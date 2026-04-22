Des recettes de transfert pour de nouveaux engagements ? Un trio du VfB Stuttgart serait sur le point de partir

En difficulté à Heidenheim et Augsbourg, Stergiou et Keitel ne convainquent guère durant leurs prêts, ce qui incite le VfB Stuttgart à envisager leur vente cet été. Le club suisse espère récupérer environ deux millions d’euros pour Stergiou, tandis qu’un transfert d’environ 1,5 million d’euros est prévu pour Keitel.

La situation est plus incertaine pour Milosevic, auteur de trois buts et d’une passe décisive lors de la phase retour à Brême. Selon Absolut-Fussball, Werder et Stuttgart pourraient prolonger le prêt au-delà de l’été, à condition que les Vert et Blanc se maintiennent en Bundesliga.

Si cet accord venait à échouer, un transfert définitif resterait une option. Les exigences de transfert des Souabes se situent autour de huit millions d’euros ; un montant qui, s’il était versé, ne devrait pas empêcher le jeune joueur de 20 ans de partir.