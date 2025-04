L’avenir de Dayot Upamecano au Bayern Munich pourrait prendre une tournure inattendue dans les prochaines semaines.

Et si la stabilité défensive du Bayern Munich volait en éclats ? Malgré une saison solide en Bundesliga, le géant bavarois prépare une profonde refonte de son effectif. Et parmi les potentielles victimes de cette restructuration estivale : Dayot Upamecano. À 26 ans, l’international français, pourtant performant, pourrait quitter la Bavière plus tôt que prévu. Entre exigences salariales et ambitions sportives, son avenir s’écrit en pointillés.