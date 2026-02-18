Cristiano Ronaldo rate un autre match d'Al-Nassr alors que le géant saoudien atteint les quarts de finale de la Ligue des champions de l'AFC

Ronaldo a protesté contre la Ligue professionnelle saoudienne et le PIF après le mercato de janvier, le quintuple vainqueur du Ballon d'Or reprochant un manque de soutien à son égard et à celui d'Al-Nassr par rapport à des clubs comme Al-Hilal et Al-Ahli.

L'ancienne star du Real Madrid et de Manchester United reprochait notamment à Al-Hilal, l'un des rivaux directs d'Al-Nassr pour le titre de la Saudi Pro League, d'avoir été autorisé à recruter Karim Benzema, qui évoluait alors chez Al-Ittihad, le champion en titre en difficulté.

Ronaldo a manqué trois matchs pendant sa protestation, et la ligue l'a publiquement mis en garde contre son comportement à l'avenir.

Une déclaration indiquait : « Les clubs ont leurs propres conseils d'administration, leurs propres dirigeants et leurs propres responsables footballistiques. Les décisions en matière de recrutement, de dépenses et de stratégie appartiennent à ces clubs, dans un cadre financier conçu pour garantir la durabilité et l'équilibre concurrentiel. Ce cadre s'applique de manière égale à l'ensemble de la ligue.

Cristiano s'est pleinement engagé auprès d'Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et l'ambition du club. Comme tout compétiteur d'élite, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne peut prendre de décisions au-delà de son propre club. »