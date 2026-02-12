Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo soutenu par son ancien entraîneur pour une collaboration « incroyable » avec Lionel Messi à l'Inter Miami, alors que les tensions avec Al-Nassr s'intensifient.
Ronaldo et Messi ont prolongé leur contrat jusqu'en 2025.
Les fans du monde entier aimeraient voir Ronaldo et Messi, qui cumulent à eux deux 13 Ballons d'Or, jouer dans la même équipe avant de prendre leur retraite. Ils se sont déjà affrontés en sélection nationale et dans le cadre du Clásico, le derby qui oppose le FC Barcelone au Real Madrid.
Aucun des deux ne montre de signe de ralentissement, Messi entrant dans l'histoire aux États-Unis en remportant deux fois consécutives le titre de MVP. Il a contribué à la victoire historique de la MLS Cup en Floride du Sud la saison dernière et a prolongé son contrat jusqu'en 2028.
Ronaldo, aujourd'hui âgé de 41 ans, travaille sur un contrat lucratif en Arabie saoudite qui doit courir jusqu'en 2027. Ces conditions pourraient être rompues cet été, grâce à une clause libératoire qui peut être activée lors du prochain mercato.
Ronaldo x Messi : une union dans la MLS est-elle possible ?
L'ancien entraîneur de Manchester United, René Meulensteen, qui a déjà travaillé avec CR7 à Old Trafford, a expliqué à BetGoat pourquoi une union surprenante aux États-Unis pourrait voir le jour. Le Néerlandais a déclaré : « Cristiano Ronaldo pourrait encore s'épanouir dans la MLS, sans aucun problème. Avec la bonne équipe et les bons joueurs autour de lui, il pourrait s'épanouir à 100 %. Donnez-lui des occasions, et il les mettra au fond des filets. Il pourrait le faire en MLS, sans l'ombre d'un doute.
Jouer aux côtés de Lionel Messi à l'Inter Miami ? Ce serait incroyable. Honnêtement, ce serait génial. Ce serait les matchs les plus populaires chaque semaine. Qui ne voudrait pas voir ça ? À condition de trouver le bon équilibre pour que Cristiano et Messi puissent continuer à jouer à leur meilleur niveau. Rien que d'y penser, c'est excitant. Si cela se réalisait, ce serait sans aucun doute l'événement le plus marquant de l'histoire du football. »
Meulensteen a déjà déclaré à propos du rêve américain de CR7 : « Pouvez-vous imaginer Messi et Ronaldo jouer dans la même équipe à Miami ? C'est une ville fantastique. Je pense qu'il adorerait y aller.
Au contraire, ce serait formidable de raviver la rivalité entre Messi et Ronaldo. Pourquoi pas Los Angeles ? Je pense que Cristiano déménagerait probablement à Los Angeles, car il serait tout près d'Hollywood. C'est probablement sa prochaine destination. »
Pourquoi Beckham pourrait rendre possible un accord sensationnel
Beckham est considéré comme l'homme capable de réaliser un transfert exceptionnel, l'ancien numéro 7 de Manchester United étant désormais copropriétaire de l'Inter Miami. L'ancienne star de la MLS et vainqueur de la Coupe du monde, Kleberson, a récemment déclaré à GOAL à propos d'un éventuel transfert de Ronaldo vers Messi : « Waouh, imaginez un peu, l'Amérique va devenir folle ! Ils vont tout vendre pour avoir ces deux joueurs ensemble. Dans un seul vestiaire : Messi, Cristiano Ronaldo et peut-être Neymar. C'est une équipe de rêve ! »
Un autre homme qui a fait les beaux jours de la MLS, l'ancien attaquant du Toronto FC, du Chicago Fire et des Vancouver Whitecaps, Rob Earnshaw, a également déclaré à GOAL qu'un tel transfert ferait parler le monde entier : « S'il y avait un endroit où cela pourrait se produire, ce serait quelque part comme l'Inter Miami.
Malheureusement, je ne pense pas que cela arrivera un jour. Tous les fans aimeraient les voir jouer dans la même équipe et travailler ensemble avant qu'ils ne prennent leur retraite. Je ne pense pas que cela arrivera, mais s'il y avait une chance, je pense que David Beckham serait celui qui pourrait y parvenir. »
Ronaldo en grève : le plus grand joueur portugais de tous les temps s'apprête à faire son retour
Ronaldo n'a pas participé aux trois derniers matchs d'Al-Nassr, toutes compétitions confondues. Il s'est lui-même exclu de la première de ces rencontres, contestant la manière dont les fonds de transfert sont distribués dans la Ligue professionnelle saoudienne, et son comportement a été critiqué par beaucoup.
On s'attend à ce qu'il fasse son retour samedi lors du match contre Al-Fateh, alors que son équipe est en quête du titre au Moyen-Orient, mais il reste à voir combien de matchs il disputera avant de rejoindre le Portugal dans sa quête de l'immortalité lors de la Coupe du monde cet été.
