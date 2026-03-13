Cremonese-Fiorentina : où voir le match, chaîne de télévision, streaming, compositions

Nicola devra se passer de Pezzella, suspendu. En revanche, aucun doute quant aux joueurs qui seront alignés par la Fiorentina au stade Zini. Reste à savoir qui l'emportera dans la course au poste d'attaquant entre Djuric et Bonazzoli. Thorsby est incontournable au milieu de terrain, aux côtés de Vandeputte et de l'ancien joueur de la Fiorentina Maleh.

Du côté de la Fiorentina, tout tourne autour de Moise Kean. L'attaquant violeta devrait être rétabli, sinon Roberto Piccoli est prêt à le remplacer. Il reste également à voir le poste de Fabiano Parisi. Il pourrait jouer en ailier à la place de Harrison, peu brillant lors des dernières rencontres. Fagioli et Gudmundsson font leur retour dans le onze de départ.