Getty
Traduit par
Darwin Nunez, le flop de Liverpool, pourrait faire un retour surprise en Premier League après avoir perdu sa place à Al-Hilal au profit de Karim Benzema
Le retour de la Premier League en vue ?
Nunez envisagerait un retour sensationnel en Premier League cet été après un passage tumultueux dans la Saudi Pro League. Après un transfert très médiatisé à Al-Hilal en août, qui devait lui permettre de prendre un nouveau départ loin de l'attention intense des médias britanniques, le joueur de 26 ans se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Son passage au Moyen-Orient ne lui a pas apporté la stabilité à long terme qu'il recherchait, ce qui a incité plusieurs grands clubs anglais à remettre l'attaquant dans leur ligne de mire.
Selon ChronicleLive, Chelsea est devenu le principal prétendant à la signature de l'attaquant, alors que le club poursuit sa recherche exhaustive d'un joueur fiable. Les Blues ne sont toutefois pas les seuls à le convoiter : Newcastle United et Tottenham Hotspur seraient également intéressés par le retour de l'attaquant physique sur le sol britannique. Les trois clubs considèrent Nunez comme un pari très prometteur, dont la vitesse brute pourrait s'épanouir dans un nouvel environnement tactique.
Pour Nunez, ce transfert potentiel représente une opportunité de se racheter sur le plan professionnel. Après un passage mouvementé à Merseyside, où il a fait l'objet de nombreuses controverses, la perspective d'un second acte dans le championnat le plus regardé au monde est séduisante.
- Getty Images
L'effet Benzema à Al-Hilal
Le départ de Nunez de Liverpool s'inscrivait dans le cadre d'une importante refonte de l'effectif, mais son transfert à Al-Hilal a été compliqué par l'arrivée d'une icône mondiale. Alors que le contrat initial de 54 millions de livres sterling lui conférait un rôle de premier plan, la situation a radicalement changé en janvier lorsque le géant saoudien a réussi à recruter Benzema, légende du Real Madrid et vainqueur du Ballon d'Or. La présence du Français a fondamentalement modifié la hiérarchie de l'équipe.
L'arrivée du vétéran a fait reculer Nunez dans la hiérarchie, qui lutte désormais pour conserver sa place dans le onze de départ lors des matchs importants. Malgré un bilan respectable de neuf buts en 24 apparitions cette saison, l'Uruguayen a du mal à convaincre la direction qu'il devrait être titularisé devant Benzema. Ce manque de temps de jeu garanti alimente les rumeurs selon lesquelles Nunez serait prêt à quitter Riyad à la recherche d'un club où il pourrait être l'arme offensive principale.
La puissance financière du trio de Premier League intéressé signifie que satisfaire les exigences salariales de Nunez et payer les frais de transfert potentiels ne devrait pas constituer un obstacle insurmontable. Al-Hilal pourrait être disposé à négocier son départ afin de libérer une place de joueur étranger et des salaires pour de nouveaux renforts. Cette convergence d'intérêts suggère qu'un accord pourrait être conclu relativement rapidement une fois que le mercato estival sera officiellement ouvert.
Mission de rédemption
Le discours autour de Nunez a toujours été celui du potentiel face à la production. Pendant son passage à Liverpool, il a montré des éclairs de talent de classe mondiale, souvent suivis de ratés déconcertants qui ont fait de lui une sensation virale pour toutes les mauvaises raisons. Cependant, à 26 ans, l'attaquant entre dans la fleur de l'âge et possède des qualités rares qui restent très convoitées par les entraîneurs de haut niveau.
Sa capacité à étirer les défenses et à semer le chaos est exactement ce que recherchent Newcastle et Chelsea. Les Blues, en particulier, manquent de précision dans le dernier tiers malgré des investissements importants, et ils pensent que l'approche explosive de Nunez pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans leur jeu offensif. Les Magpies, quant à eux, voient en lui un joueur qui pourrait s'épanouir sous la houlette d'Eddie Howe.
La concurrence pour obtenir la signature de Nunez devrait être féroce, compte tenu de sa disponibilité. Si Londres et le nord-est représentent des projets très différents, la principale motivation de Nunez semble être le désir de faire ses preuves dans une ligue où il a souvent été critiqué pour son manque de régularité.
- Getty Images Sport
La dernière ligne droite en Arabie saoudite
Alors que la saison de la Saudi Pro League touche à sa fin, Al-Hilal est actuellement engagé dans une course au titre très serrée, avec seulement trois points de retard sur Al-Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo, en tête du classement. Nunez devrait jouer un rôle important en tant que remplaçant ou dans les rotations d'effectif, alors qu'Al-Hilal tentera de rattraper les leaders dans les dernières semaines de la saison. Al Hilal affrontera Al Najma vendredi prochain à la Kingdom Arena dans le cadre de la Saudi Pro League.
Publicité