Dembélé en mode Ballon d’Or, Slot dos au mur à Anfield et Luis Díaz tourbillonnant : les gagnants et perdants du week-end européen

En France, le Paris Saint-Germain a marqué les esprits en surclassant Marseille lors du Classique, reprenant la tête de la Ligue 1 devant Lens, révélation inattendue de la saison. En Espagne, pas de bouleversement majeur : le FC Barcelone et le Real Madrid ont tous deux assuré l’essentiel, laissant les Blaugrana conserver une courte avance d’un point en tête de la Liga.

En Italie, l’Inter confirme sa montée en puissance. Longtemps irréguliers, les Nerazzurri semblent avoir trouvé leur rythme, comme en témoigne leur large succès contre Sassuolo (5-0), qui leur permet de compter huit points d’avance en Serie A, même si l’AC Milan garde un match en retard.

Enfin, en Allemagne, le Bayern Munich a dissipé les doutes nés de ses récents accrocs en Bundesliga en infligeant une lourde défaite à Hoffenheim, reprenant ainsi six points d’avance sur le Borussia Dortmund.

Alors, qui sont les grands gagnants et les vrais perdants de ce week-end chargé à travers l’Europe ? GOAL fait le tri.