Goal.com
En direct
Nico O'Reilly Guardiola Tuchel GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Traduit par

De héros méconnu à arme redoutable : Nico O'Reilly est devenu un élément clé dans la quête du quadruplé de Manchester City, et sa place de titulaire dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde est désormais assurée

Manchester City espérait, voire s'attendait peut-être, qu'un milieu de terrain nommé Nico allait transformer leur destin au cours de la seconde moitié de la saison dernière. Cependant, l'homme qui est devenu la clé de la remontée spectaculaire de l'équipe de Pep Guardiola en milieu de saison et qui leur a permis de prétendre au quadruplé n'est pas le longiligne Nico Gonzalez, recruté à Porto pour 50 millions de livres sterling en janvier dernier, mais plutôt Nico O'Reilly, issu du centre de formation, qui n'a rien coûté.

Ce jeune homme de 20 ans, fan de Manchester City depuis son enfance et originaire du nord de Manchester, était un candidat improbable pour jouer un rôle aussi déterminant dans la renaissance de l'équipe, et ce pour trois raisons principales.

O'Reilly était un joueur issu du centre de formation, et ceux-ci ont rarement l'occasion de jouer régulièrement dans l'équipe première de City, à l'exception notable de Phil Foden et Rico Lewis. Il a également subi une grave blessure à la cheville à un moment crucial de son développement, ce qui l'a contraint à subir une opération chirurgicale et à manquer la majeure partie de la saison 2023-24. 

O'Reilly a finalement intégré l'équipe première en tant qu'arrière gauche de fortune et, selon ses propres termes, il a appris sur le tas après avoir passé la majeure partie de sa carrière junior en tant que milieu offensif. Mais cela ne se voyait pas en le regardant jouer, et après avoir occupé ce poste défensif pendant 12 mois, il commence désormais à produire des performances encore plus impressionnantes dans un rôle qui lui est plus naturel.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-FULHAMAFP

    Arme secrète

    O'Reilly avait fait les gros titres à l'académie de City grâce à ses buts spectaculaires, notamment un coup de pied retourné contre Middlesbrough et un lob de 40 mètres contre Manchester United. Cette capacité à marquer des buts est devenue son arme secrète lorsqu'il a intégré l'équipe de Guardiola en tant qu'arrière gauche la saison dernière. Il a marqué cinq fois et délivré deux passes décisives, jouant un rôle particulièrement important dans la qualification de City pour la finale de la FA Cup et dans le redressement de l'équipe après une série de mauvais résultats en Premier League, qui lui a permis de terminer parmi les quatre premiers. 

    O'Reilly était le héros méconnu de cette résurgence, mais le secret est désormais dévoilé, surtout après ses deux buts qui ont permis à City de s'imposer 2-1 contre Newcastle samedi. O'Reilly est l'un des principaux acteurs de la poursuite acharnée deCity derrière Arsenal dans la course au titre de Premier League, ainsi que dans sa quête pour remporter la Ligue des champions, la FA Cup et la Carabao Cup. 

    City a remporté ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues et O'Reilly a été titulaire à chaque fois, marquant trois buts.

    • Publicité
  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Impossible à abandonner

    L'importance d'O'Reilly pour l'équipe n'est toutefois pas une nouveauté. Erling Haaland, par exemple, est le seul joueur de champ de l'équipe de City à avoir disputé plus de minutes qu'O'Reilly en Premier League et en Ligue des champions cette saison.

    « Il est devenu incontournable », a déclaré l'ancien défenseur de City Joleon Lescott sur TNT Sports. « C'est facile à reconnaître, car il a marqué deux buts aujourd'hui, mais lors des matchs précédents, il a fait preuve d'athlétisme et lorsque l'équipe manquait de jambes en transition, que ce soit en attaque ou en défense, il a montré qu'il pouvait récupérer et il a été bon ce soir en allant derrière.

    Je pense qu'en tant que jeune joueur, vous voulez jouer et vous dites oui, je jouerai n'importe où. Mais quand on vous donne l'opportunité, dans une équipe aussi incroyable, à un moment aussi crucial de la saison, de jouer à votre meilleur poste parce que l'entraîneur vous fait confiance pour influencer le jeu comme il l'a fait, cela vous donne énormément de confiance. »

  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Prospérer dans « sa position »

    Ce n'est pas un hasard si O'Reilly s'est illustré depuis qu'il a retrouvé sa place naturelle sur le terrain. Le jeune joueur a fait sa première apparition de la saison au milieu de terrain lors du match aller de la demi-finale de la Carabao Cup à Newcastle, mais c'était dans un rôle de pivot et plutôt en tant que solution de secours, Gonzalez étant blessé et Rodri tout juste remis de sa blessure.

    Il a joué à un poste similaire contre Galatasaray, et ce n'est qu'à l'occasion du déplacement à Tottenham fin janvier qu'O'Reilly s'est vu confier le rôle avancé dans lequel il excellait chez les jeunes, jouant en numéro 8 dans la nouvelle formation 4-1-3-2 de Guardiola. Il s'est illustré à ce poste et est devenu le choix numéro un de l'entraîneur, disputant depuis lors tous les matchs de championnat de City. 

    « Quel joueur ! », s'est exclamé Guardiola samedi. « Il a joué arrière latéral, milieu défensif, il peut désormais jouer à son poste. Il a fait un bond en avant incroyable. Nico nous apporte la puissance physique dont nous avons besoin au milieu. Il est si complet et si jeune. »

    O'Reilly a joué un rôle combatif important dans la victoire spectaculaire à Liverpool, marquant contre Fulham avant de réaliser un brillant doublé contre Newcastle, où il a efficacement joué en tant que numéro 10 derrière Omar Marmoush et Haaland. En effet, il a souvent semblé être un numéro 9.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Intelligence footballistique

    Pour son premier but, O'Reilly a contrôlé le ballon de la poitrine vers Marmoush à la ligne médiane, puis s'est élancé aux côtés de l'Égyptien pour envoyer une frappe instantanée dans le petit filet depuis l'extérieur de la surface. Pour son deuxième but, il s'est inspiré de Haaland, synchronisant parfaitement sa course pour reprendre le centre du Norvégien depuis le côté droit et marquer de la tête. 

    Il est également passé à quelques centimètres d'un triplé en première mi-temps, manquant de peu le ballon alors qu'il glissait dans la surface pour reprendre un centre à ras de terre de Marmoush.

    « Grâce à sa polyvalence, son énergie, son intelligence footballistique, à seulement 20 ans, ce qu'il accomplit est remarquable », a déclaré l'ancienne star de City Micah Richards dans l'émission Match of the Day. « C'est sa volonté de courir, mais pas seulement, c'est aussi le timing de ses courses.

    Voir quelqu'un issu du centre de formation saisir cette opportunité et la mettre à profit. Il est désormais international anglais et peut jouer au milieu de terrain et à gauche de la défense, donc cette polyvalence sera également bénéfique pour le pays. Son jeu complet était excellent. C'était une performance parfaite pour un joueur aussi jeune, qui doit s'adapter après avoir joué à gauche de la défense et qui évolue désormais au poste de numéro 10. »

    Wayne Rooney a ajouté : « Pep a vu quelque chose en lui, Pep l'a vu tous les jours à l'entraînement et s'est rendu compte qu'il pouvait jouer partout sur le terrain. »

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Marié à Tuchel

    La vision de Guardiola selon laquelle O'Reilly pouvait jouer au poste d'arrière gauche a non seulement aidé City dans sa quête des quatre trophées, mais elle a également rendu service au sélectionneur anglais Thomas Tuchel.

    Le sélectionneur des Three Lions manque cruellement d'arrière gauche en raison des blessures à répétition de Tino Livramento et de la perte de place de Myles Lewis-Skelly dans l'équipe première d'Arsenal. O'Reilly a donc été une aubaine pour Tuchel et, bien qu'il n'ait fait ses débuts en compétition avec son pays qu'en novembre, il est en pole position pour débuter la Coupe du monde.

    Contrairement au manque d'options sur le côté gauche de la défense, l'Angleterre dispose d'un choix pléthorique au milieu de terrain. Malgré cela, O'Reilly joue si bien actuellement dans un rôle avancé que Tuchel pourrait même être tenté de le faire jouer plus haut sur le terrain en tant que numéro 10 et transformer la bataille déjà féroce entre Morgan Rogers, Jude Bellingham, Cole Palmer, Eberechi Eze et Phil Foden en une course à six.

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Verrouiller son domicile

    Les cinq prochains mois s'annoncent passionnants pour un joueur qui, il y a moins de deux ans, n'était connu que des passionnés de l'académie de City. O'Reilly a admis qu'il ne s'attendait pas nécessairement à franchir cette étape. 

    « Quand vous êtes dans le meilleur club du monde et que vous commencez à progresser, vous vous demandez : "Ai-je une chance ici ?" », a-t-il confié au Manchester Evening News. « Avec une équipe comme celle-ci et un club comme celui-ci, il est très difficile pour un jeune joueur de percer, car ils gagnent tout. Mais c'était passionnant, et si vous vous donnez à fond et travaillez suffisamment dur, vous avez votre chance. »

    La polyvalence d'O'Reilly lui a ouvert les portes de l'équipe de Guardiola, qui sont généralement fermées aux jeunes joueurs formés au club. Aujourd'hui, il a conquis sa place et n'est pas près de la quitter.

Premier League
Leeds crest
Leeds
LEE
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0