Dele Alli s'entraîne avec Tottenham après une apparition spéciale lors de la défaite d'Arsenal, alors que l'ancienne star anglaise prépare son retour au football
Retour aux Spurs pour un entraînement individuel
Selon certaines informations, Dele aurait fait un retour sensationnel au centre d'entraînement de Tottenham. Le joueur libre de 29 ans, sans club depuis son départ du club italien de Côme l'année dernière, a obtenu une autorisation spéciale pour utiliser les terrains d'élite. Il suit actuellement des séances d'entraînement individuelles afin de se préparer pour la suite de sa carrière.
Bien qu'il ne participe pas aux entraînements collectifs avec l'équipe première d'Igor Tudor ou l'académie, Dele travaille assidûment sous la houlette d'un entraîneur privé. L'ancien international anglais a récemment partagé ses progrès sur les réseaux sociaux, en publiant des vidéos de ses entraînements rigoureux en salle et sur gazon. Son message, intitulé « Fais ce qui te rend heureux », a suscité des commentaires encourageants de la part de ses collègues professionnels, notamment ses anciens coéquipiers Jack Grealish et Kyle Walker-Peters.
Lien émotionnel avec les fidèles supporters de Tottenham
Cette formation fait suite aurécent retour émouvant de Dele en tant qu'invité d'honneur lors du derby du nord de Londres contre Arsenal. Malgré la défaite 4-1, l'ambiance était au beau fixe lorsque le milieu de terrain s'est adressé à la foule à la mi-temps. Il a délivré un message sincère, déclarant aux supporters qu'ils seraient toujours sa famille et reconnaissant le long chemin qu'ils ont parcouru ensemble depuis son arrivée en provenance de MK Dons.
L'accueil a clairement ému le double lauréat du titre de Jeune joueur de l'année de la PFA, qui a connu l'apogée de sa carrière dans le nord de Londres avec 67 buts et 59 passes décisives. Exprimant sa profonde gratitude, Dele a admis que l'amour qu'il a ressenti pendant son séjour à Tottenham était surréaliste. Il a fermement déclaré qu'il devait un immense merci aux supporters, laissant entendre qu'il espérait revenir très bientôt sur les terrains de football.
« J'ai hâte de revenir sur le terrain, j'espère que cela ne sera pas trop long », a-t-il déclaré.
Surmonter les difficultés personnelles et professionnelles
Le chemin vers le retour sur le terrain a été indéniablement difficile pour ce talentueux meneur de jeu. Dele n'a plus disputé de match officiel depuis mars 2025, date à laquelle son bref passage à Côme a pris fin prématurément après un carton rouge direct reçu après seulement neuf minutes de jeu. Son séjour en Italie a été fortement marqué par des blessures et un manque d'opportunités, car il a eu du mal à obtenir un temps de jeu régulier en tant que remplaçant de Nico Paz.
Au-delà de ses revers sur le terrain, Dele a courageusement affronté un profond traumatisme personnel, après avoir révélé ses expériences douloureuses durant son enfance et les abus qu'il a subis avant son adoption. Ces révélations courageuses l'ont rendu encore plus attachant aux yeux du monde du football. Aujourd'hui, visiblement dans une bien meilleure situation, il reste farouchement déterminé à surmonter ces moments difficiles et à faire taire ses détracteurs en revenant au plus haut niveau dans ce sport.
Explorer les transferts futurs et les options de carrière
Alors que Dele intensifie ses séances privées à Hotspur Way, les spéculations concernant sa prochaine destination continuent de s'intensifier. Si un retour féérique dans le club de son enfance, MK Dons, a récemment été écarté par son manager comme une rumeur « folle », le pedigree indéniable du milieu de terrain signifie qu'il ne manquera probablement pas d'offres. Les experts du football européen ont suggéré que des équipes ambitieuses de la Liga espagnole, telles que Séville, pourraient lui offrir un environnement idéal.
Même si son rêve de participer à la Coupe du monde cet été semble désormais compromis, son objectif principal reste de retrouver sa forme physique. En fin de compte, le retour de Dele sur le terrain, dans un environnement familier et encourageant, est un signe positif.
