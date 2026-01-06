Démonstration de force : La Côte d'Ivoire écrase le derby (3-0)

On leur promettait un guet-apens, un derby de la peur et de la sueur ; ils en ont fait une promenade de santé impériale. Dans la fraîcheur de Marrakech, la Côte d'Ivoire a livré une véritable démonstration de force pour écarter le Burkina Faso (3-0) et filer en quarts de finale de la CAN 2025. Loin de trembler, les champions en titre ont étouffé leurs voisins avec une autorité glaçante, transformant ce choc régional en un monologue technique et tactique. Le message envoyé au reste du continent est limpide : les Éléphants ne sont pas venus au Maroc pour rendre leur couronne, mais bien pour l'incruster un peu plus sur leur tête.