Détourne le regard, Chelsea ! Ousmane Dembélé fait son retour au PSG juste à temps pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre les Blues, après une longue période d'indisponibilité pour blessure
Le coût d'un pari : la blessure de Dembélé
L'ailier de 28 ans est absent depuis la mi-février après une série de revers frustrants. Dembélé a été contraint de quitter le terrain à la 27e minute lors du match aller des barrages de la Ligue des champions entre le PSG et Monaco au Stade Louis-II. Malgré son retrait prématuré, les Parisiens ont remporté la victoire 3-2 ce soir-là et se sont finalement qualifiés 5-4 au score cumulé. Bien qu'il ait subi un léger coup lors de ce match, la décision du staff technique de le faire débuter s'est retournée contre lui lorsqu'il a subi une blessure plus grave qui l'a écarté des terrains pendant plusieurs semaines.
Un coup de pouce opportun pour Luis Enrique
Selon Le Parisien, l'international français est désormais prêt à revenir sur le terrain. Le PSG affrontera Monaco pour la troisième fois en un mois ce vendredi soir au Parc des Princes. Dembélé s'entraîne à plein régime avec le groupe et devrait participer à ce match de Ligue 1 afin de retrouver son rythme de match.
Le timing ne pourrait être meilleur pour Luis Enrique, alors que le PSG cherche à consolider son avance de quatre points sur Lens, deuxième au classement de la Ligue 1. Dembélé, qui a joué un rôle clé avec 11 buts toutes compétitions confondues cette saison, est désormais en lice pour faire son retour vendredi contre Monaco, septième au classement, et jouer contre Chelsea la semaine prochaine.
Chelsea en état d'alerte maximale
Le moment choisi pour ce retour est particulièrement inquiétant pour le Chelsea de Liam Rosenior. Les Blues doivent affronter le géant de la Ligue 1 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le 11 mars. La capacité de Dembélé à renverser le cours d'un match grâce à son rythme explosif et ses dribbles imprévisibles fait de lui un cauchemar pour n'importe quelle défense, et son retour vient compléter une ligne d'attaque redoutable.
Les défenseurs de Chelsea doivent désormais adapter leur stratégie tactique pour tenir compte de la présence du Français. Si le club londonien a fait preuve d'une grande solidité défensive en championnat, affronter un Dembélé revigoré sous les projecteurs de Paris s'annonce comme une perspective intimidante.
Un dernier test avant les Blues
Le match de vendredi soir contre Monaco sera une répétition générale parfaite. Si Dembélé passe ce match sans encombre, il sera très certainement titularisé contre Chelsea. Les Blues espèrent se préparer au mieux pour ce choc européen très attendu en affrontant Wrexham ce week-end lors du cinquième tour de la FA Cup.
