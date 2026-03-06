Getty Images Sport
Daniel Farke suspendu et sanctionné par la FA pour son carton rouge contre Manchester City, alors que l'entraîneur de Leeds affirme que l'arbitre « m'a humilié devant le monde entier »
Un licenciement historique à Elland Road
Après une défaite serrée 1-0 contre City le 28 février, Daniel Farke s'est retrouvé au cœur d'une controverse en raison d'une rare perte de sang-froid. Au coup de sifflet final, l'entraîneur de Leeds United s'est approché de l'arbitre Peter Bankes, ce qui lui a valu le premier carton rouge de sa carrière professionnelle. La FA a ensuite accusé l'homme de 49 ans d'avoir enfreint la règle 12, alléguant une confrontation avec les officiels du match. Farke a choisi d'admettre immédiatement l'accusation d'inconduite, ce qui lui a valu une sanction officielle comprenant une suspension d'un match et une amende de 8 000 livres sterling. Un seul but d'Antoine Semenyo dans le temps additionnel de la première mi-temps a réduit à néant la performance disciplinée de son équipe.
- Getty Images Sport
Allégations d'humiliation publique
Farke a insisté sur le fait que ses intentions étaient pacifiques, expliquant qu'il cherchait simplement à obtenir des éclaircissements sur l'absence de temps additionnel. « Je me suis approché en courant », a insisté le manager de Leeds. « Je n'ai pas dit un seul mot de travers. Je n'ai pas utilisé de gros mots ni de langage grossier. Je voulais simplement lui demander pourquoi il n'avait pas ajouté de temps additionnel. Il ne m'a pas répondu et m'a simplement sorti un carton rouge. »
Cependant, l'absence de dialogue de la part de l'arbitre a laissé le manager stupéfait. Farke a exprimé son incrédulité face à la sévérité de la sanction, déclarant : « Sortir un carton rouge et m'embarrasser devant le monde entier, ça ne m'a pas plu. Même les assistants ont été choqués par ce carton rouge. »
Respect mutuel et erreur de jugement
Malgré sa colère évidente face à cette expulsion, Farke a affirmé qu'il continuait à tenir en haute estime la profession d'arbitre, suggérant que Bankes avait simplement commis une erreur dans le feu de l'action. « J'ai beaucoup de respect pour les arbitres. Je ne pense pas que Peter l'ait fait exprès, il a simplement mal jugé la situation », a déclaré Farke, avant d'ajouter avec humour : « Je ne courrai plus jamais. »
La déclaration de la FA a confirmé que la sanction standard avait été appliquée après que le manager ait accepté l'accusation, renforçant ainsi la position stricte de l'instance dirigeante à l'égard des managers qui entrent sur le terrain pour discuter avec les officiels, quel que soit le langage utilisé.
- Getty Images Sport
Une brève absence et un retour narratif
Cette suspension signifie que Farke sera absent du banc des remplaçants lors du match du cinquième tour de la FA Cup dimanche, une rencontre émouvante puisqu'il affrontera son ancien club, Norwich City. S'il ne pourra pas diriger son équipe à Elland Road, il sera de retour sur le banc pour le match de Premier League contre Crystal Palace le 15 mars. Leeds traverse actuellement une période difficile, et disputer un match de coupe sans son leader contre une équipe de Championship mettra à l'épreuve l'autonomie de l'équipe. À l'approche de la trêve internationale, Farke aura à cœur de veiller à ce que cette sanction disciplinaire ne compromette pas les efforts de Leeds pour terminer en milieu de tableau.
