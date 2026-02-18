Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo rate un autre match d'Al-Nassr alors que le géant saoudien atteint les quarts de finale de la Ligue des champions de l'AFC
Ronaldo de retour après avoir protesté contre le Fonds d'investissement public
Ronaldo a protesté contre la Ligue professionnelle saoudienne et le PIF après le mercato de janvier, le quintuple vainqueur du Ballon d'Or reprochant un manque de soutien à son égard et à celui d'Al-Nassr par rapport à des clubs comme Al-Hilal et Al-Ahli.
L'ancienne star du Real Madrid et de Manchester United reprochait notamment à Al-Hilal, l'un des rivaux directs d'Al-Nassr pour le titre de la Saudi Pro League, d'avoir été autorisé à recruter Karim Benzema, qui évoluait alors chez Al-Ittihad, le champion en titre en difficulté.
Ronaldo a manqué trois matchs pendant sa protestation, et la ligue l'a publiquement mis en garde contre son comportement à l'avenir.
Une déclaration indiquait : « Les clubs ont leurs propres conseils d'administration, leurs propres dirigeants et leurs propres responsables footballistiques. Les décisions en matière de recrutement, de dépenses et de stratégie appartiennent à ces clubs, dans un cadre financier conçu pour garantir la durabilité et l'équilibre concurrentiel. Ce cadre s'applique de manière égale à l'ensemble de la ligue.
Cristiano s'est pleinement engagé auprès d'Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et l'ambition du club. Comme tout compétiteur d'élite, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne peut prendre de décisions au-delà de son propre club. »
Ronaldo écarté de l'équipe alors qu'Al-Nassr progresse
Ronaldo a depuis mis fin à son absence et a marqué lors de son retour dans l'équipe d'Al-Nassr, contre Al-Fateh ce week-end.
Cependant, il était absent lorsque la composition de l'équipe pour le match de mercredi soir contre Arkadag dans le cadre de la Ligue des champions de l'AFC a été annoncée. Ce n'était pas une grande surprise, étant donné que l'équipe qui avait disputé le match aller était largement affaiblie et que, une fois de plus, certains joueurs importants n'avaient pas été retenus dans l'équipe dès le début.
Une équipe en sous-effectif bat le club du Turkménistan
Marcelo Brozovic, Kingsley Coman et Joao Felix faisaient partie des stars qui ont été introduites dans le match retour depuis le banc, tandis que Sadio Mané est resté remplaçant inutilisé pendant toute la rencontre. L'ailier Abdulrahman Ghareeb a marqué le seul but du match à la deuxième minute, tandis que le défenseur d'Arkadag, Guycmyrat Annagulyyew, a été expulsé à la 91e minute.
Il semble donc que Ronaldo ait été mis au repos afin de lui permettre de rester en forme pour la fin de saison, qui s'annonce décisive pour le titre de champion de la Ligue professionnelle saoudienne. Al-Nassr n'est qu'à un point derrière Al-Hilal, en tête du classement, et est en grande forme, ayant remporté ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues.
Ronaldo espère enrichir le palmarès d'Al-Nassr
Al-Nassr a déjà affronté Al-Hilal à deux reprises en championnat cette saison, ne récoltant qu'un seul point lors de ces deux rencontres. Cela signifie qu'il devra poursuivre sur sa lancée et espérer que cela suffira pour dépasser ses rivaux et remporter le titre. Au cours du mois prochain, il affrontera Al-Hazm, Al-Najma, Al-Feiha, Neom et Al-Khaleej.
Ronaldo et ses coéquipiers attendront également de connaître leur adversaire en quarts de finale de l'AFC Champions League Two, la deuxième compétition continentale de football asiatique. Le joueur de 41 ans devrait également être sélectionné dans l'équipe du Portugal pour les matchs amicaux contre le Mexique et les États-Unis pendant la trêve internationale de mars. L'équipe de Roberto Martinez se préparera ensuite pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord et affrontera l'Ouzbékistan, la Colombie et le vainqueur des barrages dans le groupe K.
