même. »