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De Mussolini à Trump… Des ingérences politiques qui secouent la Coupe du monde

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Coupe du monde
États-Unis vs Belgique
États-Unis
Belgique
F. Balogun
É.-U.
Allemagne
Italie
Koweït

Le président américain Donald Trump, qui s'est jusqu'ici tenu à l'écart de l'organisation de la Coupe du monde co-accueillie par les États-Unis, le Canada et le Mexique, a néanmoins appelé mercredi dernier le président de la FIFA, Gianni Infantino.

L’objet de cet appel était la suspension de la star américaine Folarin Balogun, expulsé pour un carton rouge. 

La suspension a bien été levée, rendant le joueur éligible pour affronter la Belgique demain matin, lors des huitièmes de finale.

Si cette ingérence a provoqué un tollé dans le monde du football, elle n’est pas sans précédent dans l’histoire de la Coupe du monde.

La chaîne « France 24 » a diffusé un reportage retraçant les principaux cas d’ingérence politique lors de la Coupe du monde. Voici les moments historiques les plus marquants :

  • BIO MUSSOLINI-TROOPSAFP

    Les pressions exercées par Mussolini en 1934 et 1938

    L’Italie a organisé la deuxième Coupe du monde. Le dirigeant italien Benito Mussolini, peu amateur de football contrairement à son peuple, a vu dans cette compétition une tribune idéale pour glorifier son régime.

    Il assiste à chaque rencontre et se rend même dans les vestiaires, tandis que les arbitres sont accusés de partialité en faveur de la Squadra azzurra, qui finit par soulever le trophée. La FIFA sanctionnera plus tard deux arbitres par une suspension à vie.

     En 1938, il redouble de pression… et l’Autriche, désormais sous la bannière nazie,

    À peine un an avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l’Autriche, fraîchement annexée par l’Allemagne nazie, se retire du tournoi et plusieurs de ses joueurs sont contraints d’endosser le maillot allemand ; on leur ordonne même d’exécuter le salut nazi au Parc des Princes, à Paris.

    L’Allemagne, elle, s’est arrêtée dès les huitièmes de finale.

    L’Italie, elle, a conservé son titre, ses joueurs évoluant dans des maillots noirs évoquant l’uniforme des milices fascistes. 

    Avant la finale, Mussolini leur avait adressé un message bref mais terrifiant : « La victoire ou la mort ».

    • Publicité
  • Cesar Cueto PeruHulton Archive

     Allégations de corruption en Argentine en 1978

    Organisée sous la dictature du général Jorge Rafael Videla, qui espérait profiter de la Coupe du monde pour améliorer l’image de son régime auprès de la communauté internationale, la compétition a marqué l’histoire du football.

    L’Argentine a bien remporté son premier titre mondial, mais ce sacre est resté entaché de forts soupçons de corruption.

    Pour atteindre la finale, l’Albiceleste devait battre le Pérou par au moins quatre buts d’écart pour devancer le Brésil au classement.

    Malgré sa solidité défensive affichée en début de tournoi, la sélection péruvienne a finalement craqué, concédant une défaite 0-6.

    Depuis, malgré l’absence de preuves irréfutables, plusieurs témoignages ont évoqué un arrangement frauduleux entre les juntes militaires des deux pays.

  • WORLD CUP-1982-FRANCE-KUWAITAFP

    France-Koweït, 1982 : l’invasion de la pelouse

    À Valladolid, en Espagne, Alain Giresse inscrit le quatrième but de la France face au Koweït. Les joueurs koweïtiens protestent aussitôt, persuadés d’avoir entendu un coup de sifflet signalant un hors-jeu.

    Bien que l’arbitre ait dans un premier temps validé la réalisation, le cheikh Fahd Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, alors président de la Fédération koweïtienne de football, descend des tribunes pour investir la pelouse, suscitant l’étonnement général.

    Dans la confusion qui s’ensuivit, l’arbitre changea d’avis et invalida la réalisation, avant de voir sa carrière sanctionnée par une suspension à vie infligée par la Fédération internationale de football (FIFA).

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  • Trump InfantinoGetty Images

    L’appel téléphonique de Trump à Infantino en 2026

    Après le carton rouge reçu à Belgrade lors de la victoire des États-Unis contre la Bosnie-Herzégovine en seizièmes de finale, Donald Trump, mécontent de sa suspension automatique pour le match face à la Belgique, a sollicité le président de la FIFA, Gianni Infantino, afin de revoir cette sanction.

    Quatre jours plus tard, la FIFA annonçait que sa commission de discipline avait revu la sanction.

    En vertu de l’article 27 du règlement disciplinaire de la FIFA, la suspension automatique d’un match a été commuée en suspension avec sursis, assortie d’une période de mise à l’épreuve d’un an.

    Ainsi, le meilleur buteur de la sélection américaine dans cette édition de la Coupe du monde, auteur de trois réalisations, sera bien aligné pour le huitième de finale face à la Belgique.

    Cette issue, susceptible de provoquer de nouvelles polémiques en Belgique, a choqué la Fédération belge de football, qui annonce étudier toutes les voies juridiques pour la contester.

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