Dell : le jeune Brésilien qui fait penser à Erling Haaland, qui a fait un malheur à la Coupe du monde des moins de 17 ans et qui rêve de jouer pour Manchester City

Les exploits de Dell avec Bahia lui ont valu d'être sélectionné dans l'équipe brésilienne des moins de 17 ans pour le Championnat sud-américain 2025, où il a marqué le seul but de la demi-finale remportée contre le Chili, puis a inscrit le penalty décisif lors de la victoire aux tirs au but contre la Colombie, pays hôte, en finale.

Après avoir conquis le continent, il s'est fixé pour objectif de remporter la Coupe du monde U17 au Qatar en novembre, et il a été à la hauteur des attentes. Dell a commencé par marquer deux buts à bout portant lors de la victoire 7-0 contre le Honduras, avant de sauver la mise pour le Brésil contre la Zambie en marquant d'une tête puissante pour arracher le match nul 1-1.

Il s'est vraiment révélé lors du quart de finale contre le Maroc. Dell a donné l'avantage au Brésil d'une superbe frappe dans la surface, puis, alors que le score était de 1-1 et que les prolongations approchaient, il a inscrit le but de la victoire à la cinquième minute du temps additionnel d'une frappe digne d'un véritable attaquant, contrôlant le ballon de la poitrine pour contourner le gardien et tirer dans le but vide.

Le Brésil a finalement été battu en demi-finale par le Portugal aux tirs au but et a également perdu le match pour la troisième place contre l'Autriche aux tirs au but. Mais Dell a quitté la compétition la tête haute, marquant ses deux tirs au but et terminant troisième meilleur buteur du tournoi.