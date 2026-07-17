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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Décès de Bagnoli : l’hommage de l’Inter, de Gênes et du Milan

Inter
Genoa
Milan AC
Serie A

Les clubs et structures ayant marqué sa carrière sportive ont tenu à exprimer leur profonde tristesse après le décès de Bagnoli.

Osvaldo Bagnoli, l’entraîneur qui a conduit l’Hellas Vérone à son unique Scudetto, est décédé à l’âge de 91 ans. Fils de Milan (surnommé « le Magicien de Bovisa »), il a réalisé l’un des plus grands exploits du football italien en remportant le championnat 1984-1985 avec le club véronais. Footballeur, il a notamment porté les couleurs du Milan, de Vérone et de l’Udinese ; comme coach, il a également dirigé l’Inter et Gênes après son passage légendaire à l’Hellas.

  • LES DÉCLARATIONS DE GÊNES, DE L'INTER ET DU MILAN





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