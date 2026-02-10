Getty Images
Crystal Palace prend une décision chirurgicale importante concernant Jean-Philippe Mateta, qui souhaite quitter le club, après que sa blessure au genou ait compromis son transfert à l'AC Milan.
Mateta évite l'opération chirurgicale
Mateta, qui cherchait à quitter le club du sud de Londres, a finalement décidé de rester à Selhurst Park, ce qui a constitué un rebondissement spectaculaire le jour de la clôture du mercato. Il aurait envisagé de subir une opération pour remédier définitivement à son problème, mais après avoir consulté d'autres médecins, il a été décidé qu'il n'avait pas besoin de passer sous le bistouri. Le joueur de 28 ans a continué à jouer malgré la douleur depuis novembre, mais il a manqué les deux derniers matchs de Palace.
Glasner donne des nouvelles de Mateta
Lors de sa conférence de presse avant le match contre Burnley mercredi soir, l'entraîneur Oliver Glasner a révélé les plans du club pour Mateta et a confirmé que la blessure n'était « pas aussi grave que prévu ».
« Il n'a pas besoin d'être opéré. La blessure n'est pas aussi grave que prévu. Plusieurs médecins et spécialistes estiment que nous pouvons traiter son genou sans recourir à la chirurgie », a-t-il déclaré. « Il sera absent pendant un certain temps, je ne peux pas dire deux semaines, trois semaines, quatre semaines, mais il n'a pas besoin d'être opéré, ce qui est très positif, et j'espère qu'il sera bientôt de retour.
C'est une déception, mais il attend avec impatience les prochains mois. C'est une bonne chose pour lui qu'il ait pris une décision finale en suivant les recommandations de tous les spécialistes et de notre service médical. Il suivra sa rééducation ici, au centre d'entraînement.
« Quand il y a beaucoup de bruit autour des joueurs, ils ne sont souvent pas au meilleur de leur forme dans différentes situations. C'est important pour lui, il est clair qu'il restera joueur de Crystal Palace au moins jusqu'à l'été. Pour l'instant, il n'a pas besoin d'être opéré, donc ce qu'il doit faire dans les deux prochaines semaines est clair. La clarté est la chose la plus importante. »
Le rêve de la Coupe du monde toujours vivant
Une opération chirurgicale aurait sérieusement compromis les chances de Mateta d'intégrer l'équipe de France de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, et potentiellement ses chances d'obtenir un transfert cet été, comme en témoigne son transfert manqué à l'AC Milan. Une fois remis sur pied, il cherchera à retrouver sa place dans le onze de départ des Eagles et à gagner sa place dans l'avion pour les États-Unis, le Canada et le Mexique, même s'il devra désormais rivaliser avec la nouvelle recrue Jorgen Strand Larsen, achetée 48 millions de livres sterling (66 millions de dollars).
Mateta n'est pas encore prêt
Glasner a ajouté que le Français devra encore rester deux semaines sur la touche avant de pouvoir reprendre l'entraînement. « Non, (il ne s'entraîne pas à plein temps). Il faut renforcer le quadriceps et les muscles autour du genou pour lui apporter plus de soutien. C'est ce qu'on nous a dit être la meilleure solution sans risque pour le genou. Il ne participera pas à l'entraînement pendant au moins deux semaines, puis il reviendra progressivement, mais en surveillant toujours l'état de son genou. »
Très apprécié des supporters, Mateta a récemment fait l'objet de chants désobligeants de la part de ses propres supporters après avoir tenté de quitter le club, mais Glasner espère que les fidèles supporters de Palace le soutiendront désormais. « J'espère que les supporters soutiendront toujours chaque joueur et l'équipe », a-t-il poursuivi. « Personne ne peut s'attendre à ce que tous les joueurs, tous les membres du staff et tous les managers restent pour toujours, mais on peut s'attendre à ce que chacun donne le meilleur de lui-même lorsqu'il porte le maillot des Eagles. Je suis convaincu à 100 % que JP donnera le meilleur de lui-même lorsqu'il portera à nouveau le maillot des Eagles et qu'il mérite tout notre soutien.
Je suis persuadé que nos supporters le soutiendront de la meilleure façon possible s'ils apprécient ce qu'il a fait pour Crystal Palace. On peut être déçu par une décision ou autre chose, mais il faut aussi savoir dire « regardons vers l'avenir ». Si on reste toujours dans le passé, on ne peut pas influencer son avenir. Il est important que les supporters de Palace tournent la page et se disent : « OK, cela s'est produit, nous ne sommes peut-être pas satisfaits de ce qu'il a fait, mais il mérite une seconde chance et s'il donne le meilleur de lui-même, il aura notre soutien ». C'est mon approche de la vie et je pense que c'est ce que feront nos supporters. »
