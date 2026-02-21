Getty
Traduit par
« De quelle baisse de forme parlent-ils ? ! » - Les détracteurs d'Erling Haaland sont critiqués alors que Sergio Agüero, légende de Manchester City, insiste sur le fait que le célèbre attaquant « a gâté tout le monde »
Haaland relance la course au titre de City
Malgré un ralentissement après ses débuts fulgurants, Haaland est l'une des principales raisons pour lesquelles City talonne Arsenal dans la course au titre de Premier League. Haaland a contribué à 29 des 56 buts marqués par City en championnat, inscrivant 22 buts et délivrant 7 passes décisives.
Bien qu'il n'ait pas marqué lors de la victoire 2-1 de City contre Newcastle, qui a réduit l'avance d'Arsenal en tête du classement à deux points, il a joué un rôle crucial dans cette victoire en offrant le deuxième but de Nico O'Reilly grâce à un centre délicat. Cela lui a permis de rejoindre son coéquipier de City, Rayan Cherki, à la deuxième place du classement des meilleurs passeurs de la ligue cette saison, derrière Bruno Fernandes de Manchester United.
Le défenseur central de City, Marc Guehi, a salué la contribution de Haaland à la victoire contre Newcastle. Il a déclaré : « Le manager lui a fait un petit discours à l'intérieur [pour lui dire] à quel point il avait été incroyable aujourd'hui. Son éthique de travail est incroyable, il se bat pour chaque ballon contre Dan [Burn]. Ce n'est pas facile, Dan est très fort, très bon dans les airs. Il est vraiment un point central pour nous en haut du terrain et je suis heureux qu'il ait si bien joué aujourd'hui. »
Guardiola a ajouté : « Aujourd'hui, cela n'aurait pas été possible sans Erling. »
- (C)Getty Images
Il est « normal » que Haaland ne marque pas parfois
Aguero a déclaré à GOAL, via Stake: « Erling a marqué 22 buts en 26 matchs de Premier League cette saison. Et ce n'est que dans la Premier League. De quelle baisse de forme parlent-ils ? De plus, il est normal qu'il ne marque pas lors de certains matchs, mais c'est tout à fait normal pour un attaquant. »
Haaland « a gâté tout le monde »
Haaland a marqué 153 buts en 184 matchs pour City, conservant sa réputation de buteur redoutable dans tous les clubs où il a joué. Il a marqué 86 fois en 89 matchs pour le Borussia Dortmund, tandis qu'il a inscrit 29 buts en 27 apparitions pour son ancien club, le RB Salzbourg, avec une moyenne de plus d'un but par match. Il a également été prolifique dans son pays natal, la Norvège, marquant 20 fois en 50 matchs pour Molde.
Il compte 55 buts en 48 apparitions pour l'équipe nationale norvégienne, qu'il a menée à sa première qualification pour la Coupe du monde en 28 ans en marquant 16 fois en huit matchs. Il a terminé largement en tête des autres attaquants des qualifications européennes, avec huit buts de plus que ses plus proches rivaux, Harry Kane, Memphis Depay et Marko Arnautovic.
Aguero a souligné que les incroyables exploits de Haaland en tant que buteur ont fait monter les attentes à son égard à des niveaux irréalistes. « Le problème, c'est que Haaland a gâté tout le monde », a-t-il ajouté. « Chaque saison, il marque de plus en plus de buts, alors quand il ne marque pas pendant quelques matchs, on le remet en question. Je ne pense pas qu'il soit juste de parler de « baisse de forme ».
- Getty Images Sport
Haaland en passe de détrôner Agüero
Aguero est le meilleur buteur de tous les temps de City avec 260 buts en 390 matchs, mais Haaland occupe déjà la deuxième place du classement, ayant dépassé Joe Hayes plus tôt cette saison. Le Norvégien s'est engagé à long terme avec City en signant un contrat de 10 ans en 2025 et s'il maintient son rythme actuel d'un but tous les 1,2 matchs, il détrônera Agüero en tant que meilleur buteur du club avant 2030.
Haaland est entré dans l'histoire de la Premier League en marquant 36 buts lors de sa toute première saison avec City, battant le record de 34 buts en une seule saison détenu depuis 28 ans par Alan Shearer et Andy Cole. Et Shearer se résigne à l'idée que le Norvégien finira par le dépasser en tant que meilleur buteur de la ligue.
« Haaland pourrait certainement battre mon record de buts en Premier League », a-t-il déclaré. « Il ne fait aucun doute que s'il continue pendant sept ou huit ans, voire moins, il aura de grandes chances de le battre. »
Publicité