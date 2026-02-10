Lors de sa conférence de presse avant le match contre Burnley mercredi soir, l'entraîneur Oliver Glasner a révélé les plans du club pour Mateta et a confirmé que la blessure n'était « pas aussi grave que prévu ».

« Il n'a pas besoin d'être opéré. La blessure n'est pas aussi grave que prévu. Plusieurs médecins et spécialistes estiment que nous pouvons traiter son genou sans recourir à la chirurgie », a-t-il déclaré. « Il sera absent pendant un certain temps, je ne peux pas dire deux semaines, trois semaines, quatre semaines, mais il n'a pas besoin d'être opéré, ce qui est très positif, et j'espère qu'il sera bientôt de retour.

C'est une déception, mais il attend avec impatience les prochains mois. C'est une bonne chose pour lui qu'il ait pris une décision finale en suivant les recommandations de tous les spécialistes et de notre service médical. Il suivra sa rééducation ici, au centre d'entraînement.

« Quand il y a beaucoup de bruit autour des joueurs, ils ne sont souvent pas au meilleur de leur forme dans différentes situations. C'est important pour lui, il est clair qu'il restera joueur de Crystal Palace au moins jusqu'à l'été. Pour l'instant, il n'a pas besoin d'être opéré, donc ce qu'il doit faire dans les deux prochaines semaines est clair. La clarté est la chose la plus importante. »