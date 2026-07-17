Décès de Bagnoli : l’hommage de l’Inter, de Gênes et du Milan

Osvaldo Bagnoli, l’entraîneur qui a conduit l’Hellas Vérone à son unique Scudetto, est décédé à l’âge de 91 ans. Fils de Milan (surnommé « le Magicien de Bovisa »), il a réalisé l’un des plus grands exploits du football italien en remportant le championnat 1984-1985 avec le club véronais. Footballeur, il a notamment porté les couleurs du Milan, de Vérone et de l’Udinese ; comme coach, il a également dirigé l’Inter et Gênes après son passage légendaire à l’Hellas.