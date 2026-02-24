De héros méconnu à arme redoutable : Nico O'Reilly est devenu un élément clé dans la quête du quadruplé de Manchester City, et sa place de titulaire dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde est désormais assurée

Ce jeune homme de 20 ans, fan de Manchester City depuis son enfance et originaire du nord de Manchester, était un candidat improbable pour jouer un rôle aussi déterminant dans la renaissance de l'équipe, et ce pour trois raisons principales.

O'Reilly était un joueur issu du centre de formation, et ceux-ci ont rarement l'occasion de jouer régulièrement dans l'équipe première de City, à l'exception notable de Phil Foden et Rico Lewis. Il a également subi une grave blessure à la cheville à un moment crucial de son développement, ce qui l'a contraint à subir une opération chirurgicale et à manquer la majeure partie de la saison 2023-24.

O'Reilly a finalement intégré l'équipe première en tant qu'arrière gauche de fortune et, selon ses propres termes, il a appris sur le tas après avoir passé la majeure partie de sa carrière junior en tant que milieu offensif. Mais cela ne se voyait pas en le regardant jouer, et après avoir occupé ce poste défensif pendant 12 mois, il commence désormais à produire des performances encore plus impressionnantes dans un rôle qui lui est plus naturel.