De Zerbi fait appel à Nesta pour devenir son adjoint à Tottenham

Après son départ de Marseille, De Zerbi avait décidé de ne pas accepter d'autres offres cette saison. Mais Tottenham parvient à le faire changer d'avis, en cherchant à le ramener en Premier League après ses deux années à la tête de Brighton.





Le club londonien est à la recherche de son troisième entraîneur de la saison, le quatrième en un an. En effet, malgré la victoire en Ligue Europa, Ange Postecoglou avait été remplacé par Thomas Frank, puis par Igor Tudor, qui quitte aujourd’hui l’équipe, quatrième avant-dernière du classement, à un point de la zone de relégation.





Tottenham propose à De Zerbi un contrat de 5 ans à 12 millions de livres sterling par saison, plus une prime à la signature et une prime en cas de maintien.



