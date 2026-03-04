David et Victoria Beckham envoient des messages d'amour à leur fils Brooklyn pour son 27e anniversaire, alors que la famille est en pleine querelle

Dans un geste qui en a surpris plus d'un après la récente dispute publique au sein de la famille, David et Victoria ont pris la parole sur Instagram pour célébrer le 27e anniversaire de Brooklyn. L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre et légende de Manchester United a partagé une photo nostalgique de son fils aîné enfant, utilisant ostensiblement son surnom d'enfance « Buster » dans une légende qui disait simplement : « 27 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire Bust. Nous t'aimons x. » Victoria a suivi le mouvement presque immédiatement, partageant la même image accompagnée d'une photo spontanée du couple riant ensemble, accompagnée d'une série d'émojis en forme de cœur et d'un message d'amour inconditionnel. Elle a écrit : « Joyeux anniversaire Brooklyn, nous t'aimons tellement. »

Cette démonstration publique d'affection intervient à un moment critique pour la dynastie « Brand Beckham ». Six semaines auparavant, Brooklyn, qui réside désormais aux États-Unis avec sa femme Nicola Peltz, avait publié une déclaration sans précédent de six pages rompant effectivement les liens avec ses parents. Ces messages d'anniversaire semblent être une tentative stratégique, voire profondément personnelle, de David et Victoria pour combler le fossé, car la famille n'a pas été vue ensemble en public depuis la première londonienne du documentaire de David en 2023.