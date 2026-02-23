Cristiano Ronaldo va-t-il faire équipe avec Lionel Messi en MLS ?! Une ancienne star de l'équipe nationale américaine explique pourquoi un transfert à l'Inter Miami pourrait se concrétiser, mais que cela causerait un « désordre »

Les fans du monde entier aimeraient voir Ronaldo et Messi jouer dans la même équipe avant qu'ils ne prennent leur retraite, et une union pourrait voir le jour en Floride du Sud. L'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup, a l'ambition et les fonds nécessaires pour conclure un accord.

Interrogé sur la possibilité d'un accord avec les Herons, Ramos a déclaré àGOAL: « Je n'en serais pas surpris, car je ne pensais pas qu'ils pourraient avoir Messi, [Luis] Suarez, [Sergio] Busquets, Jordi Alba et tous les autres joueurs qu'ils ont. Je pense que cela pourrait arriver. Je ne pense pas que ce sera le cas. Si Ronaldo vient ici, il finira probablement dans une autre équipe. »

Pressé de questions sur la destination possible, Ronaldo envisageant un avenir dans les superproductions hollywoodiennes, Ramos a ajouté : « Ce pourrait être Los Angeles. Ce pourrait être le LA Galaxy, car le LAFC a fait la une des journaux à Los Angeles. Peut-être que le Galaxy veut revenir au sommet. La signature de Ronaldo leur donnerait certainement cette visibilité. »

Revenant sur la possibilité que Ronaldo se rende à Miami, et sur la question de savoir s'il y aurait des inquiétudes concernant un conflit d'ego avec le GOAT argentin Messi, Ramos a déclaré : « Je ne pense pas. Je pense qu'ils sont tous deux assez âgés pour savoir qu'ils veulent désormais simplement gagner des matchs. Ils sont tous deux des gagnants, c'est certain. Et d'ailleurs, Ronaldo ne va pas forcément à Miami.

J'adorerais voir cela se produire. Ce serait formidable si ces deux joueurs pouvaient finir par jouer ensemble pendant un ou deux ans à Miami. J'espère que cela se produira. Y aura-t-il des problèmes liés à la taille de leur ego ? Je pense que le seul problème sera la façon dont ces joueurs voyageront, car l'attention que cette équipe susciterait serait énorme. »