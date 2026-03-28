D'Espagne - Inter : Bastoni s'ouvre à Barcelone

Le FC Barcelone veut Alessandro Bastoni. Ce n'est plus un secret : les Blaugrana ont jeté leur dévolu sur le défenseur central de l'Inter. Selon Marca, les Catalans considèrent le recrutement d'un défenseur comme une priorité dans la préparation de la saison prochaine, et le joueur de l'Inter né en 1999 est le candidat principal.

En raison de son style de jeu, mais aussi de son expérience et de ce qu'il a montré à l'Inter, Bastoni représente la priorité numéro un pour Barcelone. Et, en attendant que les négociations proprement dites puissent débuter, il y aurait des nouvelles liées précisément à la volonté du défenseur italien, actuellement engagé dans les barrages pour se qualifier pour la Coupe du monde.