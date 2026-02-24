David Moyes salue le « brillantissime » Senne Lammens après la victoire serrée de Manchester United à Everton, alors que le gardien de but a calmé le « chaos » dans la surface de réparation

Pour Michael Carrick, cette performance témoigne du caractère qu'il est en train de forger au sein de l'équipe. L'entraîneur principal, qui reste invaincu depuis qu'il a remplacé Ruben Amorim, a souligné la capacité de Lammens à agir comme une force stabilisatrice pendant les moments les plus frénétiques du match.

« Pour moi, un gardien de but doit être fiable, digne de confiance », a déclaré Carrick. « Au lieu de créer le chaos, vous voulez qu'il élimine le chaos et calme les choses. Je pense que Senne fait cela. »

La performance du jeune gardien a également attiré l'attention d'une légende du club, Edwin van der Sar, qui a déclaré à Lammens que sa capacité à gérer une pression physique intense était la marque d'un gardien de but de haut niveau. Le Néerlandais, présent au match, s'est entretenu avec l'actuel numéro un de United après la rencontre sur Sky Sports.

« Bonsoir Senne, c'est Van der Sar », a-t-il commencé. « Félicitations pour cette victoire, extrêmement importante bien sûr, et je pense que ton rôle sur les corners était formidable.

Il y avait huit, neuf, douze personnes autour de toi, donc c'était un combat difficile. Mais vu ton âge, ta première année en Premier League, tu t'en sors vraiment très bien. Tu as de bons réflexes, de bonnes mains, donc bravo pour ton jeu global. Avant [sur les corners], tu n'avais que deux joueurs autour de toi, donc tu avais un peu d'espace pour sortir.

Mais là, tu n'as pas d'élan, tu dois rester sur la ligne avec huit, neuf, douze personnes devant toi, donc il a fait de superbes dégagements et de bonnes prises. Bravo pour ta première année en Premier League. »