Alors qu'Al-Hilal vacille, Al-Nassr prospère, porté par le génie intemporel de son capitaine. Après une brève période de tensions internes, l'icône portugaise est revenue en force. Ronaldo a marqué lors de son troisième match consécutif depuis son retour après avoir boycotté son équipe, permettant à Al-Nassr de reprendre la première place et soulignant son importance dans la quête de titres du club. Son penalty contre Al-Najma a contribué à une victoire écrasante 5-0, permettant à l'équipe de conserver deux points d'avance sur Al-Ahli et d'accroître son avance sur Al-Hilal, en difficulté.

La direction d'Al-Nassr semble avoir réglé tous les différends antérieurs avec le quintuple vainqueur du Ballon d'Or concernant la stratégie d'investissement du club. Ronaldo aurait été frustré par le manque de soutien financier pendant le mercato par rapport à ses rivaux. Cependant, la dynamique actuelle sur le terrain suggère que ces problèmes appartiennent au passé. Avec 58 points en 23 matchs et une seule défaite en championnat depuis le début de la saison, la voie vers le titre semble de plus en plus claire pour l'équipe jaune et bleue de Riyad.