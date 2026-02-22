AFP
« Des trucs de non-ligue » - La star de Chelsea critiquée pour une erreur « stupide » après le match nul des Blues contre Burnley
La star de Chelsea critiquée
Chelsea a fait match nul 1-1 contre Burnley dans les dernières minutes, grâce à un but de la tête de Zian Flemming à la 93e minute qui a permis à l'équipe classée 19e de remporter un point à Stamford Bridge, après l'expulsion de Wesley Fofana. Rosenior a critiqué un joueur anonyme pour ne pas avoir marqué le bon joueur lors du corner qui a permis à Flemming de marquer, et O'Hara s'est concentré sur l'erreur de Sanchez.
À la 85e minute, après avoir récupéré le ballon, Sanchez n'a pas perdu de temps et a lancé une contre-attaque vers Joao Pedro, qui avait marqué le premier but. Mais le Brésilien souffrait de crampes et n'a pas pu rattraper le ballon.
« Quel âge a (Robert) Sanchez ? », a demandé O'Hara sur talkSPORT. « Il n'est pas jeune, n'est-ce pas ? Il a beaucoup d'expérience. À la 85e minute, le ballon lui arrive. Tout ce que tu as à faire, c'est de te baisser et de le garder. »
« Que fait-il ? » a demandé Cundy.
O'Hara a répondu : « Il l'envoie directement à un joueur de Burnley, et ils reprennent le contrôle ! Il l'a fait deux fois. Je le regarde et je me dis : "Mais qu'est-ce qu'il fait ?"
Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de stupidité ! »
Les « trucs hors ligue » de Sanchez
O'Hara et Cundy estimaient tous deux que Sanchez aurait dû perdre du temps, ce dernier ajoutant : « Attrape le ballon, tombe, fais tourner le chronomètre. Il le passe à Joao Pedro, qui souffre de crampes. Que va-t-il faire quand il le recevra ? C'est 3 contre 1.
Même si c'est une passe parfaite, que va-t-il faire ? C'est 3 contre 1. »
O'Hara a poursuivi : « Tu l'attrapes, tu te couches, tu rassembles ton équipe, puis tu l'envoies dans le coin, n'est-ce pas ? Tu as perdu deux minutes.
C'est là, juste là, que Chelsea est tout simplement ridicule tout le temps.
On dirait du football amateur. »
La fureur de Rosenior
Le match nul 1-1 contre l'équipe de Scott Parker, classée 19e, fait suite à une capitulation alors que l'équipe menait 2-0, ce qui a permis à Leeds, autre équipe menacée de relégation, de quitter Stamford Bridge avec un point au début du mois. Ces deux résultats ont mis fin à ce qui avait été jusqu'alors un bon début sous la houlette de Rosenior.
Il a déclaré aux journalistes : « Nous avons laissé filer quatre points en deux matchs à domicile. Après le premier but, nous avons manqué de précision. Nous avons été trop prudents dans notre possession du ballon. Pour un club de ce niveau, il ne suffit pas que je vienne dire que nous étions la meilleure équipe. Nous devons gagner des matchs. Je connais la solution et nous allons y travailler cette semaine. »
Il a poursuivi : « Il y a trop d'exemples, même depuis que je suis ici, où nous avons encaissé des buts à cause d'un manque de concentration ou de responsabilité. À Wolverhampton, à Crystal Palace, à Leeds à domicile, aujourd'hui.
Les équipes qui remportent des titres gagnent des matchs 1-0 même lorsqu'elles ne sont pas au meilleur de leur forme. Aujourd'hui, nous aurions dû gagner au moins 1-0. »
Rosenior a ajouté à propos de la finition de Flemming : « Une mission n'a pas été accomplie. Une mission - une mission de marquage - n'a pas été accomplie. Flemming, nous le savons, est leur meilleur joueur de tête.
Et il y avait un joueur que je ne vais pas... Je ne suis pas ici pour critiquer les joueurs, je les protégerai toujours, je m'en occuperai cette semaine. Il y avait un joueur à qui nous avions confié cette tâche et qui a marqué le mauvais joueur. Il y a trop de cas où nous avons encaissé des buts à cause d'un manque de concentration et de responsabilité.
« Il faut pouvoir compter sur des joueurs capables de faire le travail au moment voulu. Il y a certaines valeurs dont vous devez disposer dans votre équipe. Il s'agit d'évaluer les joueurs et de les évaluer au bon moment. Nous avons besoin de joueurs capables de mener à bien leur tâche dans les moments clés. »
Et ensuite ?
Chelsea affrontera un autre adversaire de taille le week-end prochain, lorsqu'il rencontrera Arsenal, leader du championnat, dans un grand derby londonien. L'équipe de Rosenior occupe actuellement la quatrième place du classement, devant Manchester United, qui compte un match en moins à disputer lundi à Everton.
