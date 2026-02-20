Getty
Traduit par
Dele Alli revient à Tottenham ! Le milieu de terrain libre de tout contrat fera une apparition spéciale avec les Spurs alors qu'il continue à chercher un nouveau club
Le parcours mémorable de Dele chez les Spurs
Dele a rejoint Tottenham en 2015 après avoir démontré son potentiel évident au sein du club de son enfance, MK Dons. Il s'est rapidement imposé parmi l'élite de la Premier League et a été élu deux fois Jeune joueur de l'année par la PFA.
Il a marqué 67 buts pour les Spurs en 269 apparitions, tout en remportant 37 sélections avec les Three Lions. Dele a relevé un nouveau défi en rejoignant Everton en 2022, mais il a depuis lors connu des difficultés pour retrouver sa forme et sa condition physique.
- Getty Images
Dele sera l'invité spécial du derby du nord de Londres.
Il reste l'un des joueurs préférés des supporters des Spurs et retrouvera un environnement familier lorsque Arsenal se rendra au Tottenham Hotspur Stadium. Un communiqué officiel publié sur le site officiel du club indique : « Dele revient au Tottenham Hotspur Stadium dimanche en tant qu'invité spécial pour le derby du nord de Londres.
L'un des joueurs les plus populaires de l'ère moderne, avec 67 buts en 269 apparitions toutes compétitions confondues, le milieu offensif a conquis le cœur des supporters des Spurs au cours de ses sept années passées chez les Lilywhites, de 2015 à 2022. Le fait que sa chanson « We've got Dele... » ait été la première chantée par les supporters dans le nouveau stade, avant la soirée d'ouverture contre Palace en avril 2019, en dit long.
Les supporters pourront à nouveau lui chanter une sérénade à la mi-temps dimanche, lorsqu'il évoquera sans doute quelques souvenirs magiques des Spurs avec Paul Coyte. »
En procès : Dele averti qu'il devra mériter un nouveau contrat
Dele préférerait ne pas avoir d'interruption dans son emploi du temps qui lui permettrait de revenir dans le nord de Londres. Il a été libéré par Côme en septembre 2025, après avoir disputé un seul match en tant que remplaçant, qui lui a valu un carton rouge, et est depuis lors libre de tout contrat.
Il a été averti qu'il ne serait pas facile de décrocher un autre contrat après avoir eu peu de temps de jeu au cours des trois dernières années. L'ancien défenseur des Spurs, Stephan Carr, a déclaré à GOAL à propos de la recherche d'un nouveau club par Dele : « Sa chute est effrayante. Il n'a que 29 ans, il vient de passer le sommet de sa carrière, mais il a très peu joué ces dernières années.
C'est très difficile. C'est comme quand on se blesse, on s'entraîne beaucoup, mais il faut du temps pour retrouver la forme. Il a raté beaucoup de matchs. À l'entendre, il semble toujours avoir la rage de vaincre. Mais ses chances sont désormais très minces.
« Quelqu'un d'autre lui donnera-t-il une chance ? C'est un joueur de haut niveau, il a joué pour l'Angleterre, mais c'est du passé maintenant. C'est le présent qui compte, et il n'a pas joué, il n'a pas été performant. C'est sa dernière chance. Aura-t-il une autre très bonne opportunité, ou aura-t-il encore envie ?
« Où qu'il finisse, il n'aura pas le choix. Il pourrait s'agir d'un essai où il devra faire ses preuves. La question est de savoir s'il en a le courage. Je l'ai moi-même fait, passer un essai. Pour moi, cela ne m'a pas dérangé. C'est très difficile, c'est une situation différente. Je ne connais pas ce garçon, ni sa personnalité, ni son entourage. Il est tombé en disgrâce de manière spectaculaire. Il est très difficile de revenir. Je sais que c'est ce que dit votre tête, mais son corps ne le dira pas, car il n'a pas joué depuis longtemps et il n'y est pas habitué. »
- Getty
Dele a été associé à des équipes au Royaume-Uni et en Espagne.
Dele tente de rester positif, alors qu'il est pressenti pour rejoindre des équipes au Royaume-Uni et en Espagne. Des vidéos de ses programmes d'entraînement individuels sont publiées sur les réseaux sociaux.
Il espère voir Tottenham remporter trois points contre ses plus grands rivaux dimanche, alors qu'Igor Tudor disputera son premier match à la tête de l'équipe depuis sa nomination en tant que successeur intérimaire de Thomas Frank. Les Spurs occupent la 16e place du classement de la Premier League, avec cinq points d'avance sur la zone de relégation.
Publicité