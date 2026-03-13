Cremonese-Fiorentina : où voir le match, chaîne de télévision, streaming, compositions

Au stade Zini de Crémone, ce sera un véritable match décisif pour le maintien. La Cremonese de Nicola devra prouver qu'elle a encore son mot à dire dans ce championnat, après des mois de crise totale. La Fiorentina de Paolo Vanoli, quant à elle, espère pouvoir respirer un peu après avoir vécu des mois sous la menace de la relégation.
CREMONESE-FIORENTINA : CHAÎNE DE TÉLÉVISION ET DIFFUSION EN DIRECTMatch : Cremonese - Fiorentina
Date : lundi 16 mars 2026
Heure : 20 h 45
Chaîne de télévision : DAZN
Diffusion en streaming : DAZN
COMPOSITIONS PROBABLES : CREMONESE - FIORENTINA
CREMONESE (3-5-2) : Audero ; Terracciano, Folino, Luperto ; Barbieri, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Zerbin ; Bonazzoli, Djuric. Entraîneur : Nicola
FIORENTINA (4-3-3) : De Gea ; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens ; Mandragora, Fagioli, Brescianini ; Parisi, Kean, Gudmundsson. Entraîneur : Vanoli
LES DERNIÈRES NOUVELLES SUR LES COMPOSITIONS
Nicola devra se passer de Pezzella, suspendu. En revanche, aucun doute quant aux joueurs qui seront alignés par la Fiorentina au stade Zini. Reste à savoir qui l'emportera dans la course au poste d'attaquant entre Djuric et Bonazzoli. Thorsby est incontournable au milieu de terrain, aux côtés de Vandeputte et de l'ancien joueur de la Fiorentina Maleh.
Du côté de la Fiorentina, tout tourne autour de Moise Kean. L'attaquant violeta devrait être rétabli, sinon Roberto Piccoli est prêt à le remplacer. Il reste également à voir le poste de Fabiano Parisi. Il pourrait jouer en ailier à la place de Harrison, peu brillant lors des dernières rencontres. Fagioli et Gudmundsson font leur retour dans le onze de départ.
OÙ REGARDER LE MATCH CREMONESE-FIORENTINA À LA TÉLÉVISION
Le match entre Cremonese et la Fiorentina sera diffusé en direct sur DAZN et pourra être suivi sur une smart TV et des appareils tels que Fire Stick, Chromecast, TIMVISION Box et les consoles de jeux. Les utilisateurs abonnés à la fois à DAZN et à Sky auront également la possibilité de le regarder sur DAZN 2, sur la chaîne 215 de Sky, en activant l'option Zona DAZN.
CREMONESE-FIORENTINA EN DIRECT EN STREAMINGComme il s'agit d'une retransmission en direct sur DAZN, le match pourra être suivi en streaming depuis un smartphone ou une tablette via l'application officielle, ainsi que depuis un PC ou un ordinateur portable en se connectant au site web de la plateforme.
COMMENTATEUR ET VOIX OFF
C'est le duo Giustiniani-Giaccherini qui commentera le match Cremonese-Fiorentina.