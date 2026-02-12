Cristiano Ronaldo soutenu par son ancien entraîneur pour une collaboration « incroyable » avec Lionel Messi à l'Inter Miami, alors que les tensions avec Al-Nassr s'intensifient.

L'ancien entraîneur de Manchester United, René Meulensteen, qui a déjà travaillé avec CR7 à Old Trafford, a expliqué à BetGoat pourquoi une union surprenante aux États-Unis pourrait voir le jour. Le Néerlandais a déclaré : « Cristiano Ronaldo pourrait encore s'épanouir dans la MLS, sans aucun problème. Avec la bonne équipe et les bons joueurs autour de lui, il pourrait s'épanouir à 100 %. Donnez-lui des occasions, et il les mettra au fond des filets. Il pourrait le faire en MLS, sans l'ombre d'un doute.

Jouer aux côtés de Lionel Messi à l'Inter Miami ? Ce serait incroyable. Honnêtement, ce serait génial. Ce serait les matchs les plus populaires chaque semaine. Qui ne voudrait pas voir ça ? À condition de trouver le bon équilibre pour que Cristiano et Messi puissent continuer à jouer à leur meilleur niveau. Rien que d'y penser, c'est excitant. Si cela se réalisait, ce serait sans aucun doute l'événement le plus marquant de l'histoire du football. »

Meulensteen a déjà déclaré à propos du rêve américain de CR7 : « Pouvez-vous imaginer Messi et Ronaldo jouer dans la même équipe à Miami ? C'est une ville fantastique. Je pense qu'il adorerait y aller.

Au contraire, ce serait formidable de raviver la rivalité entre Messi et Ronaldo. Pourquoi pas Los Angeles ? Je pense que Cristiano déménagerait probablement à Los Angeles, car il serait tout près d'Hollywood. C'est probablement sa prochaine destination. »