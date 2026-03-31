De Zerbi fait appel à Nesta pour devenir son adjoint à Tottenham

Roberto De Zerbi fait appel, Alessandro Nesta répondra-t-il ?
Tuttosport écrit que De Zerbi tente de convaincre Nesta de le suivre à Londres en tant qu'adjoint au sein du staff technique de Tottenham.
L'ancien défenseur du Milan AC et de la Lazio est sans poste depuis la saison dernière, qui s'est terminée par la relégation de Monza en Serie B : un championnat où il a entraîné par le passé Reggiana, Frosinone et Pérouse après avoir débuté sa carrière d'entraîneur au Miami FC aux États-Unis une fois qu'il a raccroché les crampons.