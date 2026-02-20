Crystal Palace prend une décision concernant l'avenir d'Oliver Glasner

Glasner avait critiqué la direction du club après le mercato de janvier, au cours duquel Marc Guehi, le capitaine de l'équipe, avait été vendu à Manchester City.

Il a déclaré : « J'ai l'impression que nous sommes complètement abandonnés. Je ne peux pas blâmer les joueurs. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et cela dure depuis des semaines, voire des mois. Nous avons 12 ou 13 joueurs disponibles dans l'équipe et nous ne ressentons aucun soutien. Le pire, c'est de vendre notre capitaine la veille d'un match de Premier League. Nous nous préparons, c'est la première semaine (complète) d'entraînement depuis septembre, et puis nous vendons notre capitaine la veille d'un match. Je ne comprends donc pas cette décision. J'ai toujours gardé le silence, mais je ne peux plus le faire, car je dois défendre ces joueurs, car c'était le 35e match aujourd'hui. Oui, nous subissons une pression ici et nous sommes malchanceux. Mais encore une fois, on ne peut pas réagir, on ne peut pas les aider, cela rend les choses vraiment difficiles. »

Il a toutefois insisté plus tard sur le fait qu'il avait tourné la page, ajoutant : « J'ai eu un très long dîner avec Steve [Parish] cette semaine, et nous avons parlé de cette situation - pas de la vente de Marc - mais du timing et du remplacement possible, et c'était la situation que je voulais expliquer, et cela a été une très bonne discussion pour nous deux. Mais rien n'a changé, ce que j'ai dit lors de la conférence de presse avant le match contre Sunderland, quand j'ai dit que je ferais de mon mieux pour jouer une grande saison, et Steve et moi sommes toujours engagés à 100 %, nous ferons de notre mieux pour passer une excellente fin de saison, quatre mois formidables ensemble. C'est ce que nous voulons tous, et je sais que le club travaille très dur pour faire les bons choix. »

Glasner a ajouté : « C'est le cas de tous ceux qui sont dans une relation, et c'est ce que je ressens. C'était un orage, mais après un orage, le soleil brille toujours, et il a commencé à briller mercredi lorsque nous avons repris l'entraînement. En parlant toujours très honnêtement avec mes joueurs, nous avons passé une très bonne semaine à l'entraînement, avec un excellent état d'esprit, ce qui a bien sûr remonté le moral. »