David et Victoria Beckham envoient des messages d'amour à leur fils Brooklyn pour son 27e anniversaire, alors que la famille est en pleine querelle
Une branche d'olivier émotionnelle sur les réseaux sociaux
Dans un geste qui en a surpris plus d'un après la récente dispute publique au sein de la famille, David et Victoria ont pris la parole sur Instagram pour célébrer le 27e anniversaire de Brooklyn. L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre et légende de Manchester United a partagé une photo nostalgique de son fils aîné enfant, utilisant ostensiblement son surnom d'enfance « Buster » dans une légende qui disait simplement : « 27 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire Bust. Nous t'aimons x. » Victoria a suivi le mouvement presque immédiatement, partageant la même image accompagnée d'une photo spontanée du couple riant ensemble, accompagnée d'une série d'émojis en forme de cœur et d'un message d'amour inconditionnel. Elle a écrit : « Joyeux anniversaire Brooklyn, nous t'aimons tellement. »
Cette démonstration publique d'affection intervient à un moment critique pour la dynastie « Brand Beckham ». Six semaines auparavant, Brooklyn, qui réside désormais aux États-Unis avec sa femme Nicola Peltz, avait publié une déclaration sans précédent de six pages rompant effectivement les liens avec ses parents. Ces messages d'anniversaire semblent être une tentative stratégique, voire profondément personnelle, de David et Victoria pour combler le fossé, car la famille n'a pas été vue ensemble en public depuis la première londonienne du documentaire de David en 2023.
Allégations de sabotage et de contrôle
Le contexte derrière cette campagne d'anniversaire trouve son origine dans les allégations faites par Brooklyn en janvier 2026. Dans une longue déclaration publiée sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 27 ans affirme avoir « gardé le silence pendant des années » alors que ses parents auraient manipulé les médias afin de préserver leur image publique. Il accuse David et Victoria d'avoir privilégié les « publications spectaculaires sur les réseaux sociaux » au détriment de relations authentiques et, plus grave encore, suggère qu'ils auraient activement tenté de « saboter » son mariage avec Nicola avant même le jour de la cérémonie.
Les griefs de Brooklyn étaient précis et personnels, allant d'allégations selon lesquelles Victoria aurait « détourné » sa première danse lors de son mariage à des accusations selon lesquelles ses parents l'auraient poussé à céder les droits sur son propre nom. « Toute ma vie, mes parents ont contrôlé les récits de la presse sur notre famille », a écrit Brooklyn. Il a en outre affirmé avoir été qualifié de « méchant » pour son choix de disposition des invités au mariage et a déclaré que ses parents avaient refusé de le voir lors d'une visite à Los Angeles, sauf si c'était pour un événement photographié.
Une famille divisée par l'image de marque
La rupture ne s'est pas seulement manifestée par des mots ; l'absence physique de Brooklyn lors des événements familiaux importants en dit long. Alors que ses jeunes frères et sœurs, Romeo, Cruz et Harper, restent fermement ancrés dans le cercle familial, Brooklyn était notablement absent des célébrations du 50e anniversaire de son père et de l'investiture de David au château de Windsor en novembre. Il a également refusé d'apparaître dans la récente série documentaire Netflix consacrée à sa mère, une décision qui contraste fortement avec la position unifiée de ses frères et sœurs. La tension s'est encore accentuée lors de la récente célébration du 21e anniversaire de Cruz Beckham à Mayfair. Alors que toute la famille élargie s'était réunie pour un dîner luxueux, Brooklyn est resté aux États-Unis.
Réconciliation ou rupture définitive ?
La balle est désormais dans le camp de Brooklyn. Ayant précédemment déclaré « Je ne veux pas me réconcilier avec ma famille », sa réaction à ces vœux d'anniversaire publics déterminera le prochain chapitre de cette saga très médiatisée. Si David a déjà tenté de tendre des « branches d'olivier » plus modestes par le passé, comme en incluant Brooklyn dans un montage photo du réveillon du Nouvel An, cette démarche directe pour son anniversaire est bien plus difficile à ignorer. Cependant, étant donné que Brooklyn affirme que son anxiété a « disparu » depuis qu'il s'est éloigné de sa famille, il n'est peut-être pas prêt à revenir dans le giron familial.
Pour David et Victoria, le défi consiste à trouver un équilibre entre le maintien de leur image de marque mondiale et leur désir sincère de réparer une famille fracturée. Brooklyn et Nicola prévoyant apparemment de renouveler leurs vœux pour « créer de nouveaux souvenirs » sans être entachés par les drames familiaux, le fossé entre Londres et Los Angeles semble devoir rester un test important pour la famille de footballeurs la plus célèbre au monde.
