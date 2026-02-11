Getty
Cristiano Ronaldo « n'a pas le génie » de Lionel Messi, Diego Maradona ou Ronaldo Nazario, insiste l'ancien entraîneur du Real Madrid.
Ronaldo toujours sous les feux de la rampe
Ronaldo est peut-être à la fin de son incroyable carrière, mais il continue de faire la une des journaux dans le monde entier. Sa récente dispute avec Al-Nassr, qui l'a vu manquer les deux derniers matchs de l'équipe en raison d'un différend sur les transferts, a remis le joueur de 41 ans sous les feux de la rampe. Sur le terrain, Ronaldo continue de marquer régulièrement dans la Ligue professionnelle saoudienne. Il a marqué 17 buts en 18 matchs de championnat cette saison, alors qu'il tente de remporter son premier trophée majeur avec Al-Nassr. Ronaldo possède déjà une vaste collection de trophées, ayant remporté tous les titres majeurs avec Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, et il devrait faire partie de l'équipe du Portugal pour la Coupe du monde 2026 cet été.
La superstar portugaise a également promis de continuer à jouer jusqu'à ce qu'il atteigne les 1 000 buts en carrière, déclarant lors des Globe Soccer Awards à Dubaï en décembre dernier : « Ma passion est grande et je veux continuer. Peu importe où je joue, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe. J'aime toujours jouer au football et je veux continuer. Vous connaissez mon objectif. Je veux remporter des trophées et atteindre ce chiffre [1 000 buts] que vous connaissez tous. Je l'atteindrai à coup sûr, si je ne me blesse pas. »
- Getty Images Sport
Un grand buteur, mais pas un génie
Malgré l'énorme succès de Ronaldo, l'ancien entraîneur du Real Madrid, de l'AC Milan et de la Juventus, Capello, a déclaré que la superstar portugaise n'était pas encore tout à fait au même niveau que les véritables grands noms du football. Il a déclaré dans l'émission « Hat-Trick » de ON Sport : « Cristiano est un excellent buteur et un athlète incroyable, mais il n'a pas le génie de Messi, Maradona ou Ronaldo Nazario. Ce génie que possédaient les autres est absent chez Cristiano. Il ne peut pas être comparé à ces trois-là. »
L'Italien a entraîné Ronaldo Nazario lorsqu'il était à la tête du Real Madrid et a également admis : « Ronaldo Nazario était un leader négatif qui organisait d'énormes fêtes et ne voulait pas s'entraîner. »
Il a également évoqué le grand rival du Real Madrid, Barcelone, affirmant que les Catalans pratiquaient « un football magnifique et très divertissant », mais ajoutant que « la faiblesse du Barça réside dans son recours constant au piège du hors-jeu. Parfois, à quelques centimètres près, on se retrouve face à un adversaire seul devant le but. »
Le point de vue de Ronaldo sur le débat concernant le meilleur joueur de tous les temps
Ronaldo et Messi sont depuis longtemps considérés comme deux des plus grands joueurs de tous les temps. Après avoir remporté la Coupe du monde avec l'Argentine en 2023, Messi a admis avoir « tout accompli » dans ce sport, mais Ronaldo ne pense pas que cela fasse de lui le meilleur joueur. Dans une interview avec Piers Morgan, il a déclaré : « Messi est-il meilleur que moi ? Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas faire preuve d'humilité.
Il a ajouté : « Si vous me demandez, Cristiano, est-ce un rêve de remporter la Coupe du monde ? Non, ce n'est pas un rêve. Définir quoi ? Définir si je suis l'un des meilleurs de l'histoire, remporter une compétition, [de] six matchs, sept matchs. Vous pensez que c'est juste ? »
- Getty Images
Quelle est la prochaine étape pour Ronaldo ?
Al-Nassr a dû se passer de Ronaldo récemment, mais espère que son joueur vedette sera de retour samedi dans la Saudi Pro League. Ronaldo s'entraîne avec l'équipe et devrait être disponible pour le match contre Al-Fateh. Al-Nassr se trouve actuellement à un point derrière Al-Hilal en tête du classement, Ronaldo étant apparemment frustré par le manque d'activité de son équipe lors du mercato de janvier. Al-Hilal, qui appartient également au Fonds d'investissement public du pays, a quant à lui recruté Karim Benzema, qui évoluait auparavant à Al-Ittihad.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité