Malgré cet investissement, on ne pense pas que Cooperman envisage de prendre une participation majoritaire dans United, même si sa fortune nette dépasse les 3,6 milliards de dollars (2,67 milliards de livres sterling). Les actions de classe A n'ont pas le même droit de vote que les actions de classe B, qui donnent droit à 10 voix par action, contre une seule pour les premières.

Dans l'ensemble, la famille Glazer détient toujours la majorité des droits de vote avec environ 67 % du club, tandis que Ratcliffe en détient environ 28 %. Les Glazer restent en charge des aspects commerciaux et administratifs du club, tandis que Ratcliffe et INEOS contrôlent les opérations footballistiques.

De nombreux changements ont eu lieu à Old Trafford ces derniers temps, mais une grande partie des supporters restent sceptiques à l'égard des Glazer et des manifestations contre la famille ont eu lieu récemment, début février. Le groupe 1958 a dévoilé son intention d'organiser une manifestation avant le match contre Fulham, affirmant que le club était devenu une « risée » et que Ratcliffe était « complice » de son déclin.