Cristiano Ronaldo souffre d'une blessure aux ischio-jambiers alors qu'Al-Nassr confirme un coup dur, alors que des rumeurs affirment que l'attaquant vedette aurait fui l'Arabie saoudite après l'attaque de l'ambassade américaine
Ronaldo écarté : Al-Nassr confirme sa blessure aux ischio-jambiers
Les géants saoudiens ont officiellement confirmé le diagnostic mardi, révélant que leur joueur vedette avait déjà entamé son processus de rétablissement. Dans un communiqué publié via ses canaux officiels, le club a déclaré : « Cristiano Ronaldo a été diagnostiqué avec une blessure aux ischio-jambiers après le dernier match contre Al Fayha. Il a commencé un programme de rééducation et sera évalué au jour le jour. » Si Al-Nassr a fourni des détails sur la nature de la blessure, le club s'est abstenu de donner une date précise pour son retour à la compétition.
Les détails de la blessure de Ronaldo
La blessure de Ronaldo s'est produite dans les dernières minutes du match contre Al-Fayha, le 28 février. Bien qu'Al-Nassr ait remporté les trois points, la soirée a été frustrante pour l'icône portugaise, qui avait déjà manqué un penalty à la 12e minute du match. Il a finalement été remplacé par Abdullah Al-Hamdan à la 81e minute après avoir fait signe au banc. Ce coup dur survient à un moment crucial pour le club, qui cherche à conserver sa mince avance en tête du classement de la Saudi Pro League.
Le meilleur buteur du championnat, qui a inscrit 21 buts cette saison, est désormais incertain pour les prochains matchs. Al-Nassr doit affronter Neom SC et Al-Khaleej en championnat en mars, mais la disponibilité du capitaine est incertaine. De plus, sa participation aux matchs amicaux internationaux du Portugal contre le Mexique et les États-Unis à la fin du mois est désormais compromise. Les fans attendent de voir si le légendaire attaquant pourra se remettre à temps pour la fin de la saison nationale.
Rumeurs d'un départ précipité de l'Arabie saoudite
Au-delà des préoccupations médicales, des informations sensationnelles ont circulé, suggérant que Ronaldo aurait quitté le pays. À la suite d'une attaque de drone contre l'ambassade américaine à Riyad, les données de suivi des vols ont révélé que le jet privé de luxe de Ronaldo avait quitté l'Arabie saoudite pour Madrid au milieu de la nuit. Cela a suscité de nombreuses questions quant à savoir si l'ancienne star du Real Madrid avait cherché refuge en Europe avec sa compagne, Georgina Rodriguez, et leurs cinq enfants, dans un contexte d'instabilité croissante.
Cependant, contrairement aux informations faisant état d'une « fuite » définitive, certaines sources proches de la situation suggèrent que le déplacement de l'avion ne signifie pas nécessairement que le joueur a abandonné ses obligations contractuelles. D'autres informations indiquent que les affirmations suggérant qu'il s'est enfui sont loin de la vérité et que Cristiano suit un traitement au centre d'entraînement d'Al-Nassr à la suite des problèmes rencontrés lors de son dernier match. Ces signaux contradictoires ont mis les supporters sur les nerfs, qui tentent de faire la part des choses entre les rumeurs de transfert et la réalité de la situation sécuritaire.
Les rencontres reportées en raison des tensions régionales
Le calendrier sportif de la région a déjà été perturbé par le contexte extérieur. La Confédération asiatique de football (AFC) a récemment annoncé que plusieurs matchs très médiatisés, dont celui opposant Al-Nassr à Al Wasl dans le cadre de la Ligue des champions 2, seraient reportés. « Compte tenu de l'évolution de la situation au Moyen-Orient, la Confédération asiatique de football a confirmé que les matchs aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions AFC Elite 2025/26 dans la région Ouest, initialement prévus les 2 et 3 mars 2026, seront désormais reprogrammés », a confirmé l'instance dirigeante dans un communiqué officiel.
Alors que l'AFC continue de « suivre de près cette situation qui évolue rapidement », la sécurité des joueurs reste la priorité absolue. Pour Al-Nassr, le report de ces rencontres est une petite lueur d'espoir, car cela permet à son capitaine de se concentrer davantage sur sa rééducation sans manquer d'autres matchs à élimination directe.
