Des négociations secrètes avec Chelsea révélées comme raison derrière le licenciement surprise de Filipe Luis par Flamengo après une victoire 8-0

Selon UOL, la raison principale du licenciement choc deFilipe Luis du Flamengo n'était pas seulement ses performances sur le terrain, mais aussi un grave abus de confiance. Le président Luiz Eduardo Baptista, connu sous le nom de Bap, a découvert que le manager avait mené des négociations secrètes avec BlueCo, la société holding propriétaire de Chelsea et de Strasbourg, lors du récent renouvellement de son contrat. Cette révélation s'est avérée fatale pour leur relation de travail.

Au cours de ces discussions, Luis aurait cessé de communiquer avec Flamengo pendant trois jours. Il pensait initialement discuter d'un poste à Chelsea, avant d'apprendre que le poste était en fait destiné au club français de Strasbourg. Se rendant compte de cela, il a repris les négociations avec le géant brésilien, mais le mal était déjà fait. Bap s'est senti profondément trahi par ces réunions clandestines, ce qui a accéléré la décision de licencier l'entraîneur de 38 ans malgré ses récentes victoires nationales.