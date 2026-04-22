D’après un article d’Absolut Fussball, l’avenir de Jovan Milosevic (20 ans, Werder Brême), Leonidas Stergiou (24 ans, 1. FC Heidenheim) et Yannik Keitel (26 ans, FC Augsbourg) est encore incertain.
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Des recettes de transfert pour de nouveaux engagements ? Un trio du VfB Stuttgart serait sur le point de partir
En difficulté à Heidenheim et Augsbourg, Stergiou et Keitel ne convainquent guère durant leurs prêts, ce qui incite le VfB Stuttgart à envisager leur vente cet été. Le club suisse espère récupérer environ deux millions d’euros pour Stergiou, tandis qu’un transfert d’environ 1,5 million d’euros est prévu pour Keitel.
La situation est plus incertaine pour Milosevic, auteur de trois buts et d’une passe décisive lors de la phase retour à Brême. Selon Absolut-Fussball, Werder et Stuttgart pourraient prolonger le prêt au-delà de l’été, à condition que les Vert et Blanc se maintiennent en Bundesliga.
Si cet accord venait à échouer, un transfert définitif resterait une option. Les exigences de transfert des Souabes se situent autour de huit millions d’euros ; un montant qui, s’il était versé, ne devrait pas empêcher le jeune joueur de 20 ans de partir.
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Le VfB Stuttgart serait-il sur le point de recruter un jeune talent offensif espagnol ?
Si ces trois joueurs venaient à être transférés, le VfB Stuttgart pourrait espérer percevoir entre 10 et 15 millions d’euros de recettes. Cette somme serait immédiatement réinvestie dans de nouvelles recrues, le club, fraîchement couronné vainqueur de la Coupe d’Allemagne, souhaitant renforcer davantage son attaque.
Depuis plusieurs semaines, le nom de Chuki est évoqué du côté du VfB. Cet attaquant de 21 ans, actuellement sous contrat avec le Real Valladolid, club de deuxième division espagnole, figurerait parmi les cibles privilégiées des dirigeants stuttgartois.
Son contrat prenant fin en juin, un transfert gratuit est tout à fait envisageable. Selon la presse espagnole, l’attaquant chercherait un nouveau défi à l’étranger et verrait d’un bon œil un départ vers la Bundesliga.