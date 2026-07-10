De l’Égypte au Maroc… 5 moments exceptionnels du parcours de Mané avec le Sénégal

Sadio Mané a officialisé ce vendredi sa retraite internationale, concluant l’une des carrières les plus emblématiques du football sénégalais et africain. Figure de proue d’une génération dorée, il a ramené les « Lions de la Teranga » sur le devant de la scène continentale et mondiale.

Pendant des années, il a porté les espoirs de tout un peuple et s’est hissé au rang des plus grands joueurs de l’histoire du Sénégal, en étant présent lors des moments les plus forts de la sélection au cours de la dernière décennie : la conquête du premier titre de la Coupe d’Afrique des Nations, la qualification pour la Coupe du monde et la chute de plusieurs records.

Alors qu’il tire le rideau sur sa carrière internationale, voici les cinq moments phares qui ont façonné l’héritage de Sadio Mané chez les « Lions de la Teranga ».