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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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De l’Égypte au Maroc… 5 moments exceptionnels du parcours de Mané avec le Sénégal

FEATURES
Sadio Mané
Sénégal
Coupe du monde
Saudi Pro League
Al Nasr FC
Sénégal
Arabie saoudite

Une carrière exceptionnelle pour la star numéro un du Sénégal

Sadio Mané a officialisé ce vendredi sa retraite internationale, concluant l’une des carrières les plus emblématiques du football sénégalais et africain. Figure de proue d’une génération dorée, il a ramené les « Lions de la Teranga » sur le devant de la scène continentale et mondiale.

Pendant des années, il a porté les espoirs de tout un peuple et s’est hissé au rang des plus grands joueurs de l’histoire du Sénégal, en étant présent lors des moments les plus forts de la sélection au cours de la dernière décennie : la conquête du premier titre de la Coupe d’Afrique des Nations, la qualification pour la Coupe du monde et la chute de plusieurs records.

Alors qu’il tire le rideau sur sa carrière internationale, voici les cinq moments phares qui ont façonné l’héritage de Sadio Mané chez les « Lions de la Teranga ».

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le titre qui a marqué l'histoire du Sénégal

    La victoire à la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun demeure le temps fort de la carrière internationale de Mané, qui a conduit le Sénégal vers son premier sacre continental.

    En finale face à l’Égypte, le score est resté nul et vierge avant que les tirs au but ne donnent l’avantage aux « Lions de la Teranga ».

    Bien qu’il ait manqué un penalty durant la rencontre, Mané a pris ses responsabilités en transformant la tentative décisive lors de la séance de tirs au but, offrant ainsi à son pays un titre attendu depuis des décennies par les supporters sénégalais.

    Outre le trophée, Mané a été distingué comme meilleur joueur du tournoi pour avoir été l’un des piliers de son équipe tout au long de la compétition.

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  • L’Égypte est éliminée, la qualification pour la Coupe du monde 2022 se joue ailleurs.

    Quelques semaines après son sacre continental, Mané a de nouveau croisé l’Égypte, cette fois en finale des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

    Les Lions ont de nouveau dominé les Pharaons, puis ont validé leur billet pour le Mondial qatari aux tirs au but, offrant à Mané l’occasion de guider son pays vers sa troisième participation à la Coupe du monde.

    Toutefois, la joie de la qualification a été ternie pour la star sénégalaise : victime d’une grave blessure avec le Bayern Munich juste avant le début de la compétition, il a dû renoncer à disputer la Coupe du monde au Qatar, alors qu’il était l’un des principaux artisans de la qualification des Lions.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale du Sénégal

    Mané a poursuivi son irrésistible ascension au panthéon du football sénégalais en devenant le meilleur buteur de l’histoire des « Lions de la Téranga ».

    Le 4 juin 2022, il a inscrit un triplé lors des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2023 face au Bénin, portant son total à 31 buts et dépassant ainsi le précédent record de Henri Camara (29 réalisations).

    Depuis, il n’a cessé d’alourdir son total pour atteindre 55 réalisations et s’installer définitivement au sommet des buteurs des « Lions ».

    Il pointe également à la deuxième place du classement des joueurs les plus capés avec 132 sélections, juste derrière Idrissa Gana Guèye et ses 136 capes.

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  • Le football marocain rayonne

    La Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc a probablement marqué l’un des derniers grands moments de la carrière internationale de Sadio Mané. Décisif lors de la conquête du titre par le Sénégal, il a ensuite vu la couronne lui échapper au profit des Lions de l’Atlas.

    Mané a été la star incontestée de l’épreuve, contribuant à quatre buts en sept matchs (deux réalisations et deux passes décisives), ce qui lui a valu, à juste titre, le titre de meilleur joueur du tournoi.

    Malgré la polémique ayant émaillé la finale et la crise qui s’en est suivie, la performance de Mané est restée l’un des temps forts du tournoi, preuve une nouvelle fois de sa capacité à répondre présent lors des grands rendez-vous.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dernière participation à la Coupe du monde

    Mani a pris part à sa deuxième Coupe du monde lors de l’édition 2026 aux États-Unis, après avoir déjà pris part à la Coupe du monde 2018 en Russie.

    Lire aussi : Officiel – L’Union engage le bourreau d’Al-Nassr pour remplacer Consesao

    La star sénégalaise espérait mener son pays vers un nouvel exploit historique, mais le parcours des Lions de la Teranga s’est achevé prématurément avec une élimination en seizièmes de finale après une défaite 2-3 face à la Belgique.

    Au cours de la compétition, l’attaquant n’a pas trouvé le chemin des filets et s’est contenté d’une seule passe décisive, alors qu’en 2018 il avait au moins inscrit un but avant l’élimination dès la phase de groupes.