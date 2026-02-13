Getty Images Sport
Traduit par
CR7 est de retour ! Cristiano Ronaldo réintègre l'équipe d'Al-Nassr après avoir protesté contre la Ligue professionnelle saoudienne
Ronaldo absent après avoir protesté contre le PIF
La dernière apparition de Ronaldo remonte au 30 janvier, lorsqu'il a marqué aux côtés de Mohamed Simakan et Kingsley Coman lors de la victoire d'Al-Nassr contre Al-Kholood. Il a manqué les trois derniers matchs depuis lors, mais l'équipe de Jorge Jesus s'en est bien sortie sans le quintuple vainqueur du Ballon d'Or, remportant trois victoires sans encaisser de but.
L'ancienne star du Real Madrid et de Manchester United serait frustrée par le manque de soutien apparent du PIF en Arabie saoudite, son équipe n'ayant pu que regarder Karim Benzema quitter Al-Ittihad pour rejoindre Al-Hilal, qui occupe actuellement la première place de la Saudi Pro League.
Il a repris l'entraînement relativement rapidement et des informations ont rapidement circulé, affirmant qu'un retour dans la sélection pour les matchs était imminent. Cela semble être le cas, Fabrizio Romano ayant annoncé que Ronaldo serait disponible lorsque Al-Nassr affrontera Al-Fateh samedi.
- Getty Images Sport
CR7 de retour dans l'équipe pour le match de samedi
L'international portugais semble désormais prêt à rejoindre Coman, Joao Felix et Sadio Mané dans l'équipe d'Al-Nassr, sa protestation semblant désormais terminée.
Ronaldo a récemment reçu le soutien de son ancien coéquipier madrilène Toni Kroos, qui a déclaré : « La ligue saoudienne est un phénomène étrange. Personne n'en avait entendu parler avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo, et maintenant ils manquent de respect à l'homme qui les a fait connaître au monde entier. Si Cristiano part demain, cette ligue perdra tout son charme. Sans Ronaldo, personne ne s'intéresserait à la ligue saoudienne. »
La Ligue professionnelle saoudienne s'est montrée moins compréhensive, déclarant : « La Ligue professionnelle saoudienne est structurée autour d'un principe simple : chaque club fonctionne de manière indépendante selon les mêmes règles.
Les clubs ont leur propre conseil d'administration, leurs propres dirigeants et leur propre direction footballistique. Les décisions en matière de recrutement, de dépenses et de stratégie appartiennent à ces clubs, dans un cadre financier conçu pour garantir la durabilité et l'équilibre concurrentiel. Ce cadre s'applique de manière égale à l'ensemble de la ligue.
Cristiano s'est pleinement engagé auprès d'Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle important dans la croissance et l'ambition du club. Comme tout compétiteur d'élite, il veut gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne peut prendre de décisions au-delà de son propre club. »
Al-Nassr désespéré de remporter la victoire dans une course au titre difficile
Le retour du joueur de 41 ans est un coup de pouce indéniable pour Al-Nassr, même si le club est en pleine série de sept victoires consécutives. Ronaldo a marqué 17 buts en Saudi Pro League cette saison, seuls Ivan Toney et Julian Quinones ayant fait mieux avec respectivement 20 et 18 buts.
Une victoire ce week-end est impérative pour Ronaldo et ses coéquipiers. Ils occupent actuellement la troisième place du classement, mais pourraient remonter à la deuxième place, à seulement un point derrière Al-Hilal, s'ils remportaient la victoire à Maydan Tamweel Al-Oula.
Al-Hilal était en action vendredi et a battu Al-Ettifaq 2-0 grâce à des buts de Mohamed Kanno et Salem Al-Dawsari.
- Getty Images Sport
Ronaldo reprend sa quête des 1 000 buts en carrière
Ronaldo va désormais se concentrer sur son objectif de marquer 1 000 buts professionnels avant de prendre sa retraite. Son dernier but lui a permis d'atteindre le total de 961, il ne lui en manque plus que 39 pour atteindre les quatre chiffres. Il voudra certainement marquer une bonne partie de ces buts pendant le reste de la saison avec Al-Nassr, mais il reste à voir si Ronaldo restera dans le club saoudien ou s'il cherchera un dernier défi ailleurs après tous ces événements dramatiques en dehors du terrain.
Publicité