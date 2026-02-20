Getty Images Sport
Crystal Palace prend une décision concernant l'avenir d'Oliver Glasner
Palace prend une décision concernant Glasner
Les supporters de Palace ont fait un long voyage en Europe de l'Est dans l'espoir de voir leur équipe faire un pas décisif vers les huitièmes de finale de la compétition continentale. Ismaila Sarr a ouvert le score dans un stade d'une capacité de seulement 9 000 places, Glasner ayant aligné un onze de départ solide qui comprenait également l'international anglais Adam Wharton et la recrue record Jorgen Strand Larsen.
Les Eagles ont toutefois été rattrapés par Karlo Abramovic à la 10e minute de la seconde mi-temps et ont dû se contenter d'un match nul, ce qui signifie qu'ils n'ont remporté qu'un seul de leurs 15 derniers matchs toutes compétitions confondues.
Selon Fabrizio Romano, Palace a décidé de conserver Glasner jusqu'à la fin de la saison. Le tacticien autrichien Glasner a révélé qu'il quitterait le sud de Londres à l'expiration de son contrat cet été. Certains supporters aimeraient peut-être le voir partir plus tôt, comme ils l'ont fait savoir en scandant « viré demain » depuis le banc de touche à Mostar, mais Palace a désormais pris sa décision.
Les Eagles décident de rester
Selon Fabrizio Romano, malgré 24 heures tendues à Selhurst Park, Glasner devrait rester à son poste.
Le vainqueur de la FA Cup s'est montré d'une honnêteté presque brutale tout au long de cette saison, et il a déclaré lors de l'annonce de son départ imminent : « La décision a déjà été prise, il y a plusieurs mois. J'ai eu une réunion avec Steve [Parish, le président] en octobre, pendant la trêve internationale. Nous avons eu une très longue discussion, et je lui ai dit que je ne signerais pas de nouveau contrat.
J'ai dit à Steve [que] je cherchais un nouveau défi. C'est mon sentiment après tout ce qui s'est passé. Je lui ai dit en octobre que cela n'avait rien à voir avec le mercato. Je déteste quand on écrit des choses qui ne sont pas vraies, c'est difficile pour moi de répondre. Nous avons une excellente relation et nous discutons toujours de ce qui est le mieux pour Palace. »
Glasner's Guehi grippe
Glasner avait critiqué la direction du club après le mercato de janvier, au cours duquel Marc Guehi, le capitaine de l'équipe, avait été vendu à Manchester City.
Il a déclaré : « J'ai l'impression que nous sommes complètement abandonnés. Je ne peux pas blâmer les joueurs. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et cela dure depuis des semaines, voire des mois. Nous avons 12 ou 13 joueurs disponibles dans l'équipe et nous ne ressentons aucun soutien. Le pire, c'est de vendre notre capitaine la veille d'un match de Premier League. Nous nous préparons, c'est la première semaine (complète) d'entraînement depuis septembre, et puis nous vendons notre capitaine la veille d'un match. Je ne comprends donc pas cette décision. J'ai toujours gardé le silence, mais je ne peux plus le faire, car je dois défendre ces joueurs, car c'était le 35e match aujourd'hui. Oui, nous subissons une pression ici et nous sommes malchanceux. Mais encore une fois, on ne peut pas réagir, on ne peut pas les aider, cela rend les choses vraiment difficiles. »
Il a toutefois insisté plus tard sur le fait qu'il avait tourné la page, ajoutant : « J'ai eu un très long dîner avec Steve [Parish] cette semaine, et nous avons parlé de cette situation - pas de la vente de Marc - mais du timing et du remplacement possible, et c'était la situation que je voulais expliquer, et cela a été une très bonne discussion pour nous deux. Mais rien n'a changé, ce que j'ai dit lors de la conférence de presse avant le match contre Sunderland, quand j'ai dit que je ferais de mon mieux pour jouer une grande saison, et Steve et moi sommes toujours engagés à 100 %, nous ferons de notre mieux pour passer une excellente fin de saison, quatre mois formidables ensemble. C'est ce que nous voulons tous, et je sais que le club travaille très dur pour faire les bons choix. »
Glasner a ajouté : « C'est le cas de tous ceux qui sont dans une relation, et c'est ce que je ressens. C'était un orage, mais après un orage, le soleil brille toujours, et il a commencé à briller mercredi lorsque nous avons repris l'entraînement. En parlant toujours très honnêtement avec mes joueurs, nous avons passé une très bonne semaine à l'entraînement, avec un excellent état d'esprit, ce qui a bien sûr remonté le moral. »
Et ensuite ?
Palace affrontera les Wolves ce week-end lors de son prochain match de Premier League. Les Eagles occupent la 13e place du classement, avec huit points d'avance sur West Ham, 18e. Une victoire contribuerait grandement à dissiper la morosité qui règne à Selhurst Park.
Palace peut encore se qualifier pour les play-offs de la phase à élimination directe de la Ligue Europa Conférence, avec un match retour contre Zrinjski prévu jeudi prochain à Selhurst Park. Un résultat positif leur permettrait de se rapprocher de leur objectif : remporter un nouveau titre majeur.
