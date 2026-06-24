David souhaite rester à la Juventus : « J'ai un contrat de cinq ans. »

Jonathan David confirme qu’il restera à la Juventus. Depuis la Coupe du monde, où il a inscrit un triplé lors de la victoire 6-0 contre le Qatar, l’attaquant canadien répond ainsi à une question sur son maintien chez les Bianconeri : « Oui, oui, j’ai un contrat de cinq ans, donc en ce qui me concerne, je suis toujours là. »





L’attaquant de la Juventus et du Canada ajoute : « Bien sûr, je suis toujours heureux quand je marque. Ce sont deux situations différentes : la Juventus et l’équipe nationale sont deux équipes, deux systèmes distincts. Mais en tant qu’attaquant, chaque fois que tu marques, tu gagnes en confiance et tu emportes cette confiance dans le match suivant. C’est mon état d’esprit en ce moment. »





Né en 2000, il est arrivé à Turin l’été dernier, en provenance de Lille dans le cadre d’un transfert gratuit, et a connu une première saison difficile sous les couleurs bianconere. Son bilan avec la « Vieille Dame » s’établit à 45 apparitions et 8 buts toutes compétitions confondues. Titulaire sous Igor Tudor puis, après la prise de fonction de Luciano Spalletti, l’attaquant a progressivement perdu son statut de titulaire. Il a conclu l’exercice sur une note mitigée, à l’image de l’équipe, laquelle a terminé à la sixième place et manqué la qualification pour la prochaine Ligue des champions.



