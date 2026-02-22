Chelsea a fait match nul 1-1 contre Burnley dans les dernières minutes, grâce à un but de la tête de Zian Flemming à la 93e minute qui a permis à l'équipe classée 19e de remporter un point à Stamford Bridge, après l'expulsion de Wesley Fofana. Rosenior a critiqué un joueur anonyme pour ne pas avoir marqué le bon joueur lors du corner qui a permis à Flemming de marquer, et O'Hara s'est concentré sur l'erreur de Sanchez.

À la 85e minute, après avoir récupéré le ballon, Sanchez n'a pas perdu de temps et a lancé une contre-attaque vers Joao Pedro, qui avait marqué le premier but. Mais le Brésilien souffrait de crampes et n'a pas pu rattraper le ballon.

« Quel âge a (Robert) Sanchez ? », a demandé O'Hara sur talkSPORT. « Il n'est pas jeune, n'est-ce pas ? Il a beaucoup d'expérience. À la 85e minute, le ballon lui arrive. Tout ce que tu as à faire, c'est de te baisser et de le garder. »

« Que fait-il ? » a demandé Cundy.

O'Hara a répondu : « Il l'envoie directement à un joueur de Burnley, et ils reprennent le contrôle ! Il l'a fait deux fois. Je le regarde et je me dis : "Mais qu'est-ce qu'il fait ?"

Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de stupidité ! »