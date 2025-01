C. Ronaldo

L'icône de Manchester United et du Real Madrid est le joueur le mieux payé au monde, mais combien gagne-t-il en Arabie Saoudite ?

Être footballeur professionnel est un rêve d'enfance pour beaucoup et ce n'est pas seulement la perspective de jouer devant des stades pleins qui est si attrayante pour ceux qui poursuivent une carrière dans l'industrie du football.

Une partie de l'attrait réside également dans les récompenses financières, ceux qui réussissent dans le jeu étant parmi les athlètes les mieux payés au monde.

Cristiano Ronaldo est sans aucun doute l'un de ceux qui ont réussi et l'ancien star de Manchester United et du Real Madrid est sans doute parmi les athlètes les plus riches du monde.

Mais combien gagne l'icône portugaise au sein de l'équipe d'Al Nassr en Saudi Pro League ?

GOAL a plongé dans les chiffres de Capology et a découvert !

*Les salaires sont bruts