Cristian Chivu admet que Bodo/Glimt avait « beaucoup plus d'énergie » que son équipe de l'Inter après la surprenante victoire en Ligue des champions

Après ce résultat surprenant, l'ancien défenseur a analysé avec lucidité les raisons de l'échec des Nerazzurri. « Nous avons tout tenté dès le début », a déclaré Chivu à Sky Sport Italia. « Nous étions confrontés à une équipe très bien organisée, avec un bloc défensif bas, qui gardait 10 à 11 joueurs derrière le ballon. Le fait que nous n'ayons pas réussi à débloquer la situation leur a probablement donné un confort psychologique supplémentaire, sachant que nous devions marquer deux buts pour aller en prolongation. »

L'absence de joueurs clés tels que Lautaro Martinez et Hakan Calhanoglu s'est avérée cruciale, l'Inter ayant eu du mal à convertir sa domination en buts. « Notre objectif était d'être compétitifs, nous l'avons toujours dit, et nous n'avons jamais voulu nous projeter trop loin dans l'avenir pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler », a ajouté l'entraîneur. « Malheureusement, nous n'avons pas réussi à être compétitifs en Ligue des champions. Nous avions bien commencé et remporté quatre matchs d'affilée, puis nous avons malheureusement perdu quelques points malgré de bonnes performances. Le niveau est très élevé ici, si vous ne parvenez pas à convertir vos occasions et à faire les bons choix, vous serez puni à la première erreur. »