AFP
Traduit par
Des actions de Manchester United achetées par un investisseur milliardaire américain, mais un rachat complet est peu probable
Un milliardaire américain augmente sa participation dans Manchester United
Cooperman a d'abord acheté environ un million d'actions fin 2023, juste avant que Ratcliffe ne finalise son propre investissement dans le club pour en devenir copropriétaire. Aujourd'hui, selon The Independent, le fondateur du fonds spéculatif américain Omega Advisors détiendrait 5,2 % des actions de classe A de United, ce qui équivaut à une valeur de plus de 50 millions de dollars (36,7 millions de livres sterling/42 millions d'euros).
- AFP
Aucun projet de rachat de la part de Cooperman
Malgré cet investissement, on ne pense pas que Cooperman envisage de prendre une participation majoritaire dans United, même si sa fortune nette dépasse les 3,6 milliards de dollars (2,67 milliards de livres sterling). Les actions de classe A n'ont pas le même droit de vote que les actions de classe B, qui donnent droit à 10 voix par action, contre une seule pour les premières.
Dans l'ensemble, la famille Glazer détient toujours la majorité des droits de vote avec environ 67 % du club, tandis que Ratcliffe en détient environ 28 %. Les Glazer restent en charge des aspects commerciaux et administratifs du club, tandis que Ratcliffe et INEOS contrôlent les opérations footballistiques.
De nombreux changements ont eu lieu à Old Trafford ces derniers temps, mais une grande partie des supporters restent sceptiques à l'égard des Glazer et des manifestations contre la famille ont eu lieu récemment, début février. Le groupe 1958 a dévoilé son intention d'organiser une manifestation avant le match contre Fulham, affirmant que le club était devenu une « risée » et que Ratcliffe était « complice » de son déclin.
Ratcliffe toujours sous le choc après ses commentaires « honteux » sur l'immigration
Ratcliffe a fait la une des journaux pour de mauvaises raisons au cours de la semaine dernière. Le copropriétaire de Manchester United a suscité des critiques lorsqu'il a déclaré que le Royaume-Uni avait été « colonisé par les immigrants » et a donné des statistiques démographiques manifestement erronées lors d'une interview avec Sky News.
Il a déclaré : « On ne peut pas avoir une économie avec neuf millions de personnes bénéficiant d'allocations et un afflux massif d'immigrants. Je veux dire, le Royaume-Uni a été colonisé. Cela coûte trop cher.
Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrants, n'est-ce pas ? Je veux dire, la population du Royaume-Uni était de 58 millions en 2020, elle est maintenant de 70 millions. Cela représente 12 millions de personnes. »
Ratcliffe s'est ensuite excusé « d'avoir offensé certaines personnes au Royaume-Uni et en Europe par ses propos », avant de réitérer ses déclarations précédentes dans le même communiqué.
Le Premier ministre Keir Starmer, le maire du Grand Manchester Andy Burnham et l'organisation antiraciste Kick It Out font partie des personnes et des groupes qui ont demandé à Ratcliffe de présenter ses excuses. Starmer lui-même a déclaré : « La Grande-Bretagne est un pays fier, tolérant et diversifié. Jim Ratcliffe devrait présenter ses excuses. »
- AFP
Les Red Devils espèrent connaître davantage de succès après le départ d'Amorim
Si les commentaires de Ratcliffe ont été un véritable cauchemar en termes de relations publiques pour United, l'équipe de Michael Carrick a au moins tenu ses promesses sur le terrain depuis que l'ancien milieu de terrain anglais a remplacé Ruben Amorim au poste d'entraîneur jusqu'à la fin de la saison. Une série de quatre victoires et un match nul lors de leurs cinq derniers matchs de Premier League les a propulsés à la quatrième place du classement, et les Red Devils ont désormais une réelle chance de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, malgré un début de saison irrégulier.
Leur prochain match s'annonce toutefois difficile. Manchester United se rendra lundi soir à Merseyside pour affronter Everton, qui occupe la huitième place avant le week-end. Après ce match, l'équipe de Carrick affrontera Crystal Palace, Newcastle United, Aston Villa et Bournemouth avant la trêve internationale de mars.
Publicité