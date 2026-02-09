Getty Images Sport
« Dévasté » - Jack Grealish, le cœur brisé, confirme que sa saison est terminée après avoir subi une opération chirurgicale pour une blessure au pied.
La saison est terminée pour Grealish
Grealish a passé la saison à Merseyside et est rapidement devenu l'un des chouchous des supporters des Toffees de David Moyes. Le joueur de 30 ans a inscrit deux buts et délivré six passes décisives pour Everton en Premier League cette saison, mais il ne jouera plus pour le club en 2025-26 après avoir souffert d'une fracture de fatigue au pied. Moyes a confirmé que la blessure avait en fait été diagnostiquée alors qu'Everton examinait un problème au mollet. Il a déclaré aux journalistes : « C'est un coup dur de le perdre. Il n'est pas venu se plaindre de son pied. Il a reçu un coup au mollet et nous pensions qu'il allait bien. Nous pensions qu'il s'agissait simplement d'un coup à l'arrière du mollet et qu'il serait rétabli en quelques jours, mais ils ont examiné son pied et ont découvert une fracture de stress. C'est vraiment dommage pour lui. Il était de retour, il prenait du plaisir et faisait ce qu'il sait faire. Il a été brillamment soutenu par les supporters d'Everton. Ils l'apprécient beaucoup et c'est vraiment dommage qu'il doive s'arrêter pendant quelque temps. »
Grealish « dévasté » d'être blessé
Grealish a donné des nouvelles sur les réseaux sociaux après avoir subi une intervention chirurgicale. Il a publié un message sur Instagram depuis son lit d'hôpital, disant : « Je ne voulais pas que la saison se termine comme ça, mais c'est le football, je suis déçu. L'opération est terminée et je me concentre désormais sur mon rétablissement. Je sais avec certitude que je reviendrai en meilleure forme, plus fort et meilleur qu'avant. Le soutien que j'ai reçu depuis mon arrivée dans ce club incroyable signifie énormément pour moi. Le personnel, mes coéquipiers et surtout les fans ont été incroyables et j'adore représenter ce club. Je soutiendrai les gars jusqu'au bout et ferai tout mon possible pour revenir le plus vite possible. Merci encore pour tout votre amour, cela compte beaucoup pour moi. UTFT. »
Grealish pourrait-il rester à Everton ?
La blessure de Grealish signifie qu'il fait face à un avenir incertain. Everton a la possibilité d'acheter Grealish pour 50 millions de livres sterling cet été, alors qu'il ne lui restera plus que 12 mois sur son contrat avec Manchester City, mais on ne sait pas encore s'ils vont déclencher cette clause. Interrogé sur la situation à la suite de la blessure de Grealish, Moyes a simplement insisté sur le fait qu'il était « beaucoup trop tôt » pour prendre une décision concernant son avenir. Everton a décidé de remplacer Grealish lors du mercato de janvier, en signant Tyrique George, prêté par Chelsea pour le reste de la saison.
De son côté, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a été interrogé sur l'avenir de Grealish à Manchester City en début de saison et a fait part de ses réflexions : « Je pense qu'il a encore un contrat d'un an avec nous. L'important, c'est qu'il soit de retour. Il a une influence considérable sur les matchs d'Everton. Après ce qui s'est passé, Manchester City voudra peut-être le récupérer, mais je ne sais pas. Beaucoup de choses vont encore se passer. Nous verrons bien. L'important, c'est qu'il joue à nouveau, et beaucoup. C'est la norme. Je suis vraiment heureux, honnêtement, qu'il soit de retour et qu'il donne le meilleur de lui-même. »
- Getty Images Sport
Et ensuite ?
Grealish va désormais se concentrer sur son retour à la pleine forme avant ce qui s'annonce comme un mercato estival intéressant. Le meneur de jeu serait désireux de rester à Everton, mais il reste à voir si les Toffees tenteront de le garder. Manchester City pourrait également connaître des changements majeurs à la fin de la saison, les rumeurs concernant le départ de Pep Guardiola continuant de circuler.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité