Dell NXGN
Dell : le jeune Brésilien qui fait penser à Erling Haaland, qui a fait un malheur à la Coupe du monde des moins de 17 ans et qui rêve de jouer pour Manchester City

On dit qu'il ne faut jamais rencontrer ses héros, mais Dell, le jeune prodige brésilien, ne serait probablement pas d'accord. L'attaquant de Bahia et de l'équipe nationale brésilienne des moins de 17 ans idolâtre Erling Haaland depuis son enfance. Imaginez donc son excitation lorsqu'un jour, pendant l'entraînement, il a reçu un message vidéo du buteur de Manchester City.

S'exprimant dans son meilleur portugais après une leçon rapide donnée par son coéquipier Savinho, Haaland a déclaré : « Dell, tu es invité à venir voir un match à l'Etihad. » Rayonnant de joie, Dell a répondu : « Haaland, si tu m'invites, je viendrai sans hésiter. J'ai hâte de te voir marquer beaucoup de buts et d'apprendre à tes côtés. » L'adolescent a ensuite conclu en imitant la célèbre pose Lotus de Haaland.

À plus d'un titre, Dell a déjà beaucoup appris de Haaland. Le Norvégien s'imposant comme l'attaquant le plus prometteur au monde au moment même où le Brésilien entrait dans l'adolescence, il était tout naturel que ce dernier s'intéresse à lui. 

Et lorsque Dell a commencé à se faire un nom grâce à son palmarès prolifique au niveau junior, il a rapidement été comparé à son héros, surnommé « Haaland do Sertao » (Haaland du désert), tandis que Savinho le présentait à l'homme lui-même comme « le Haaland brésilien ».

  Là où tout a commencé

    Dell, dont le nom complet est Wendeson Wanderley Santos de Melo, est né à Estancia, dans l'État de Sergipe, au nord-est du Brésil, en juin 2008. Sergipe est l'un des plus petits États du pays et est connu pour ses vastes savanes, d'où le surnom de Dell, « celui qui vient de la brousse ».

    L'équipe locale évoluant en Serie D brésilienne, le grand club le plus proche où Dell pouvait développer son talent était Bahia, pilier de l'élite brésilienne et où Dani Alves a commencé sa carrière. Dell a rejoint Bahia en 2020 et a commencé à se faire remarquer en 2023 en jouant pour l'équipe U17 alors qu'il n'avait que 14 ans, marquant 40 buts en 34 apparitions. 

    C'est à ce moment-là qu'il a été comparé pour la première fois à Haaland, qui disputait alors sa première saison à City et entrait dans l'histoire de la Premier League en marquant le plus grand nombre de buts en une seule saison, avant de remporter le titre de champion d'Angleterre, la FA Cup et la Ligue des champions.

  Dell Brazil 2025

    La grande percée

    Les exploits de Dell avec Bahia lui ont valu d'être sélectionné dans l'équipe brésilienne des moins de 17 ans pour le Championnat sud-américain 2025, où il a marqué le seul but de la demi-finale remportée contre le Chili, puis a inscrit le penalty décisif lors de la victoire aux tirs au but contre la Colombie, pays hôte, en finale.

    Après avoir conquis le continent, il s'est fixé pour objectif de remporter la Coupe du monde U17 au Qatar en novembre, et il a été à la hauteur des attentes. Dell a commencé par marquer deux buts à bout portant lors de la victoire 7-0 contre le Honduras, avant de sauver la mise pour le Brésil contre la Zambie en marquant d'une tête puissante pour arracher le match nul 1-1.

    Il s'est vraiment révélé lors du quart de finale contre le Maroc. Dell a donné l'avantage au Brésil d'une superbe frappe dans la surface, puis, alors que le score était de 1-1 et que les prolongations approchaient, il a inscrit le but de la victoire à la cinquième minute du temps additionnel d'une frappe digne d'un véritable attaquant, contrôlant le ballon de la poitrine pour contourner le gardien et tirer dans le but vide.

    Le Brésil a finalement été battu en demi-finale par le Portugal aux tirs au but et a également perdu le match pour la troisième place contre l'Autriche aux tirs au but. Mais Dell a quitté la compétition la tête haute, marquant ses deux tirs au but et terminant troisième meilleur buteur du tournoi.

  Comment ça va ?

    Depuis son retour du Qatar, Dell tente de s'imposer dans l'équipe première de Bahia. Il a disputé neuf matches dans le championnat régional au début de l'année 2026, marquant quatre buts, dont le seul but de la victoire contre le rival local Vitoria, et aidant ainsi son équipe à remporter le titre.

    Il a ensuite fait deux apparitions en tant que remplaçant en Serie A, mais n'a pas eu l'impact escompté, étant expulsé lors de son deuxième match contre Fluminense après seulement neuf minutes sur le terrain pour avoir frappé un défenseur au visage alors qu'il contestait un centre.

    De nombreuses autres opportunités l'attendent toutefois d'ici la fin de la saison, Bahia participant également à la Copa Libertadores en 2026.

  Dell Brazil 2025

    Principaux atouts

    Les plus grands atouts de Dell sont son explosivité et son impitoyable efficacité devant le but. Tout ce qu'il veut, c'est mettre le ballon au fond des filets, peu importe comment, qu'il s'agisse d'un simple tap-in ou même d'une déviation sur un tir d'un coéquipier, comme il l'a fait contre le Honduras U17.

    Le mois dernier, l'entraîneur de Bahia, Rogerio Ceni, a décrit Dell comme « un joueur intense physiquement, un joueur mobile », avant d'ajouter : « Il est très dévoué, il répond aux attentes et il aura beaucoup plus d'opportunités. »

  Dell Brazil 2025

    Possibilité d'amélioration

    Ceni a admis que Dell n'était pas un joueur qui attaquait l'espace, et si l'on peut critiquer son style de jeu, c'est qu'il a tendance à rester en retrait, à attendre que les occasions se présentent plutôt que de prendre l'initiative d'en créer.

  Erling Haaland

    Le prochain... Erling Haaland ?

    Dell a accueilli favorablement les comparaisons avec Haaland, même s'il est nettement plus petit que l'attaquant de City, qui mesure 1,93 m, alors qu'il ne mesure que 1,75 m.

    « Haaland est le joueur que j'admire le plus », a-t-il déclaré à FIFA.com. « Dès que j'en ai l'occasion, je prends le temps de regarder ses matchs et ses vidéos, en observant son comportement sur le terrain et en dehors. J'étudie son positionnement et ses déplacements dans et autour de la surface de réparation. J'aime ce surnom, car c'est quelqu'un que j'admire. Je m'y suis habitué maintenant. »

    S'adressant à ESPN Brasil pendant la Coupe du monde U17, il a ajouté : « Je suis très heureux d'avoir reçu ce surnom. Haaland est une source d'inspiration pour beaucoup. Je pense que mes mouvements sont similaires aux siens. J'ai quelques autres modèles, mais outre Haaland, un attaquant que j'apprécie et que je suis depuis toujours depuis le centre de formation est Marcos Leonardo (d'Al-Hilal), qui est issu du club de Santos. J'aime le regarder jouer. »

    La petite taille de Dell le rend plus similaire dans son style aux attaquants centraux argentins Sergio Aguero et Julian Alvarez, ou au jeune Brésilien Endrick.

  Dell Brazil 2025

    Et ensuite ?

    Après avoir prouvé son talent lors de la Coupe du monde U17, Dell doit désormais relever le défi le plus difficile pour tout joueur en devenir : passer au football senior. Bien qu'il ait l'Europe en tête, comme tous les jeunes Brésiliens, le joueur de 17 ans doit tirer le meilleur parti des opportunités qui se présentent à lui en Serie A et en Libertadores afin d'être prêt à changer de continent.

    Il ne fait toutefois aucun doute que l'une des meilleures équipes européennes est la destination ultime de Dell. Il est représenté par le super agent brésilien Giuliano Bertolucci, qui s'occupe notamment de Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Bruno Guimaraes et Matheus Cunha, parmi tant d'autres.

    « Tous les joueurs rêvent de jouer à un haut niveau en Europe », a-t-il déclaré à ESPN. « Je rêve de jouer pour un club comme Manchester City, qui est pour moi le meilleur club du monde. Mais je pense que les choses se feront naturellement.

    Avant cela, je veux jouer ici, à Bahia, remporter des titres, devenir une idole, puis poursuivre ma route en Europe. Qui sait, peut-être remporterai-je aussi des titres et deviendrai-je une idole à Manchester City ? »

