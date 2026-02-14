Goal.com
Des rumeurs de transfert à Arsenal et au Real Madrid à l'obscurité russe : comment la carrière naissante de Jhon Duran est déjà passée du sublime au carrément bizarre

À seulement 22 ans, Jhon Duran a rejoint le sixième club de sa carrière de plus en plus nomade et le troisième en l'espace de seulement 12 mois, prenant la décision controversée de se rendre en Russie et de signer pour le Zenit Saint-Pétersbourg. Il y a un peu plus d'un an, l'ancien buteur d'Aston Villa était pressenti pour rejoindre les géants européens que sont le Real Madrid, le Bayern Munich et Chelsea, mais après des passages en Arabie saoudite et en Turquie, l'attaquant sombre déjà dans l'oubli.

Duran s'est révélé être un joueur capable de dominer le monde lors de sa deuxième saison à Aston Villa, se faisant un nom en tant que super-remplaçant en Premier League et en Ligue des champions au cours de la première moitié de la saison 2024-2025, marquant au passage des buts incroyables.

Ce succès lui est monté à la tête et il a réclamé plus de temps de jeu alors que les rumeurs le liant à certains des plus grands clubs européens prenaient de l'ampleur. Finalement, il a préféré l'argent au prestige en rejoignant l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo à la fin du mercato de janvier 2025.

Ce fut le premier faux pas d'une trajectoire descendante qui s'est poursuivie au cours des 12 mois suivants, Duran se retrouvant alors dans le désert footballistique...

  • Jhon Duran Aston Villa 2024Getty Images

    Villa sensation

    Après des débuts plutôt discrets à Villa, où il a rejoint le club en provenance du Chicago Fire (MLS) en janvier 2023, il n'est pas exagéré de dire que Duran a pris d'assaut le football anglais au début de la saison dernière. Le Colombien a marqué quatre fois lors des cinq premiers matchs de Premier League de Villa, tous en tant que remplaçant, dont un but décisif absolument incroyable contre Everton, marqué de très loin.

    Il a reproduit cette forme en Europe, marquant lors de deux des trois premiers matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions, et inscrivant un autre but décisif en fin de match lors de la remarquable victoire contre le Bayern Munich à Villa Park, s'inscrivant ainsi dans la légende du club.

    Ces exploits ne lui ont toutefois pas valu une place de titulaire, l'entraîneur Unai Emery préférant l'international anglais Ollie Watkins. À l'époque, le tacticien espagnol avait déclaré : « Son potentiel est énorme et je veux tirer le meilleur de lui, le soutenir, l'aider et être exigeant avec lui. Il prend confiance en marquant des buts. Nous devons nous sentir à l'aise avec les deux attaquants et fiers de la façon dont nous pouvons jouer avec deux attaquants, l'un ou les deux. C'est le défi que nous devons relever. »

  • Frustration sous Emery

    Cependant, entre fin septembre et début décembre 2024, alors qu'il traversait une période de disette en Premier League et que son temps de jeu restait limité, il est devenu évident que tout n'allait pas pour le mieux en coulisses. Bien qu'il ait marqué en Ligue des champions contre le Bayern et Bologne, Duran s'était forgé une réputation de joueur capricieux (ce qui n'est peut-être pas surprenant, puisqu'il idolâtre Zlatan Ibrahimovic, connu pour son tempérament explosif).

    Le premier incident s'est produit lorsqu'il a très mal réagi à son remplacement à la 66e minute contre l'équipe italienne en octobre, après avoir bénéficié d'un rare temps de jeu. L'attaquant a été filmé en train de frapper et de donner des coups de pied dans les sièges du banc de touche de Villa Park, avant de lancer quelque chose en direction de la ligne de touche dans un accès de colère choquant.

    Emery a tenté de minimiser la situation par la suite, mais il devenait de plus en plus évident qu'il avait du mal à gérer le tempérament fougueux du Colombien. « Je n'ai aucun problème avec sa réaction », a-t-il déclaré. « Tous les messages que nous transmettons dans le vestiaire portent sur le respect et nos valeurs. Certains jeunes joueurs peuvent réagir un peu, mais je maîtrise la situation. C'était son premier match en tant que titulaire cette année, et il est toujours plus difficile de débuter lorsque les adversaires sont frais. »

    Au sujet de sa relation avec l'entraîneur principal de Villa, Duran a déclaré lors d'une interview avec Sky Sports le mois suivant : « Il y a parfois des moments d'amour et de haine ! Mais non, je lui suis très reconnaissant, très reconnaissant envers lui et son équipe d'entraîneurs. Nous avons eu beaucoup de problèmes, mais je pense que c'est normal.

    « Cela arrive parfois, et il y a des étincelles ! Nous nous disputons donc constamment ! Mais je pense que c'est normal pour un jeune homme de mon âge et une personne comme lui qui en sait déjà beaucoup, qui a déjà accompli tant de choses. Et la vérité, c'est que je suis très, très reconnaissant d'être dans cet environnement et qu'il soit une personne aussi formidable dans le monde du football. Oui, parfois nous nous disputons. Parce qu'il a son point de vue, j'ai le mien, et je n'ai jamais été du genre à me taire. Si j'ai quelque chose à dire, peu importe qui c'est, je le dis. »

  • Cristiano Ronaldo Jhon DuranGetty Images

    Al-Nassr vient frapper à la porte

    Même si son ton était jovial lors de cette interview, ses propos trahissaient son mécontentement sous-jacent vis-à-vis de son rôle de super-remplaçant. En décembre, il était déjà pressenti pour rejoindre des clubs tels qu'Arsenal, Barcelone, le Bayern, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Chelsea, qui avait tenté de le recruter en janvier de la même année alors qu'il était encore inconnu, malgré la signature d'un nouveau contrat à long terme deux mois auparavant.

    Il a saisi sa chance lorsqu'il a été titularisé pour la première fois de la saison en championnat contre Southampton, alors en difficulté, marquant le but de la victoire, puis enchaînant avec des buts contre Nottingham Forest et Manchester City, tout en étant titularisé lors des deux matchs suivants de Villa. Cependant, alors qu'il semblait avoir gagné la confiance d'Emery, il a tout gâché.

    Alors que son équipe était déjà menée 1-0 contre Newcastle à St James' Park le lendemain de Noël, Duran a été jugé coupable d'avoir donné un coup de pied dans le dos de Fabian Schar en tombant sur le défenseur central peu après la demi-heure de jeu, et il a été expulsé. Villa allait finalement perdre le match 3-0, une défaite qui allait s'avérer coûteuse dans la course à la Ligue des champions, les Magpies terminant devant l'équipe d'Emery à la différence de buts pour décrocher la cinquième et dernière place.

    Une suspension de trois matchs s'ensuivit, et même lorsqu'il fut à nouveau disponible, il fut laissé sur le banc contre Everton, ne disputant qu'une demi-heure de jeu lors des rencontres contre Arsenal et West Ham avant que sa carrière chez les Villans ne prenne fin brutalement. À cette époque, nous étions en janvier, et bien que la position initiale de Villa était que Duran n'était pas à vendre, les inquiétudes concernant les règles de rentabilité et de viabilité de la Premier League (PSR) et l'acceptation qu'il était impossible de satisfaire deux attaquants d'élite signifiaient qu'il était disponible si le prix était correct. De manière plutôt opportune, Al-Nassr allait se manifester, et le joueur était prêt à suivre l'argent.

  • Jhon Duran Al-Nassr 2024-25Getty

    Séjour en Arabie saoudite qui tourne mal

    Les riches géants saoudiens ont déboursé la somme astronomique de 77 millions d'euros (64,5 millions de livres sterling/80 millions de dollars) pour recruter le numéro 9 à la fin du mercato hivernal, sans compter les primes, afin de le joindre à une attaque qui comptait déjà Ronaldo et l'ancienne star de Liverpool Sadio Mané. Son contrat serait d'une valeur incroyable de 17 millions de livres sterling (21 millions de dollars) par an, soit environ 1 900 livres sterling de l'heure. Villa, quant à lui, se serait réjoui de le voir rejoindre la Pro League plutôt qu'un rival européen.

    Si marquer des buts n'était initialement pas un problème pour Duran, puisqu'il a inscrit quatre buts lors de ses deux premiers matchs de championnat dans son nouvel environnement, des problèmes hors du terrain ont rapidement gâché son séjour dans cet État du Golfe. Les premiers signes de problèmes sont apparus lorsque des informations ont révélé qu'il ne vivait pas réellement à Riyad, mais qu'il s'était installé dans le Bahreïn voisin, à 435 km de là, afin d'échapper aux lois strictes de l'Arabie saoudite qui l'auraient empêché de vivre avec sa petite amie. Il aurait pris chaque jour un vol de 80 minutes juste pour assister à l'entraînement.

    Al-Nassr a rejeté ces informations, les qualifiant de « fausses nouvelles ridiculement drôles », bien que cette théorie n'ait jamais été véritablement réfutée. « Nous avons tous entendu parler de ce qu'on appelle les « fausses nouvelles », mais celles-ci sont ridiculement drôles ! », a déclaré le club dans un tweet. « Nous sommes heureux que notre club ait autant d'importance. Jhon adore Riyad et sa maison est proche du club et du stade. Il est un nouveau membre de notre famille. »

    Cependant, avec la baisse de ses performances et le retard d'Al-Nassr au classement, il est devenu évident que Duran n'avait pas réussi à s'adapter à l'Arabie saoudite, ce qui aurait entraîné des problèmes personnels en dehors du terrain, son état mental ayant été affecté. Alors que le club connaissait des difficultés générales sous la direction de Stefano Pioli, l'attaquant est devenu le bouc émissaire, n'ayant pas réussi à justifier l'investissement important qui avait été fait en lui, et de nombreux fans ont demandé qu'il soit vendu.

  • jhon-duran(C)Getty Images

    Un bref passage en Turquie

    Cinq mois seulement après son arrivée en Arabie saoudite, des informations ont circulé selon lesquelles Duran pourrait quitter Al-Nassr, où il ne s'était pas adapté, bien qu'il ait marqué 12 buts en seulement 18 apparitions. Bien que six clubs différents lui aient proposé de revenir en Premier League, l'attaquant a une nouvelle fois choisi l'option la plus lucrative en rejoignant le Fenerbahçe de José Mourinho en Turquie, sous forme de prêt.

    Le géant de la Super Lig a tout mis en œuvre pour recruter son joueur, son directeur sportif se rendant même à Medellin pour s'entretenir en personne avec Duran afin de le convaincre de choisir son club plutôt que de retourner en Angleterre, selon The Athletic. Parallèlement, le club a fait valoir à Al-Nassr qu'il pourrait faire remonter sa valeur marchande au cours d'une saison en Turquie, plutôt que d'être vendu à perte cet été-là.

    Une fois de plus, cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Mourinho aurait été irrité par le fait que le joueur, alors âgé de 21 ans, ne se soit pas présenté le premier jour de la pré-saison, et la presse espagnole lui aurait attribué des propos qualifiant Duran de « irrespectueux ». Cependant, Fenerbahçe a nié que l'entraîneur ait fait une telle déclaration, tout en semblant admettre que le joueur était effectivement arrivé en retard. On ne sait toujours pas si cela avait été convenu à l'avance. « Les déclarations faites par notre entraîneur José Mourinho dans la presse étrangère concernant notre joueur Jhon Duran sont totalement fausses », ont-ils déclaré. « Notre entraîneur n'a fait aucune déclaration à ce sujet. Notre joueur est arrivé au Portugal ce soir pour rejoindre le camp d'entraînement de notre équipe en Algarve. »

    Mourinho a ensuite été limogé un mois seulement après le début de la nouvelle saison, après avoir échoué à qualifier son équipe pour la Ligue des champions. Son licenciement a coïncidé avec une inflammation osseuse dont souffrait Duran, qui l'a tenu éloigné des terrains de fin août à début novembre. Le nouveau président du club, Sadettin Saran, a été contraint de démentir les rumeurs sensationnelles selon lesquelles l'attaquant simulait une blessure parce qu'il ne voulait pas jouer, irrité par la décision de licencier le célèbre tacticien portugais. « Jhon Duran est réellement blessé. J'ai parlé avec son médecin en Espagne et j'ai examiné les résultats de son IRM. Il nous rejoindra dans quelques semaines », a déclaré Saran lors d'une conférence de presse en octobre.

    Lorsqu'il était disponible, Duran était beaucoup moins prolifique, alors que des rumeurs faisaient état de nouvelles difficultés psychologiques. Il n'a marqué que cinq buts en 21 apparitions, et son attitude posait également problème. Malgré ces difficultés, tout le monde s'attendait à ce qu'il termine la saison à Istanbul, mais début février, il a soudainement mis fin à son prêt au Fenerbahçe et est tombé dans l'oubli.

  • Hors radar en Russie

    À seulement 22 ans, Duran rejoint le sixième club de sa carrière naissante et le troisième en l'espace de 12 mois seulement. Il s'agit là de son transfert le plus surprenant à ce jour. L'attaquant a signé avec le grand club russe du Zenit Saint-Pétersbourg pour le reste de la saison 2025-2026, une décision qui semble avant tout motivée par des raisons financières.

    Le Zenit pourrait lui offrir la chance de remporter des titres, puisqu'il occupe actuellement la deuxième place du championnat russe, mais c'est certainement là que s'arrête l'attrait de ce transfert. Duran sera hors de vue et hors d'esprit là-bas, car les clubs de ce pays ont été bannis des compétitions de l'UEFA depuis l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie il y a quatre ans, et leur championnat n'est pratiquement pas diffusé dans le reste de l'Europe.

    Son intention semble être de gagner beaucoup d'argent et de s'assurer une place dans l'équipe colombienne pour la Coupe du monde. Il n'a pas joué pour son pays depuis juin 2025 et n'a pas été sélectionné pour le dernier stage en novembre. « Ils m'ont expliqué les objectifs du Zenit. J'ai été tellement impressionné que j'ai voulu poursuivre ma carrière ici. J'essaie de choisir la meilleure voie pour moi et ma famille. Je pense que je vais réussir et être heureux au Zenit », a déclaré Duran pour expliquer son choix.

    « Nous savons tous que c'est un joueur de grande qualité, mais les choses ne se sont pas déroulées aussi bien qu'il l'aurait souhaité », a déclaré Sergei Semak, l'entraîneur du Zenit, à l'arrivée de Duran. « Nous espérons qu'il sera motivé pour participer à la Coupe du monde avec la Colombie et rivaliser avec John Cordoba pour une place dans le onze de départ. Nous comptons sur lui pour nous être utile, et nous n'avons aucun doute quant à ses qualités. »

    Il est à noter que le contrat de prêt comprendrait une option (35 millions d'euros (30,5 millions de livres sterling/41,5 millions de dollars)) plutôt qu'une obligation d'achat de l'attaquant auprès de son club d'origine, Al-Nassr, ce qui suggère qu'il envisagera ses options après la Coupe du monde cet été. Pour l'instant, cependant, il se lance dans l'inconnu et doit relever un véritable défi pour mettre fin à une descente aux enfers dont il est lui-même responsable à un si jeune âge.

