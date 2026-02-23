Getty/GOAL
Traduit par
Cristiano Ronaldo va-t-il faire équipe avec Lionel Messi en MLS ?! Une ancienne star de l'équipe nationale américaine explique pourquoi un transfert à l'Inter Miami pourrait se concrétiser, mais que cela causerait un « désordre »
Ronaldo a fait grève dans la Ligue professionnelle saoudienne
À 41 ans, le joueur au talent intemporel semble frustré au Moyen-Orient, où des questions se posent quant à la répartition des fonds entre les principales équipes saoudiennes. Ronaldo a manqué trois matchs avec Al-Nassr avant de finalement revenir au bercail.
Il a retrouvé le chemin des filets, tout en poursuivant son objectif de 1 000 buts en compétition au cours de sa carrière exceptionnelle, mais son contrat lucratif comporte toujours une clause libératoire. Ce contrat est censé courir jusqu'à l'été 2027, mais il pourrait être rompu.
- Getty/GOAL
Ronaldo pourrait-il rejoindre Messi à l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup ?
Les fans du monde entier aimeraient voir Ronaldo et Messi jouer dans la même équipe avant qu'ils ne prennent leur retraite, et une union pourrait voir le jour en Floride du Sud. L'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup, a l'ambition et les fonds nécessaires pour conclure un accord.
Interrogé sur la possibilité d'un accord avec les Herons, Ramos a déclaré àGOAL: « Je n'en serais pas surpris, car je ne pensais pas qu'ils pourraient avoir Messi, [Luis] Suarez, [Sergio] Busquets, Jordi Alba et tous les autres joueurs qu'ils ont. Je pense que cela pourrait arriver. Je ne pense pas que ce sera le cas. Si Ronaldo vient ici, il finira probablement dans une autre équipe. »
Pressé de questions sur la destination possible, Ronaldo envisageant un avenir dans les superproductions hollywoodiennes, Ramos a ajouté : « Ce pourrait être Los Angeles. Ce pourrait être le LA Galaxy, car le LAFC a fait la une des journaux à Los Angeles. Peut-être que le Galaxy veut revenir au sommet. La signature de Ronaldo leur donnerait certainement cette visibilité. »
Revenant sur la possibilité que Ronaldo se rende à Miami, et sur la question de savoir s'il y aurait des inquiétudes concernant un conflit d'ego avec le GOAT argentin Messi, Ramos a déclaré : « Je ne pense pas. Je pense qu'ils sont tous deux assez âgés pour savoir qu'ils veulent désormais simplement gagner des matchs. Ils sont tous deux des gagnants, c'est certain. Et d'ailleurs, Ronaldo ne va pas forcément à Miami.
J'adorerais voir cela se produire. Ce serait formidable si ces deux joueurs pouvaient finir par jouer ensemble pendant un ou deux ans à Miami. J'espère que cela se produira. Y aura-t-il des problèmes liés à la taille de leur ego ? Je pense que le seul problème sera la façon dont ces joueurs voyageront, car l'attention que cette équipe susciterait serait énorme. »
Beckham est-il l'homme qui permettra de réaliser un transfert spectaculaire ?
Ce sera un sujet à débattre un autre jour, l'Inter Miami étant conscient que réunir Messi et Ronaldo serait un rêve en termes de marketing. Il a été suggéré que la légende de Manchester United, Sir David Beckham, qui est copropriétaire des Herons, pourrait être l'homme capable de réaliser l'impossible.
Une autre ancienne star de la MLS, Rob Earnshaw, a récemment déclaré à GOAL à ce sujet : « S'il y avait un endroit où cela pourrait se produire, ce serait quelque part comme l'Inter Miami. Malheureusement, je ne pense pas que cela arrivera un jour. Tous les fanatiques, nous aimerions les voir jouer dans une équipe un jour et travailler ensemble avant qu'ils ne prennent leur retraite. Je ne pense pas que cela arrivera, mais s'il y avait une chance, je pense que David Beckham serait celui qui pourrait y parvenir. »
Kleberson, vainqueur de la Coupe du monde, qui a également joué dans un club américain à un moment donné, est un autre joueur à avoir déclaré à GOAL que l'Inter Miami allait tenter de recruter Ronaldo : « Waouh, imaginez que cela se produise, l'Amérique va devenir folle ! Ils vont tout vendre pour avoir ces deux joueurs ensemble. Dans un seul vestiaire : Messi, Cristiano Ronaldo et peut-être Neymar. C'est une équipe de rêve ! »
- Getty
Messi frustré après un début de campagne 2026 décevant
L'Inter Miami pourrait décider de renforcer ses rangs après avoir subi une humiliante défaite 3-0 face au LAFC lors de son premier match de la saison 2026 de MLS. Messi semblait frustré à la fin de cette rencontre en Californie, mais les informations selon lesquelles il serait entré dans le vestiaire des arbitres ont été démenties.
Publicité