Getty Images Sport
Traduit par
Coupe du monde : le Levi’s Stadium affiche la combinaison bière-repas la plus chère, à 34,24 $
- Getty Images Sport
Les billets ne sont pas la seule dépense
Si le prix des billets a dominé les débats sur la Coupe du monde, l’étude de SeatPick s’est concentrée sur les dépenses une fois les supporters à l’intérieur des stades, en additionnant le tarif d’une bière et d’un repas léger.
Les trois sites les plus onéreux du classement se situent tous dans de grandes agglomérations américaines : le Levi’s Stadium à 34,24 $, le MetLife Stadium à East Rutherford (New Jersey) à 33,22 $ et le SoFi Stadium à Inglewood (Californie) à 32,24 $.
- Getty Images Sport
« Les stades américains trustent le haut du classement »
Pour les supporters souhaitant assister à des matchs très prisés, le coût total peut s’envoler. Par exemple, le billet le moins cher pour la rencontre de la phase de groupes de l’équipe nationale américaine face au Paraguay au SoFi Stadium est actuellement proposé à 955 dollars.
« Les stades américains trustent le haut du classement, ce qui reflète le coût plus élevé de la participation à des événements majeurs sur des marchés comme la baie de San Francisco, New York/New Jersey ou Los Angeles », explique Gilad Zilberman, PDG de SeatPick. « Ce sont des destinations d’accueil gigantesques dotées d’infrastructures de classe mondiale, mais les supporters ne doivent pas sous-estimer le coût total d’une journée au stade une fois qu’ils y sont entrés. »
- AFP
« L’écart entre les stades les plus onéreux et les plus abordables est difficile à ignorer. »
La différence est particulièrement frappante lorsqu’on compare le stade le plus cher des États-Unis au stade le plus abordable du Mexique.
« L’écart entre les stades les plus chers et les moins chers est difficile à ignorer. Les supporters du Levi’s Stadium doivent débourser 34,24 $ pour une bière et un repas simple, alors que le même achat de base le jour du match à l’Estadio Akron ne coûte que 9,77 $ », déclare Gilad Zilberman, PDG de SeatPick. « C’est une différence considérable, surtout pour les supporters qui voyagent avec des enfants ou qui prévoient d’assister à plusieurs matchs. »
Avec un total de 9,77 $ pour la même formule, l’Estadio Akron de Guadalajara se positionne comme l’enceinte la plus économique de la Coupe du monde, soit 24,47 $ de moins que son homologue californien.
Les trois stades mexicains accueillant la Coupe du monde trustent ainsi les places les moins chères du classement SeatPick : l’Estadio Azteca de Mexico pointe à 10,77 $, et l’Estadio BBVA de Monterrey à 13,90 $. À titre de comparaison, le stade américain le plus abordable, le GEHA Field de l’Arrowhead Stadium à Kansas City, affiche tout de même un total de 22,37 $ pour le même panier.
- (C)Getty images
Ce que cela signifie
Le contraste avec les stades mexicains est frappant et pourrait influencer la façon dont les supporters géreront leur budget s’ils prévoient d’assister à plusieurs matchs tout au long du tournoi.
« Ces écarts ne dissuaderont sans doute pas les supporters de faire le déplacement, mais ils conditionneront la manière dont chacun gérera son budget », analyse M. Zilberman. « Un fan qui assiste à une seule rencontre pourra sans doute absorber le surcoût, mais une famille de quatre personnes ou un supporteur qui suit son équipe dans plusieurs villes ressentira bien plus fortement la différence. »
Les stades de la Coupe du monde où la nourriture et les boissons sont les plus chères le jour du match, d’après SeatPick.
Classement
Stade
Lieu
Prix de la bière
Prix d’un repas simple
Coût de la restauration le jour du match
1
Levi’s Stadium
Santa Clara, États-Unis
14,24 $
20 $
34,24 $
2
Stade MetLife
East Rutherford, États-Unis
13,22
20,00 €
33,22
3
SoFi Stadium
Inglewood, États-Unis
14,24
18,00 $
32,24 $
4
Hard Rock Stadium
Miami Gardens, États-Unis
12,20 $
18,00 $
30,20
5
Lincoln Financial Field
Philadelphie, États-Unis
11,44
16,00
27,44 $
6
NRG Stadium
Houston, États-Unis
13,02
14,00
27,02 $
7
Lumen Field
Seattle, États-Unis
9,88 $
17,00
26,88 $
8
Stade Gillette
Foxborough, États-Unis
8,73
18,00 $
26,73
9
BMO Field
Toronto, Canada
9,16
16,00
25,16
10
BC Place
Vancouver, Canada
8,65
16,00
24,65 $
Les stades de la Coupe du monde où la nourriture et les boissons sont les moins chères le jour de match, d’après SeatPick.
Classement
Stade
Lieu
Prix de la bière
Prix d’un repas simple
Coût de la restauration le jour du match
1
Stade Akron
Guadalajara, Mexique
2,77 $
7,00
9,77
2
Stade Azteca
Mexique
2,77
8,00
10,77
3
Stade BBVA
Monterrey, Mexique
5,90
8,00
13,90 $
4
GEHA Field at Arrowhead Stadium
Kansas City, États-Unis
9,37 $
13,00
22,37 $
5
Stade Mercedes-Benz
Atlanta, États-Unis
8,65
15,00 $
23,65 $
6
AT&T Stadium
Arlington, États-Unis
9,88
14,00
23,88 $