Dele Alli s'entraîne avec Tottenham après une apparition spéciale lors de la défaite d'Arsenal, alors que l'ancienne star anglaise prépare son retour au football

Cette formation fait suite aurécent retour émouvant de Dele en tant qu'invité d'honneur lors du derby du nord de Londres contre Arsenal. Malgré la défaite 4-1, l'ambiance était au beau fixe lorsque le milieu de terrain s'est adressé à la foule à la mi-temps. Il a délivré un message sincère, déclarant aux supporters qu'ils seraient toujours sa famille et reconnaissant le long chemin qu'ils ont parcouru ensemble depuis son arrivée en provenance de MK Dons.

L'accueil a clairement ému le double lauréat du titre de Jeune joueur de l'année de la PFA, qui a connu l'apogée de sa carrière dans le nord de Londres avec 67 buts et 59 passes décisives. Exprimant sa profonde gratitude, Dele a admis que l'amour qu'il a ressenti pendant son séjour à Tottenham était surréaliste. Il a fermement déclaré qu'il devait un immense merci aux supporters, laissant entendre qu'il espérait revenir très bientôt sur les terrains de football.

« J'ai hâte de revenir sur le terrain, j'espère que cela ne sera pas trop long », a-t-il déclaré.