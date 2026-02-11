Cristiano Ronaldo « n'a pas le génie » de Lionel Messi, Diego Maradona ou Ronaldo Nazario, insiste l'ancien entraîneur du Real Madrid.

Ronaldo est peut-être à la fin de son incroyable carrière, mais il continue de faire la une des journaux dans le monde entier. Sa récente dispute avec Al-Nassr, qui l'a vu manquer les deux derniers matchs de l'équipe en raison d'un différend sur les transferts, a remis le joueur de 41 ans sous les feux de la rampe. Sur le terrain, Ronaldo continue de marquer régulièrement dans la Ligue professionnelle saoudienne. Il a marqué 17 buts en 18 matchs de championnat cette saison, alors qu'il tente de remporter son premier trophée majeur avec Al-Nassr. Ronaldo possède déjà une vaste collection de trophées, ayant remporté tous les titres majeurs avec Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, et il devrait faire partie de l'équipe du Portugal pour la Coupe du monde 2026 cet été.

La superstar portugaise a également promis de continuer à jouer jusqu'à ce qu'il atteigne les 1 000 buts en carrière, déclarant lors des Globe Soccer Awards à Dubaï en décembre dernier : « Ma passion est grande et je veux continuer. Peu importe où je joue, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe. J'aime toujours jouer au football et je veux continuer. Vous connaissez mon objectif. Je veux remporter des trophées et atteindre ce chiffre [1 000 buts] que vous connaissez tous. Je l'atteindrai à coup sûr, si je ne me blesse pas. »