Cristian Chivu admet que Bodo/Glimt avait « beaucoup plus d'énergie » que son équipe de l'Inter après la surprenante victoire en Ligue des champions
La chute des Nerazzurri
Cette défaite marque un creux important pour un club qui a atteint deux finales en trois ans sous la direction précédente, mais Chivu a été honnête quant à l'écart de condition physique entre les deux équipes. Le patron de l'Inter a noté que Bodo/Glimt, dont le championnat national est actuellement en intersaison, semblait beaucoup plus frais que son équipe, qui a dû lutter sur plusieurs fronts. Chivu a souligné que le calendrier chargé était un facteur déterminant, notant qu'il était difficile de maintenir un niveau élevé lorsque les matchs s'enchaînent à un rythme effréné en Serie A et en Coppa Italia.
Chivu déplore les occasions manquées
Après ce résultat surprenant, l'ancien défenseur a analysé avec lucidité les raisons de l'échec des Nerazzurri. « Nous avons tout tenté dès le début », a déclaré Chivu à Sky Sport Italia. « Nous étions confrontés à une équipe très bien organisée, avec un bloc défensif bas, qui gardait 10 à 11 joueurs derrière le ballon. Le fait que nous n'ayons pas réussi à débloquer la situation leur a probablement donné un confort psychologique supplémentaire, sachant que nous devions marquer deux buts pour aller en prolongation. »
L'absence de joueurs clés tels que Lautaro Martinez et Hakan Calhanoglu s'est avérée cruciale, l'Inter ayant eu du mal à convertir sa domination en buts. « Notre objectif était d'être compétitifs, nous l'avons toujours dit, et nous n'avons jamais voulu nous projeter trop loin dans l'avenir pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler », a ajouté l'entraîneur. « Malheureusement, nous n'avons pas réussi à être compétitifs en Ligue des champions. Nous avions bien commencé et remporté quatre matchs d'affilée, puis nous avons malheureusement perdu quelques points malgré de bonnes performances. Le niveau est très élevé ici, si vous ne parvenez pas à convertir vos occasions et à faire les bons choix, vous serez puni à la première erreur. »
Le facteur fatigue dans l'échec européen
Alors que Bodo/Glimt s'est concentré exclusivement sur sa campagne européenne, l'Inter s'est battu pour conserver son avance de 10 points en tête de la Serie A. Chivu a refusé de blâmer ses joueurs pour leur effort, soulignant plutôt les avantages physiques de l'adversaire. « Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs, car ils ont tout donné et ont fait tout leur possible, mais en deuxième mi-temps, Bodo avait beaucoup plus d'énergie que nous », a poursuivi l'entraîneur. « Nous avons tout donné, nous avons essayé de débloquer la situation par tous les moyens, mais après la reprise, ils ont marqué deux buts. »
La différence de condition physique a été un thème récurrent dans l'analyse d'après-match de Chivu. « La déception est grande, car nous avons malheureusement affronté une équipe qui avait beaucoup plus d'énergie que nous, qui était très bien organisée, qui savait ce qu'elle devait faire après le résultat de 3-1 au match aller et qui l'a fait avec brio. Nous ne pouvons que féliciter Bodo/Glimt, c'est une équipe qui mérite d'être au tour suivant. Il est difficile de trouver l'énergie nécessaire quand on joue tous les trois jours. Je ne peux pas en demander plus à mes joueurs, car ils ont tout tenté ce soir. Si nous avions réussi à débloquer la situation, cela aurait peut-être suscité plus d'enthousiasme, mais c'était très difficile face à une défense à 10. »
Chivu riposte à Capello
La légende italienne Fabio Capello a remis en question la tactique adoptée dans le studio, demandant si Nicolo Barella aurait dû jouer un rôle plus défensif. Chivu a défendu son approche, expliquant son désir d'étirer le jeu. « Nous avons essayé de forcer le passage entre les milieux de terrain et les attaquants derrière leurs lignes défensives. Je leur avais demandé de faire circuler le ballon plus rapidement, avec davantage de passes transversales, afin de déstabiliser leur 4-4-2 dense et bien organisé. Les quelques fois où nous sommes entrés dans la surface, il y a eu des situations importantes, mais nous n'avons pas trouvé la bonne passe ou réussi à nous débarrasser des défenseurs. Il y a eu beaucoup de corners, mais avec plus d'efficacité, nous aurions pu marquer. Nous avons certaines forces et faiblesses, c'est dommage que nous n'ayons pas marqué plus tôt, car cela aurait mis beaucoup plus de pression. »
Au final, l'entraîneur de l'Inter a reconnu que la meilleure équipe s'était qualifiée sur l'ensemble des deux matchs. « C'est une grande déception, car nous voulions au moins être compétitifs en Europe, mais nous avons affronté une équipe qui a disputé quatre matchs au cours des trois derniers mois, tous en Ligue des champions. Nous tournons la page, nous allons de l'avant, c'est la Ligue des champions, nous devons rendre hommage à nos adversaires et à ce qu'ils ont accompli », a conclu Chivu. Les Nerazzurri doivent désormais se recentrer sur la conquête du Scudetto et leur demi-finale de Coppa Italia contre Côme.
