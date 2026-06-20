Coupe du monde, Allemagne - Côte d’Ivoire : suivez le match en direct

Après sa large victoire initiale contre Curaçao, l’Allemagne de Julian Nagelsmann vise une qualification mathématique pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Son adversaire, la Côte d’Ivoire, vient elle aussi de s’imposer face à l’Équateur. Le coup d’envoi de cette rencontre est prévu au Toronto Stadium de Toronto à 22h00, sous la direction de l’arbitre Juan Gabriel Benitez.











