Cristiano Ronaldo et Al-Nassr remportent le titre de la Ligue professionnelle saoudienne alors que l'attaquant rival est victime d'une blessure
Ronaldo mène la poussée d'Al-Nassr
Alors qu'Al-Hilal vacille, Al-Nassr prospère, porté par le génie intemporel de son capitaine. Après une brève période de tensions internes, l'icône portugaise est revenue en force. Ronaldo a marqué lors de son troisième match consécutif depuis son retour après avoir boycotté son équipe, permettant à Al-Nassr de reprendre la première place et soulignant son importance dans la quête de titres du club. Son penalty contre Al-Najma a contribué à une victoire écrasante 5-0, permettant à l'équipe de conserver deux points d'avance sur Al-Ahli et d'accroître son avance sur Al-Hilal, en difficulté.
La direction d'Al-Nassr semble avoir réglé tous les différends antérieurs avec le quintuple vainqueur du Ballon d'Or concernant la stratégie d'investissement du club. Ronaldo aurait été frustré par le manque de soutien financier pendant le mercato par rapport à ses rivaux. Cependant, la dynamique actuelle sur le terrain suggère que ces problèmes appartiennent au passé. Avec 58 points en 23 matchs et une seule défaite en championnat depuis le début de la saison, la voie vers le titre semble de plus en plus claire pour l'équipe jaune et bleue de Riyad.
Le dilemme Benzema d'Inzaghi
Alors que Ronaldo continue de briller et de faire preuve d'une régularité remarquable devant les buts pour maintenir Al-Nassr en tête du classement, la dynamique d'Al-Hilal s'est essoufflée à un moment critique. L'entraîneur italien Simone Inzaghi est désormais confronté à un test de leadership majeur, son équipe ayant chuté à la troisième place après une série de matchs nuls qui lui ont coûté la première place. Ce changement de pouvoir est accentué par l'absence confirmée de Benzema ; Al-Hilal a révélé dans un communiqué officiel que les examens médicaux avaient confirmé que l'attaquant français souffrait d'une blessure au muscle adducteur. Le club a indiqué que Benzema aurait besoin d'une période de rééducation de 10 à 15 jours avant de pouvoir reprendre l'entraînement avec le groupe. Pour Inzaghi, cette perte est particulièrement douloureuse, car il peine à trouver l'efficacité nécessaire pour mettre fin à la récente série de matchs nuls de son équipe.
Historique des blessures de Benzema
L'attaquant français Benzema a des antécédents de blessures aux adducteurs, un problème récurrent qui l'a affecté à quatre reprises au cours de sa carrière professionnelle au Real Madrid avant son transfert dans la ligue saoudienne. Ses périodes de convalescence pour cette blessure spécifique ont varié au fil des ans. Au cours de son passage dans la ligue professionnelle saoudienne, il a souffert de quatre blessures différentes, dont l'une a nécessité une longue absence de trois mois. Au total, ces contretemps musculaires ont fait manquer à la star française 14 matchs officiels au cours des saisons 2023-2024 et 2024-2025, ce qui a constamment placé sa condition physique sous surveillance pendant les moments les plus critiques de la campagne.
Quelle est la prochaine étape pour Cristiano Ronaldo ?
Ronaldo est sur le point de franchir une étape historique dans la Ligue professionnelle saoudienne, en approchant du prestigieux club des 100 buts. En marquant son 21e but de la saison contre Al-Najma, le capitaine d'Al-Nassr a atteint 95 buts en championnat saoudien, ce qui le place à seulement cinq buts de rejoindre le groupe très fermé des quatre joueurs ayant réussi cet exploit. Actuellement cinquième au classement des meilleurs buteurs de tous les temps, Ronaldo continue de se rapprocher de légendes telles qu'Omar Al-Somah et Abderrazak Hamdallah.
Au-delà du championnat national, l'icône portugaise poursuit l'objectif ultime de sa carrière. Avec 965 buts à son actif, Ronaldo n'a plus besoin que de 35 réalisations pour atteindre la barre légendaire des 1 000 buts. Alors qu'Al-Nassr se bat pour remporter le titre, tous les regards restent tournés vers le quintuple vainqueur du Ballon d'Or pour voir à quelle vitesse il pourra une nouvelle fois réécrire l'histoire.
