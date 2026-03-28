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D'Espagne - Inter : Bastoni s'ouvre à Barcelone

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A. Bastoni

Le club blaugrana prépare une offre pour le défenseur nerazzurro.

Le FC Barcelone veut Alessandro Bastoni. Ce n'est plus un secret : les Blaugrana ont jeté leur dévolu sur le défenseur central de l'Inter. Selon Marca, les Catalans considèrent le recrutement d'un défenseur comme une priorité dans la préparation de la saison prochaine, et le joueur de l'Inter né en 1999 est le candidat principal.

En raison de son style de jeu, mais aussi de son expérience et de ce qu'il a montré à l'Inter, Bastoni représente la priorité numéro un pour Barcelone. Et, en attendant que les négociations proprement dites puissent débuter, il y aurait des nouvelles liées précisément à la volonté du défenseur italien, actuellement engagé dans les barrages pour se qualifier pour la Coupe du monde.

  • L'OUVERTURE DES BÂTONS

    Le FC Barcelone, comme l'a rappelé le quotidien espagnol, a déjà pris contact avec Bastoni. Il aurait même obtenu l'accord du joueur né en 1999, qui aurait exprimé son souhait de rejoindre le club catalan et de jouer au Camp Nou la saison prochaine. Il s'agit d'une rumeur importante venue d'Espagne, l'Inter étant apparemment disposée à négocier le transfert du numéro 95.

    Les contacts entre les deux clubs n'ont toutefois pas encore commencé.

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  • COMBIEN COÛTENT LES BÂTONS ?

    Les négociations entre l'Inter et Barcelone n'ont pas encore commencé et le prix constituera un obstacle pour les Blaugrana. La valeur de marché s'élève à environ 70 millions d'euros et les Nerazzurri ne seront guère disposés à descendre en dessous de ce montant. Le dialogue reste à établir, mais l'Inter ne veut pas se faire prendre au dépourvu et, surtout, n'a pas l'intention de brader l'un des leaders du vestiaire, qui est également un supporter de l'Inter et l'un des intouchables. À Milan, pour l'instant, on freine les ardeurs concernant cette affaire, mais il sera essentiel de connaître la position de Bastoni lui-même.


  • ÉQUILIBRE FINANCIER

    De plus, Barcelone rencontre toujours des difficultés avec le fair-play financier et, pour cette raison, se contente pour l'instant de mener des discussions préliminaires. Le club aurait toutefois déjà obtenu le feu vert de Bastoni pour entamer et conclure les négociations avec l'Inter en vue de l'été prochain.

  • LES ALTERNATIVES

    Le FC Barcelone ne s'intéresse pas uniquement à Bastoni. Deco, le directeur sportif des Blaugrana, suit de près Van de Ven, un défenseur central de Tottenham né en 2001 qui, surtout en cas de relégation, pourrait être recruté à un prix très avantageux. Le club s'intéresse également à Schlotterbeck, du Borussia Dortmund.

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