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Balogun TacklingGetty Images

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Dans un communiqué cinglant, la Belgique menace la FIFA dans l'affaire de l'expulsion de Balougoun

États-Unis vs Belgique
États-Unis
Belgique
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F. Balogun
É.-U.
Belgique

La crise s’aggrave

La Fédération royale belge de football a accentué son contentieux avec la Fédération internationale de football (FIFA) après la décision d’autoriser l’attaquant américain Folarin Walegun à affronter la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, bien qu’il eût été expulsé lors du match précédent.

Dans un communiqué publié lundi, l’URBSFA affirme n’avoir reçu à ce jour aucune décision officielle ni aucune justification juridique de la part de la FIFA concernant la levée de la suspension du joueur. Elle menace de poursuivre l’instance internationale dans les heures, les jours et les mois à venir et d’utiliser tous les recours juridiques disponibles pour défendre l’intégrité de la compétition.

  • Texte du communiqué :

    Le communiqué publié sur le site officiel de la Fédération belge de football précise :
    « La Fédération royale belge de football souhaite clarifier les événements survenus au cours des dernières heures.

    Après avoir pris connaissance, par voie de presse, de la décision de la FIFA de lever la suspension automatique du joueur Folarin Balogun, l’Union belge a adressé un courrier à l’instance internationale afin d’obtenir une copie de cette décision, des précisions sur la procédure suivie, ainsi qu’une clarification de sa position au regard des règlements en vigueur.

    En guise de réponse, la FIFA a simplement adressé un courrier qualifiant la demande de l’URBSFA de « recours », lui assignant un juge et lui impartissant un délai de quelques heures pour le compléter, sans fournir le moindre élément sur la décision initiale.

    La Fédération belge rappelle que les règlements de la FIFA précisent qu’aucun recours n’est recevable tant que la partie concernée n’a pas été notifiée de la décision initiale. Alors qu’elle ne demandait qu’à obtenir des éclaircissements légitimes, l’instance internationale a, d’office, qualifié sa correspondance de recours et, dans le même temps, rendu une décision de rejet.

    Parallèlement, la FIFA persistait à ignorer les demandes légitimes de la Fédération belge.

    Le communiqué souligne également que, lors de la réunion de coordination précédant la rencontre, la FIFA a volontairement omis la partie de la présentation relative à la suspension automatique des joueurs, alors que ce point figurait au programme des quatre réunions précédentes. La Fédération belge a demandé, à l’oral comme à l’écrit, les raisons de ce changement, sans obtenir de réponse.

    La Fédération belge a rappelé qu’au moment de la publication de ce communiqué, elle n’avait toujours reçu ni décision ni explication de la FIFA et qu’elle n’avait donc d’autre choix que de contester l’éligibilité du joueur pour la prochaine rencontre.

    La fédération a conclu son communiqué en soulignant qu’elle demeurait profondément préoccupée par ces événements et qu’elle continuerait, dans les heures, les jours et les mois à venir, à défendre les principes fondamentaux de l’éthique et de l’intégrité de la compétition.

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  • « Nous avons découvert cette décision par le biais des médias. »

    Ce nouveau communiqué intervient quelques heures après celui de la Fédération belge, qui a affirmé avoir découvert la décision de lever la suspension par la presse, avant de demander officiellement à la FIFA une copie de cette décision, ses motifs et les bases juridiques invoquées.

    L’Union européenne de football (UEFA) s’est également saisie de l’affaire, dénonçant un « dépassement flagrant des limites à ne pas franchir » et un préjudice à l’équité de la compétition, tout en rappelant que la suspension automatique consécutive à un carton rouge est un principe intangible des règlements, sans exception possible.

  • Trump a exprimé sa gratitude à la FIFA.

    Cette décision de la Fédération belge intervient après une vague de polémiques suscitées par la décision de la FIFA de lever la suspension automatique de Folarin Balogun. Une mesure accueillie favorablement aux États-Unis, notamment par le président américain Donald Trump, qui a adressé un message de remerciement à l’instance internationale via la plateforme « Truth Social », qualifiant cette décision de « réparation d’une injustice flagrante ».

    La FIFA avait justifié sa décision en invoquant l’article 27 de son règlement disciplinaire, décidant de surseoir à l’application de la suspension automatique pendant un an, sous réserve d’une période de surveillance. Cette mesure permet à l’attaquant américain de prendre part au huitième de finale de la Coupe du monde 2026 contre la Belgique, la sanction étant susceptible d’être réactivée en cas d’expulsion durant cette période probatoire.

    De son côté, la Fédération belge estime que cette décision viole d’autres articles du règlement disciplinaire et du règlement de la Coupe du monde, qu’elle menace l’égalité entre les équipes et crée un précédent sans précédent dans l’histoire de la compétition. Elle a donc annoncé qu’elle prendrait toutes les mesures juridiques nécessaires pour défendre ses droits.

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