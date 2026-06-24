Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Grafica David JuventusCalciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduit par

David souhaite rester à la Juventus : « J'ai un contrat de cinq ans. »

Juventus FC
Mercato
J. David

L’attaquant canadien, arrivé libre, pourrait générer une belle plus-value.

Jonathan David confirme qu’il restera à la Juventus. Depuis la Coupe du monde, où il a inscrit un triplé lors de la victoire 6-0 contre le Qatar, l’attaquant canadien répond ainsi à une question sur son maintien chez les Bianconeri : « Oui, oui, j’ai un contrat de cinq ans, donc en ce qui me concerne, je suis toujours là. »


L’attaquant de la Juventus et du Canada ajoute : « Bien sûr, je suis toujours heureux quand je marque. Ce sont deux situations différentes : la Juventus et l’équipe nationale sont deux équipes, deux systèmes distincts. Mais en tant qu’attaquant, chaque fois que tu marques, tu gagnes en confiance et tu emportes cette confiance dans le match suivant. C’est mon état d’esprit en ce moment. »


Né en 2000, il est arrivé à Turin l’été dernier, en provenance de Lille dans le cadre d’un transfert gratuit, et a connu une première saison difficile sous les couleurs bianconere. Son bilan avec la « Vieille Dame » s’établit à 45 apparitions et 8 buts toutes compétitions confondues. Titulaire sous Igor Tudor puis, après la prise de fonction de Luciano Spalletti, l’attaquant a progressivement perdu son statut de titulaire. Il a conclu l’exercice sur une note mitigée, à l’image de l’équipe, laquelle a terminé à la sixième place et manqué la qualification pour la prochaine Ligue des champions.


  • 30 millions d’euros de plus-value

    David est actuellement sur le marché des transferts, et la Coupe du monde constitue une vitrine idéale pour la Juventus, qui peut ainsi mettre en valeur son attaquant. Tout au long de la saison, Spalletti ne s’est pas privé de le titiller, pointant notamment un déficit d’agressivité sur le terrain. La Juve réfléchit actuellement au sort de l’attaquant (154 buts en 360 matchs en club et 42 buts en 79 sélections avec la Nazionale). Au-delà du cas Vlahovic, l’attaque de la Juve compte des joueurs qui ont fait pire que David : Milik, Openda et Zhegrova. La différence, c’est que David, dont la valeur est tombée à zéro, pourrait générer une belle plus-value : Giovanni Carnevali en demande pas moins de 30 millions.

    • Publicité