De la parodie à la course au titre : l'incroyable revanche d'Unai Emery sur la Premier League

Cette saison de Premier League ne manque pas de narrations fascinantes, de l'effondrement inexplicable de Liverpool au retour inattendu de Sunderland. Mais l'histoire la plus captivante s'écrit dans les Midlands. Il y a quelques mois, après une série de cinq matchs sans victoire et un seul but marqué, on pensait Aston Villa condamné à une année de transition. C'était mal connaître Unai Emery.

Depuis sa première victoire en septembre, son équipe est devenue une machine de guerre, ne lâchant des points qu'une seule fois en championnat. Ollie Watkins, auteur d'un doublé décisif lors de la victoire renversante contre Chelsea samedi, n'a pas hésité à qualifier son coach de « génie tactique ». Aujourd'hui, Villa n'est plus un outsider sympathique, mais un prétendant crédible qui s'apprête à défier Arsenal pour le trône.