Cristiano Ronaldo rate un penalty et se blesse, mais Al-Nassr garde espoir de remporter le titre de la Ligue professionnelle saoudienne grâce à une victoire in extremis
Al-Nassr revient au score et remporte une précieuse victoire
Al-Nassr cherchait à réagir après la victoire tardive d'Al-Ahli contre Al-Riyadh jeudi et s'est vu offrir une occasion en or de le faire dès le début du match. Après huit minutes de jeu, Mikel Villanueva s'est étiré pour atteindre un ballon perdu dans sa propre surface, mais il a semblé toucher le pied de Mohamed Simakan en premier. Le défenseur français s'est effondré de manière spectaculaire et, malgré le contact minime, Al-Nassr a obtenu un penalty. Al-Fayha a protesté avec véhémence et aura le sentiment que justice a été rendue lorsque Ronaldo s'est présenté devant le but et a raté son tir, envoyant le ballon loin du poteau gauche.
Al-Nassr a de nouveau bénéficié d'une décision favorable lorsque Marcelo Brozovic a échappé à une sanction pour ce qui semblait être un coup de tête évident à la 24e minute. Mais cette chance allait bientôt tourner à l'approche de la mi-temps. Fashion Sakala a trouvé Rakan Kaabi, qui débordait sur le flanc droit, et celui-ci a envoyé un centre à ras de terre qui a contraint Abdulelah Al-Amri à dévier le ballon dans ses propres filets, battant Bento.
La défense d'Al-Fayha, menée par Chris Smalling, a résisté aux vagues d'attaques d'Al-Nassr et semblait capable de repousser les assauts des visiteurs tout au long de la soirée. Elle a tenu bon pendant 72 minutes avant que Kingsley Coman et Sadio Mané ne viennent briser sa résistance. Sultan Al-Ghannam a servi Coman sur la ligne, qui a centré vers l'attaquant sénégalais pour qu'il marque au second poteau.
Al-Nassr a poussé pour marquer le but de la victoire et, à la 80e minute, la défense d'Al-Fayha, et les cœurs, ont finalement cédé. Un corner a trouvé Joao Felix à l'entrée de la surface, dont la frappe puissante a rebondi sur le poteau avant de rebondir sur le gardien Orlando Mosquera et de finir dans les filets. Avec un peu de chance, Al-Nassr a complété son retour avant qu'Abdullah Al-Hamdan n'ajoute un quatrième but pour ramener le club en tête du championnat saoudien.
Le joueur le plus utile
L'ancien défenseur de Manchester United et de l'AS Rome, Smalling, a fait un bond en arrière dans le temps en livrant une performance dominante au cœur de la défense d'Al-Fayha. L'Anglais s'est montré impérial et a neutralisé Ronaldo tout au long du match, réalisant un superbe tacle sur la superstar portugaise juste après la pause. Smalling a mené son équipe tout au long du match et, même s'il n'a pas pu empêcher les buts d'Al-Nassr, il méritait de terminer du côté des vainqueurs.
Le grand perdant
Ronaldo sera soulagé que son échec sur penalty n'ait pas coûté cher à son équipe. L'attaquant portugais a été décevant et a passé une grande partie du match à gesticuler dans le vide lorsque les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait. Ronaldo a ensuite été contraint de quitter le terrain en fin de match après avoir ressenti une gêne au mollet et a vu son remplaçant Al-Hamdan marquer le troisième but.
Note du match (sur cinq) : ⭐⭐⭐
