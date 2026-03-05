Détourne le regard, Chelsea ! Ousmane Dembélé fait son retour au PSG juste à temps pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre les Blues, après une longue période d'indisponibilité pour blessure

Selon Le Parisien, l'international français est désormais prêt à revenir sur le terrain. Le PSG affrontera Monaco pour la troisième fois en un mois ce vendredi soir au Parc des Princes. Dembélé s'entraîne à plein régime avec le groupe et devrait participer à ce match de Ligue 1 afin de retrouver son rythme de match.

Le timing ne pourrait être meilleur pour Luis Enrique, alors que le PSG cherche à consolider son avance de quatre points sur Lens, deuxième au classement de la Ligue 1. Dembélé, qui a joué un rôle clé avec 11 buts toutes compétitions confondues cette saison, est désormais en lice pour faire son retour vendredi contre Monaco, septième au classement, et jouer contre Chelsea la semaine prochaine.