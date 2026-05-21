La différence est particulièrement frappante lorsqu’on compare le stade le plus cher des États-Unis au stade le plus abordable du Mexique.

« L’écart entre les stades les plus chers et les moins chers est difficile à ignorer. Les supporters du Levi’s Stadium doivent débourser 34,24 $ pour une bière et un repas simple, alors que le même achat de base le jour du match à l’Estadio Akron ne coûte que 9,77 $ », déclare Gilad Zilberman, PDG de SeatPick. « C’est une différence considérable, surtout pour les supporters qui voyagent avec des enfants ou qui prévoient d’assister à plusieurs matchs. »

Avec un total de 9,77 $ pour la même formule, l’Estadio Akron de Guadalajara se positionne comme l’enceinte la plus économique de la Coupe du monde, soit 24,47 $ de moins que son homologue californien.

Les trois stades mexicains accueillant la Coupe du monde trustent ainsi les places les moins chères du classement SeatPick : l’Estadio Azteca de Mexico pointe à 10,77 $, et l’Estadio BBVA de Monterrey à 13,90 $. À titre de comparaison, le stade américain le plus abordable, le GEHA Field de l’Arrowhead Stadium à Kansas City, affiche tout de même un total de 22,37 $ pour le même panier.