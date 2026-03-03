Getty Images Sport
Traduit par
Des négociations secrètes avec Chelsea révélées comme raison derrière le licenciement surprise de Filipe Luis par Flamengo après une victoire 8-0
Rupture de confiance dans les négociations avec BlueCo
Selon UOL, la raison principale du licenciement choc deFilipe Luis du Flamengo n'était pas seulement ses performances sur le terrain, mais aussi un grave abus de confiance. Le président Luiz Eduardo Baptista, connu sous le nom de Bap, a découvert que le manager avait mené des négociations secrètes avec BlueCo, la société holding propriétaire de Chelsea et de Strasbourg, lors du récent renouvellement de son contrat. Cette révélation s'est avérée fatale pour leur relation de travail.
Au cours de ces discussions, Luis aurait cessé de communiquer avec Flamengo pendant trois jours. Il pensait initialement discuter d'un poste à Chelsea, avant d'apprendre que le poste était en fait destiné au club français de Strasbourg. Se rendant compte de cela, il a repris les négociations avec le géant brésilien, mais le mal était déjà fait. Bap s'est senti profondément trahi par ces réunions clandestines, ce qui a accéléré la décision de licencier l'entraîneur de 38 ans malgré ses récentes victoires nationales.
- Getty Images Sport
Relations tendues et difficultés récentes
Cette sortie spectaculaire s'est déroulée dans une atmosphère étonnamment tendue, même après la victoire écrasante de Flamengo 8-0 contre Madureira, qui lui a permis de remporter la demi-finale du Campeonato Carioca avec un score cumulé de 11-0. Malgré ce score impressionnant, une partie du public du Maracana a scandé « honteux » à l'adresse des joueurs. Ce mécontentement trouvait son origine dans un début de saison 2026 difficile, qui avait vu le club, pourtant grand favori, échouer à remporter un premier titre.
Avant cette déroute nationale, Flamengo avait subi de douloureuses défaites en Supercopa contre Corinthians et en CONMEBOL Recopa contre Lanus. Ces revers en début de saison ont mis à rude épreuve la patience du conseil d'administration, malgré les résultats obtenus par le club l'année dernière. Combinées aux fissures préexistantes causées par les difficiles négociations de renouvellement de contrat et la découverte ultérieure des discussions avec Chelsea, l'environnement est devenu de plus en plus toxique, laissant la hiérarchie avec très peu de tolérance pour toute perte de points ou toute perception de déloyauté.
Une carrière légendaire écourtée
Luis laisse derrière lui un bilan impressionnant en tant que manager, après être passé du statut de joueur à celui d'entraîneur des jeunes avant de prendre les rênes de l'équipe senior. Au cours de son mandat, il a supervisé 101 matchs, enregistrant 64 victoires et ne subissant que 15 défaites.
Ses performances dominantes lors des saisons 2024 et 2025 ont été couronnées de succès, ajoutant la Copa do Brasil, le Brasileirao et la prestigieuse CONMEBOL Copa Libertadores au palmarès du club. Malgré le caractère soudain et impitoyable de son départ, l'ancien arrière gauche a conservé son professionnalisme jusqu'à la fin. Avant l'annonce officielle, il a fait des adieux émouvants, déclarant : « Quoi qu'il arrive, si demain je ne suis plus là, mon amour et mon affection pour le Flamengo resteront toujours intacts. » Il a reconnu l'immense pression liée à la gestion du club, ajoutant : « Je n'ai aucun doute que j'ai vécu les meilleures années de ma vie ici. »
- Getty Images Sport
Amorim parmi les candidats pour Flamengo
Avec la finale très attendue du Campeonato Carioca contre son grand rival Fluminense qui approche à grands pas ce dimanche, la direction du Flamengo a été contrainte d'agir rapidement pour trouver un remplaçant adéquat. Le club ne peut tout simplement pas se permettre de laisser l'équipe sans capitaine avant un derby aussi crucial, qui donnera sans aucun doute le ton pour le reste de la saison nationale brésilienne.
Selon certaines informations, le Portugais Leonardo Jardim serait le favori pour prendre les rênes de l'équipe. L'ancien entraîneur de Monaco et d'Al-Hilal est actuellement libre de tout contrat, ce qui fait de lui le candidat idéal pour une nomination rapide. Les négociations entre les représentants de Jardim et les dirigeants de Flamengo, dont le directeur sportif Jose Boto, seraient déjà bien avancées, le club espérant finaliser rapidement le contrat afin de rétablir la stabilité après le départ de Luis.
Publicité