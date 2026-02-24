Getty Images
Traduit par
David Moyes salue le « brillantissime » Senne Lammens après la victoire serrée de Manchester United à Everton, alors que le gardien de but a calmé le « chaos » dans la surface de réparation
« Absolument génial » Lammens
Au cours de la seconde mi-temps, Everton a tenté de déstabiliser le gardien belge en envahissant sa surface de réparation lors d'une série de coups francs. Cependant, le joueur de 23 ans est resté imperturbable face à cette approche physique, permettant à son club d'enregistrer son premier match sans encaisser de but à l'extérieur depuis mars dernier. Sa performance a été si impressionnante que l'ancien entraîneur de Manchester United, Moyes, s'est montré admiratif de la dernière ligne de défense adverse. Moyes a admis que le plan de son équipe visant à déstabiliser le jeune gardien avait échoué, déclarant : « Le gardien a été brillant. Il a réalisé un arrêt exceptionnel face à Michael Keane et a très bien géré les corners. »
Grâce à ce résultat, les Red Devils dépassent Chelsea et occupent désormais la dernière place qualificative pour la Ligue des champions, marquant un changement de cap significatif pour l'équipe d'Old Trafford depuis que Carrick a pris les rênes.
- AFP
Moyes s'incline devant « le meilleur joueur sur le terrain »
Les difficultés d'Everton dans son nouveau stade se sont poursuivies, avec seulement quatre victoires en 14 matchs de championnat disputés dans cette enceinte, mais Moyes estimait que son équipe méritait mieux dans un match où elle avait systématiquement pris pour cible le gardien de but de Manchester United. Malgré la pression, Lammens s'est imposé comme le joueur le plus remarquable de la soirée. « Nous espérions marquer au moins un but grâce à la pression que nous avons exercée dans ces situations », a déclaré Moyes après le coup de sifflet final. « Je pensais que nous allions en marquer un, mais cela n'a pas été le cas. Pour moi, il a été le meilleur joueur sur le terrain. »
Le manager chevronné a également évoqué le changement d'ambiance pour les Toffees, suggérant que les équipes visiteuses apprécient davantage le cadre du nouveau stade que l'atmosphère intimidante de Goodison Park. « Je pense qu'il y a probablement un changement : les autres équipes viennent ici et apprécient », a expliqué Moyes. « Il y a des choses qui sont différentes et auxquelles nous devons nous habituer. Mais je pense que nos matchs sont meilleurs qu'à Goodison. Notre équipe est meilleure cette année et, pour être honnête, ce n'est pas comme si nous gagnions tous nos matchs à Goodison. »
Carrick salue le calme dans le chaos
Pour Michael Carrick, cette performance témoigne du caractère qu'il est en train de forger au sein de l'équipe. L'entraîneur principal, qui reste invaincu depuis qu'il a remplacé Ruben Amorim, a souligné la capacité de Lammens à agir comme une force stabilisatrice pendant les moments les plus frénétiques du match.
« Pour moi, un gardien de but doit être fiable, digne de confiance », a déclaré Carrick. « Au lieu de créer le chaos, vous voulez qu'il élimine le chaos et calme les choses. Je pense que Senne fait cela. »
La performance du jeune gardien a également attiré l'attention d'une légende du club, Edwin van der Sar, qui a déclaré à Lammens que sa capacité à gérer une pression physique intense était la marque d'un gardien de but de haut niveau. Le Néerlandais, présent au match, s'est entretenu avec l'actuel numéro un de United après la rencontre sur Sky Sports.
« Bonsoir Senne, c'est Van der Sar », a-t-il commencé. « Félicitations pour cette victoire, extrêmement importante bien sûr, et je pense que ton rôle sur les corners était formidable.
Il y avait huit, neuf, douze personnes autour de toi, donc c'était un combat difficile. Mais vu ton âge, ta première année en Premier League, tu t'en sors vraiment très bien. Tu as de bons réflexes, de bonnes mains, donc bravo pour ton jeu global. Avant [sur les corners], tu n'avais que deux joueurs autour de toi, donc tu avais un peu d'espace pour sortir.
Mais là, tu n'as pas d'élan, tu dois rester sur la ligne avec huit, neuf, douze personnes devant toi, donc il a fait de superbes dégagements et de bonnes prises. Bravo pour ta première année en Premier League. »
- (C)Getty Images
Le casse-tête Sesko continue
Alors que Lammens fermait la porte à une extrémité, Sesko la déverrouillait à l'autre. La recrue estivale de 66 millions de livres sterling a une nouvelle fois prouvé sa valeur en sortant du banc, inscrivant son sixième but en sept apparitions pour assurer les trois points. Malgré sa bonne passe, l'attaquant slovène n'a toujours pas été titularisé par Carrick, mais il reste professionnel dans son rôle. Il a déclaré à Sky Sports : « Pour moi, l'important est d'essayer d'aider l'équipe chaque fois que j'entre en jeu. C'est pour cela que je suis ici. Que ce soit cinq minutes ou 90 minutes, cela n'a pas vraiment d'importance. Il s'agit de montrer que je peux être performant si j'en ai la possibilité, et j'en suis très heureux. »
Carrick continue d'insister sur le fait que le développement du Slovène est géré correctement, malgré les appels croissants des supporters qui souhaitent le voir dans le onze de départ. « Je comprends pourquoi tout le monde en parle et en fait toute une histoire, mais j'ai une très bonne relation avec Ben », a déclaré Carrick. « Je n'ai aucun problème avec Ben et lui non plus. Il veut évidemment jouer, mais je ne saurais trop louer son comportement, le travail qu'il fournit et son attitude lorsqu'il entre en jeu et fait ce qu'il a fait à nouveau. Nous avons eu de très bonnes conversations et il est dans une très bonne passe. Une partie de notre travail consiste à l'aider à progresser et à s'épanouir en tant que joueur. »
Publicité