Darwin Nunez, le flop de Liverpool, pourrait faire un retour surprise en Premier League après avoir perdu sa place à Al-Hilal au profit de Karim Benzema

Nunez envisagerait un retour sensationnel en Premier League cet été après un passage tumultueux dans la Saudi Pro League. Après un transfert très médiatisé à Al-Hilal en août, qui devait lui permettre de prendre un nouveau départ loin de l'attention intense des médias britanniques, le joueur de 26 ans se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Son passage au Moyen-Orient ne lui a pas apporté la stabilité à long terme qu'il recherchait, ce qui a incité plusieurs grands clubs anglais à remettre l'attaquant dans leur ligne de mire.

Selon ChronicleLive, Chelsea est devenu le principal prétendant à la signature de l'attaquant, alors que le club poursuit sa recherche exhaustive d'un joueur fiable. Les Blues ne sont toutefois pas les seuls à le convoiter : Newcastle United et Tottenham Hotspur seraient également intéressés par le retour de l'attaquant physique sur le sol britannique. Les trois clubs considèrent Nunez comme un pari très prometteur, dont la vitesse brute pourrait s'épanouir dans un nouvel environnement tactique.

Pour Nunez, ce transfert potentiel représente une opportunité de se racheter sur le plan professionnel. Après un passage mouvementé à Merseyside, où il a fait l'objet de nombreuses controverses, la perspective d'un second acte dans le championnat le plus regardé au monde est séduisante.