De Mussolini à Trump… Des ingérences politiques qui secouent la Coupe du monde

Le président américain Donald Trump, qui s'est jusqu'ici tenu à l'écart de l'organisation de la Coupe du monde co-accueillie par les États-Unis, le Canada et le Mexique, a néanmoins appelé mercredi dernier le président de la FIFA, Gianni Infantino.

L’objet de cet appel était la suspension de la star américaine Folarin Balogun, expulsé pour un carton rouge.

La suspension a bien été levée, rendant le joueur éligible pour affronter la Belgique demain matin, lors des huitièmes de finale.

Si cette ingérence a provoqué un tollé dans le monde du football, elle n’est pas sans précédent dans l’histoire de la Coupe du monde.

La chaîne « France 24 » a diffusé un reportage retraçant les principaux cas d’ingérence politique lors de la Coupe du monde. Voici les moments historiques les plus marquants :