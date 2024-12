The Best FIFA

Un journaliste réputé a laissé entendre que Deschamps a volontairement manqué de mettre Kylian Mbappé en n°1 de son bulletin de vote pour The Best.

Le choix de Didier Deschamps pour le prix The Best fait débat. En plaçant Kylian Mbappé deuxième derrière Vinicius Jr, son capitaine en équipe de France, le sélectionneur a surpris de nombreux observateurs. Parmi eux, le journaliste Bertrand Latour, qui s’est exprimé sur Canal+, allant jusqu’à évoquer un possible acte délibéré pour nuire à l’attaquant du Real Madrid.