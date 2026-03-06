Daniel Farke suspendu et sanctionné par la FA pour son carton rouge contre Manchester City, alors que l'entraîneur de Leeds affirme que l'arbitre « m'a humilié devant le monde entier »

Farke a insisté sur le fait que ses intentions étaient pacifiques, expliquant qu'il cherchait simplement à obtenir des éclaircissements sur l'absence de temps additionnel. « Je me suis approché en courant », a insisté le manager de Leeds. « Je n'ai pas dit un seul mot de travers. Je n'ai pas utilisé de gros mots ni de langage grossier. Je voulais simplement lui demander pourquoi il n'avait pas ajouté de temps additionnel. Il ne m'a pas répondu et m'a simplement sorti un carton rouge. »

Cependant, l'absence de dialogue de la part de l'arbitre a laissé le manager stupéfait. Farke a exprimé son incrédulité face à la sévérité de la sanction, déclarant : « Sortir un carton rouge et m'embarrasser devant le monde entier, ça ne m'a pas plu. Même les assistants ont été choqués par ce carton rouge. »