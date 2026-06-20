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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Coupe du monde, Allemagne - Côte d’Ivoire : suivez le match en direct

Allemagne vs Côte d'Ivoire
Coupe du monde
Allemagne
Côte d'Ivoire

Suivez en direct le match Allemagne-Côte d’Ivoire, rencontre comptant pour le groupe E de la Coupe du monde.

Après sa large victoire initiale contre Curaçao, l’Allemagne de Julian Nagelsmann vise une qualification mathématique pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Son adversaire, la Côte d’Ivoire, vient elle aussi de s’imposer face à l’Équateur. Le coup d’envoi de cette rencontre est prévu au Toronto Stadium de Toronto à 22h00, sous la direction de l’arbitre Juan Gabriel Benitez.




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