Cristiano Ronaldo souffre d'une blessure aux ischio-jambiers alors qu'Al-Nassr confirme un coup dur, alors que des rumeurs affirment que l'attaquant vedette aurait fui l'Arabie saoudite après l'attaque de l'ambassade américaine

La blessure de Ronaldo s'est produite dans les dernières minutes du match contre Al-Fayha, le 28 février. Bien qu'Al-Nassr ait remporté les trois points, la soirée a été frustrante pour l'icône portugaise, qui avait déjà manqué un penalty à la 12e minute du match. Il a finalement été remplacé par Abdullah Al-Hamdan à la 81e minute après avoir fait signe au banc. Ce coup dur survient à un moment crucial pour le club, qui cherche à conserver sa mince avance en tête du classement de la Saudi Pro League.

Le meilleur buteur du championnat, qui a inscrit 21 buts cette saison, est désormais incertain pour les prochains matchs. Al-Nassr doit affronter Neom SC et Al-Khaleej en championnat en mars, mais la disponibilité du capitaine est incertaine. De plus, sa participation aux matchs amicaux internationaux du Portugal contre le Mexique et les États-Unis à la fin du mois est désormais compromise. Les fans attendent de voir si le légendaire attaquant pourra se remettre à temps pour la fin de la saison nationale.