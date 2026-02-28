Al-Nassr cherchait à réagir après la victoire tardive d'Al-Ahli contre Al-Riyadh jeudi et s'est vu offrir une occasion en or de le faire dès le début du match. Après huit minutes de jeu, Mikel Villanueva s'est étiré pour atteindre un ballon perdu dans sa propre surface, mais il a semblé toucher le pied de Mohamed Simakan en premier. Le défenseur français s'est effondré de manière spectaculaire et, malgré le contact minime, Al-Nassr a obtenu un penalty. Al-Fayha a protesté avec véhémence et aura le sentiment que justice a été rendue lorsque Ronaldo s'est présenté devant le but et a raté son tir, envoyant le ballon loin du poteau gauche.

Al-Nassr a de nouveau bénéficié d'une décision favorable lorsque Marcelo Brozovic a échappé à une sanction pour ce qui semblait être un coup de tête évident à la 24e minute. Mais cette chance allait bientôt tourner à l'approche de la mi-temps. Fashion Sakala a trouvé Rakan Kaabi, qui débordait sur le flanc droit, et celui-ci a envoyé un centre à ras de terre qui a contraint Abdulelah Al-Amri à dévier le ballon dans ses propres filets, battant Bento.

La défense d'Al-Fayha, menée par Chris Smalling, a résisté aux vagues d'attaques d'Al-Nassr et semblait capable de repousser les assauts des visiteurs tout au long de la soirée. Elle a tenu bon pendant 72 minutes avant que Kingsley Coman et Sadio Mané ne viennent briser sa résistance. Sultan Al-Ghannam a servi Coman sur la ligne, qui a centré vers l'attaquant sénégalais pour qu'il marque au second poteau.

Al-Nassr a poussé pour marquer le but de la victoire et, à la 80e minute, la défense d'Al-Fayha, et les cœurs, ont finalement cédé. Un corner a trouvé Joao Felix à l'entrée de la surface, dont la frappe puissante a rebondi sur le poteau avant de rebondir sur le gardien Orlando Mosquera et de finir dans les filets. Avec un peu de chance, Al-Nassr a complété son retour avant qu'Abdullah Al-Hamdan n'ajoute un quatrième but pour ramener le club en tête du championnat saoudien.