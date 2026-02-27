Dell : le jeune Brésilien qui fait penser à Erling Haaland, qui a fait un malheur à la Coupe du monde des moins de 17 ans et qui rêve de jouer pour Manchester City

S'exprimant dans son meilleur portugais après une leçon rapide donnée par son coéquipier Savinho, Haaland a déclaré : « Dell, tu es invité à venir voir un match à l'Etihad. » Rayonnant de joie, Dell a répondu : « Haaland, si tu m'invites, je viendrai sans hésiter. J'ai hâte de te voir marquer beaucoup de buts et d'apprendre à tes côtés. » L'adolescent a ensuite conclu en imitant la célèbre pose Lotus de Haaland.
À plus d'un titre, Dell a déjà beaucoup appris de Haaland. Le Norvégien s'imposant comme l'attaquant le plus prometteur au monde au moment même où le Brésilien entrait dans l'adolescence, il était tout naturel que ce dernier s'intéresse à lui.
Et lorsque Dell a commencé à se faire un nom grâce à son palmarès prolifique au niveau junior, il a rapidement été comparé à son héros, surnommé « Haaland do Sertao » (Haaland du désert), tandis que Savinho le présentait à l'homme lui-même comme « le Haaland brésilien ».