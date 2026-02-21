« De quelle baisse de forme parlent-ils ? ! » - Les détracteurs d'Erling Haaland sont critiqués alors que Sergio Agüero, légende de Manchester City, insiste sur le fait que le célèbre attaquant « a gâté tout le monde »

Malgré un ralentissement après ses débuts fulgurants, Haaland est l'une des principales raisons pour lesquelles City talonne Arsenal dans la course au titre de Premier League. Haaland a contribué à 29 des 56 buts marqués par City en championnat, inscrivant 22 buts et délivrant 7 passes décisives.

Bien qu'il n'ait pas marqué lors de la victoire 2-1 de City contre Newcastle, qui a réduit l'avance d'Arsenal en tête du classement à deux points, il a joué un rôle crucial dans cette victoire en offrant le deuxième but de Nico O'Reilly grâce à un centre délicat. Cela lui a permis de rejoindre son coéquipier de City, Rayan Cherki, à la deuxième place du classement des meilleurs passeurs de la ligue cette saison, derrière Bruno Fernandes de Manchester United.

Le défenseur central de City, Marc Guehi, a salué la contribution de Haaland à la victoire contre Newcastle. Il a déclaré : « Le manager lui a fait un petit discours à l'intérieur [pour lui dire] à quel point il avait été incroyable aujourd'hui. Son éthique de travail est incroyable, il se bat pour chaque ballon contre Dan [Burn]. Ce n'est pas facile, Dan est très fort, très bon dans les airs. Il est vraiment un point central pour nous en haut du terrain et je suis heureux qu'il ait si bien joué aujourd'hui. »

Guardiola a ajouté : « Aujourd'hui, cela n'aurait pas été possible sans Erling. »