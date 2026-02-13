CR7 est de retour ! Cristiano Ronaldo réintègre l'équipe d'Al-Nassr après avoir protesté contre la Ligue professionnelle saoudienne

La dernière apparition de Ronaldo remonte au 30 janvier, lorsqu'il a marqué aux côtés de Mohamed Simakan et Kingsley Coman lors de la victoire d'Al-Nassr contre Al-Kholood. Il a manqué les trois derniers matchs depuis lors, mais l'équipe de Jorge Jesus s'en est bien sortie sans le quintuple vainqueur du Ballon d'Or, remportant trois victoires sans encaisser de but.

L'ancienne star du Real Madrid et de Manchester United serait frustrée par le manque de soutien apparent du PIF en Arabie saoudite, son équipe n'ayant pu que regarder Karim Benzema quitter Al-Ittihad pour rejoindre Al-Hilal, qui occupe actuellement la première place de la Saudi Pro League.

Il a repris l'entraînement relativement rapidement et des informations ont rapidement circulé, affirmant qu'un retour dans la sélection pour les matchs était imminent. Cela semble être le cas, Fabrizio Romano ayant annoncé que Ronaldo serait disponible lorsque Al-Nassr affrontera Al-Fateh samedi.