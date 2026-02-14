Des rumeurs de transfert à Arsenal et au Real Madrid à l'obscurité russe : comment la carrière naissante de Jhon Duran est déjà passée du sublime au carrément bizarre

Cependant, entre fin septembre et début décembre 2024, alors qu'il traversait une période de disette en Premier League et que son temps de jeu restait limité, il est devenu évident que tout n'allait pas pour le mieux en coulisses. Bien qu'il ait marqué en Ligue des champions contre le Bayern et Bologne, Duran s'était forgé une réputation de joueur capricieux (ce qui n'est peut-être pas surprenant, puisqu'il idolâtre Zlatan Ibrahimovic, connu pour son tempérament explosif).

Le premier incident s'est produit lorsqu'il a très mal réagi à son remplacement à la 66e minute contre l'équipe italienne en octobre, après avoir bénéficié d'un rare temps de jeu. L'attaquant a été filmé en train de frapper et de donner des coups de pied dans les sièges du banc de touche de Villa Park, avant de lancer quelque chose en direction de la ligne de touche dans un accès de colère choquant.

Emery a tenté de minimiser la situation par la suite, mais il devenait de plus en plus évident qu'il avait du mal à gérer le tempérament fougueux du Colombien. « Je n'ai aucun problème avec sa réaction », a-t-il déclaré. « Tous les messages que nous transmettons dans le vestiaire portent sur le respect et nos valeurs. Certains jeunes joueurs peuvent réagir un peu, mais je maîtrise la situation. C'était son premier match en tant que titulaire cette année, et il est toujours plus difficile de débuter lorsque les adversaires sont frais. »

Au sujet de sa relation avec l'entraîneur principal de Villa, Duran a déclaré lors d'une interview avec Sky Sports le mois suivant : « Il y a parfois des moments d'amour et de haine ! Mais non, je lui suis très reconnaissant, très reconnaissant envers lui et son équipe d'entraîneurs. Nous avons eu beaucoup de problèmes, mais je pense que c'est normal.

« Cela arrive parfois, et il y a des étincelles ! Nous nous disputons donc constamment ! Mais je pense que c'est normal pour un jeune homme de mon âge et une personne comme lui qui en sait déjà beaucoup, qui a déjà accompli tant de choses. Et la vérité, c'est que je suis très, très reconnaissant d'être dans cet environnement et qu'il soit une personne aussi formidable dans le monde du football. Oui, parfois nous nous disputons. Parce qu'il a son point de vue, j'ai le mien, et je n'ai jamais été du genre à me taire. Si j'ai quelque chose à dire, peu importe qui c'est, je le dis. »