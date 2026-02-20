Dele Alli revient à Tottenham ! Le milieu de terrain libre de tout contrat fera une apparition spéciale avec les Spurs alors qu'il continue à chercher un nouveau club

Dele préférerait ne pas avoir d'interruption dans son emploi du temps qui lui permettrait de revenir dans le nord de Londres. Il a été libéré par Côme en septembre 2025, après avoir disputé un seul match en tant que remplaçant, qui lui a valu un carton rouge, et est depuis lors libre de tout contrat.

Il a été averti qu'il ne serait pas facile de décrocher un autre contrat après avoir eu peu de temps de jeu au cours des trois dernières années. L'ancien défenseur des Spurs, Stephan Carr, a déclaré à GOAL à propos de la recherche d'un nouveau club par Dele : « Sa chute est effrayante. Il n'a que 29 ans, il vient de passer le sommet de sa carrière, mais il a très peu joué ces dernières années.

C'est très difficile. C'est comme quand on se blesse, on s'entraîne beaucoup, mais il faut du temps pour retrouver la forme. Il a raté beaucoup de matchs. À l'entendre, il semble toujours avoir la rage de vaincre. Mais ses chances sont désormais très minces.

« Quelqu'un d'autre lui donnera-t-il une chance ? C'est un joueur de haut niveau, il a joué pour l'Angleterre, mais c'est du passé maintenant. C'est le présent qui compte, et il n'a pas joué, il n'a pas été performant. C'est sa dernière chance. Aura-t-il une autre très bonne opportunité, ou aura-t-il encore envie ?

« Où qu'il finisse, il n'aura pas le choix. Il pourrait s'agir d'un essai où il devra faire ses preuves. La question est de savoir s'il en a le courage. Je l'ai moi-même fait, passer un essai. Pour moi, cela ne m'a pas dérangé. C'est très difficile, c'est une situation différente. Je ne connais pas ce garçon, ni sa personnalité, ni son entourage. Il est tombé en disgrâce de manière spectaculaire. Il est très difficile de revenir. Je sais que c'est ce que dit votre tête, mais son corps ne le dira pas, car il n'a pas joué depuis longtemps et il n'y est pas habitué. »