Découverte : Mohamed Brahimi, l'Algérien qui monte en Bulgarie

Le choix de signer au CSKA Sofia cet été ne doit rien au hasard. En rejoignant une écurie qui joue les premiers rôles dans cette ligue et vise l'Europe, Mohamed Brahimi affiche clairement la couleur : il veut se donner les moyens d'être visible. Son objectif ultime reste de porter le maillot de l'Algérie. À 27 ans, il sait que le temps presse, mais sa maturité et son expérience des championnats rugueux de l'Est en font un candidat crédible pour élargir le vivier de Vladimir Petkovic. Les débuts ont été complexes avec des changements de coachs, mais il a su s'imposer dans le onze type, prouvant sa force mentale.